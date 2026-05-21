پاکستان نے تیل پیدا کرنے والے ممالک سے اسٹریٹیگک ائل ذخائر قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ ملک کو توانائی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے، ایک غیر معمولی صورتحال میں پاکستان کو ان ذخائر کے استعمال کا پہلا حق ہو گا

پاکستان نے گوادر پورٹ پر مجوزہ ’’ انرجی سٹی ‘‘ میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کو ا سٹریٹیگک ائل ذخائر قائم کرنے کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایک غیر معمولی صورتحال میں ملک کو توانائی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پاکستان کو ان ذخائر کے استعمال کا پہلا حق ہو گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کویت نے گوادر میں اسٹریٹجک ائل ذخائر قائم کرنے میں خصوصی دلچسپی ظاہر کی ہے، جبکہ بلوچستان میں نئے بندرگاہی مقامات اور انرجی سٹی کے لیے موزوں زمین کی نشاندہی کے لیے ایک اعلیٰ سطح کمیٹی کام کر رہی ہے.
