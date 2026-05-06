پاکستان آرمی اور اسلامیہ کالج کے طلباء کے مابین کرکٹ میچ کا انعقاد

📆06/05/2026 4:59 am
📰DunyaNews
پاکستان آرمی اور اسلامیہ کالج کے طلباء کے مابین کرکٹ میچ کا انعقاد ہوا، جس کے لیے تقریب کے دوران «پاکستان زندہ باد» کے نعرے بلند ہوئے۔

پاکستان آرمی اور اسلامیہ کالج کے طلباء کے مابین کرکٹ میچ کا انعقاد، پاکستان کی قومی یکتگی کے ایام کے موقع پر، پہلے سالگرہ کے موقع پر، پاکستان آرمی کے کامیابی کے بعد، پاکستان کی قومی یکتگی کے ایام کے موقع پر، پہلے سالگرہ کے موقع پر، پاکستان آرمی کے کامیابی کے بعد، ایک سالہ سالگرہ کی تقریب کے موقع پر، اسلامیہ کالج پہاڑی میں ایک اہم تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں پاکستان آرمی اور کالج کے طلباء کے مابین کرکٹ میچ کھیلا گیا۔ اس میچ میں طالب علموں اور اساتذہ دونوں نے بڑی دلچسپی سے حصہ لیا، جس کے دوران «پاکستان زندہ باد» کے نعرے بلند ہوئے۔ کھلاڑیوں کی کارکردگی کے لیے ان کی بڑی بھرپور تشہیروں کی گئیں، جبکہ تقریب کے اختتام پر سربراہ مہمان نے نمایاں شرکاء کو انعامات اور ٹرافیوں سے نوازا۔ ادارہ جاتی ذرائع نے کہا کہ یہ میچ صرف مارکہ حق کی کامیابی کے موقع پر منایا گیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ طلباء اور فوج کے مابین تعلقات کو بڑھانے کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ اس سے قبل، شہر کے مختلف تعلیمی اداروں میں بھی اس طرح کی تقریبات منائی گئیں، جہاں بچے فوجیوں کے ساتھ پرچم لہرایا، طلباء نے قومی گیت اور ٹیبلاؤس پیش کیے، جن میں ملک کی طرف سے محبت کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر خاص دعائیں بھی پیش کی گئیں، جس کے لیے ملک کی امن، سلامتی اور استحکام کی دعائیں کی گئیں۔ پاکستان آرمی کے اہلکاروں نے بچوں کی جانب سے دکھائی دی جانے والی دلچسپی اور قومی یکتگی کا شکر گزار ہو کر کہا کہ اس کا انعقاد ہوا ہے۔ طلباء نے مارکہ حق کی کامیابی کے لیے فوج کے کردار کی توجہ دلائی، جس کے لیے تقریب کے دوران ان کی سربراہی میں نعرے لگائے گئے.

