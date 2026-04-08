پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازعہ کے حل کے لیے اہم پیش رفت، چین کی ثالثی میں مذاکرات کامیاب

چین کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے، دونوں ممالک نے تنازعہ کے جامع حل پر اتفاق کیا، ٹی ٹی پی، افغان خود مختاری اور تجارت پر بھی بات چیت
پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری تنازعہ کو حل کرنے کے لیے چین کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک نے ارومچی میں منعقدہ امن مذاکرات کے دوران اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ تنازعہ کا جامع اور پائیدار حل تلاش کریں گے۔ چین کی وزارتِ خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ فریقین نے ایسے اقدامات سے گریز کرنے پر اتفاق کیا ہے جو کشیدگی میں اضافہ کا باعث بنیں یا صورتحال کو مزید خراب کریں۔ ترجمان ماؤ نینگ نے بتایا کہ چین دونوں ممالک کے درمیان رابطہ کاری اور مذاکرات
کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا رہے گا۔\اس پیش رفت کے بعد، تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ مذاکرات خطے میں امن و استحکام کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان نے افغان طالبان کو تین اہم مطالبات پیش کیے ہیں، جن میں تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دینے، اس کے ڈھانچے کو ختم کرنے اور اس کے خلاف کارروائی کے ثبوت فراہم کرنے کا مطالبہ شامل ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں سے اس کی سیکیورٹی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چین دونوں فریقین کو تنازعہ کے حل کے لیے پانچ نکاتی فریم ورک پر متفق کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس فریم ورک میں سرحد پر کشیدگی کم کرنے، دہشت گردی کے خلاف تعاون، تجارتی راستوں کو بحال کرنے، مہاجرین کے لیے مناسب انتظامات کرنے اور تیز رفتار مواصلاتی نظام قائم کرنے جیسے اہم نکات شامل ہیں۔ مذاکرات میں ٹی ٹی پی، افغان خودمختاری کی خلاف ورزی اور تجارت جیسے اہم مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔\مذاکرات کی کامیابی خطے میں امن کے قیام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ذرائع کے مطابق، مذاکرات میں دونوں جانب سے ٹیکنیکل ٹیموں کے درمیان پانچ اجلاس ہوئے، جن میں مختلف اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ان اجلاسوں میں ٹی ٹی پی کے مسئلے، افغان خودمختاری کے تحفظ، ایک دوسرے کی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ کرنے اور ٹی ٹی پی کے مسائل کے حل کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقاہر بلخی نے بتایا کہ مذاکرات تعمیری اور مثبت ماحول میں ہوئے اور دونوں فریقین نے دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی خدشات اور خطے کے استحکام جیسے مسائل پر جامع گفتگو کی۔ افغان وزارت خارجہ نے چین کی میزبانی کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ اس عمل سے باہمی اعتماد بحال ہوگا، پائیدار تعلقات گہرے ہوں گے اور مؤثر تعاون کو فروغ ملے گا۔ مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آنے اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کی امید کی جا رہی ہے۔
پاکستان افغانستان چین مذاکرات ٹی ٹی پی امن