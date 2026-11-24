پاکستان میں کاروباری اعتماد میں شدید کمی، غیر ملکی سرمایہ کاروں کا منفی رجحان
آئی سی سی آئی کے سروے کے مطابق پاکستان میں کاروباری اعتماد منفی سطح پر آگیا ہے جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی خوشحالی 27 فیصد تک گر گئی ہے۔
پاکستان میں کاروباری اعتماد کی سطح میں تشویشناک کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ توانائی کے بڑھتے بل، مہنگائی، بڑھتے ہوئے کاروباری اخراجات اور عالمی سیاسی کشیدگی ہیں۔ آئی سی سی آئی ( ICC) کے بزنس کانفیڈنس سروے کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد منفی سطح پر آگیا ہے اور یہ مجموعی کاروباری برادری کے مقابلے میں زیادہ گراوٹ کا شکار ہے۔
سیپٹمبر اور اکتوبر 2026 کے سروے کے اعداد و شمار
سیپٹمبر اور اکتوبر 2026 میں ملک بھر میں کیے گئے سروے کے نتائج کے مطابق کاروباری اعتماد 36 فیصد پوائنٹس کی کمی کے بعد گزشتہ سروے کے مثبت 13 فیصد سے کم ہوکر منفی 23 فیصد ہوگیا۔Also readپاکستان میں کاروباری اعتماد میں تیزی سے کمی، بیرونی سرمایہ کاروں کا اندیشہ
غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اس سے بھی زیادہ کمی ہوئی، جہاں آئی سی سی آئی کے ارکان کا بزنس کانفیڈنس 55 فیصد پوائنٹس کم ہوکر مثبت 28 فیصد سے منفی 27 فیصد ہوگیا، جو مجموعی کاروباری برادری کے مقابلے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کے زیادہ منفی ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔
متاثرہ شعبوں اور اقتصادی دباؤ کی تفصیلات
سروے کے نتائج پاکستان کے کاروباری ماحول کی عکاسی کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں مینوفیکچرنگ، خدمات اور ریٹیل کے شعبوں سے وابستہ کاروباری اداروں کی آرا پر مبنی ہیں، جو مجموعی طور پر پاکستان کی جی ڈی پی کا تقریباً 80 فیصد حصہ رکھتے ہیں۔
سروے کے مطابق ریٹیل اور ہول سیل شعبے میں کاروباری اعتماد سب سے زیادہ 45 فیصد پوائنٹس کم ہوکر مثبت 20 فیصد سے منفی 25 فیصد ہوگیا۔ اسی طرح مینوفیکچرنگ شعبے میں اعتماد 34 فیصد پوائنٹس کی کمی سے منفی 25 فیصد جبکہ خدمات کے شعبے میں 31 فیصد پوائنٹس کم ہوکر منفی 17 فیصد پر آگیا۔
اس طرح تینوں شعبوں میں کاروباری اعتماد منفی ہوگیا ہے۔ سروے کے مطابق سرمایہ کاری اور روزگار سے متعلق کاروباری توقعات میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ سرمایہ کاری سے متعلق اعتماد مثبت 2 فیصد سے کم ہوکر منفی 14 فیصد جبکہ روزگار سے متعلق توقعات 23 فیصد پوائنٹس کی کمی کے بعد منفی 6 فیصد پر آگئی ہیں۔
آئندہ حالات اور حکمت عملی کی تجاویز
سروے کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران پاکستان میں کاروباری صورتحال کو منفی قرار دینے والے اداروں کی شرح 47 فیصد سے بڑھ کر 78 فیصد ہوئی ہے۔ آئندہ 6 ماہ میں کاروباری حالات مزید خراب ہونے کی توقع رکھنے والے اداروں کی شرح بھی 34 فیصد سے بڑھ کر 44 فیصد ہوئی، جبکہ بہتری کی توقع رکھنے والے اداروں کی شرح مئی 2026 کے 47 فیصد کے مقابلے میں کم ہوکر 23 فیصد رہ گئی ہے۔
آئی سی سی آئی کے صدر عمر احسن خان نے کہا ہے کہ سروے کے نتائج پالیسی سازوں کے لیے ایک اہم پیغام ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت سرمایہ کاری کے فروغ اور نجی شعبے کی قیادت میں پائیدار معاشی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری اعتماد، خصوصاً غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں نمایاں کمی، سرمایہ کاری کی راہ میں حائل بنیادی اور اسٹرکچرل مسائل کے حل کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔
کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مستحکم حکومتی پالیسیاں، مسابقتی ٹیکس نظام، سستی اور قابل اعتماد توانائی کی فراہمی اور حکومتی فیصلوں میں تسلسل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری اعتماد کی بحالی نئی سرمایہ کاری کے حصول، کاروباری سرگرمیوں میں توسیع اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔
چیمبر کے رہنماؤں کے تاثرات اور مستقبل کے منصوبے
آئی سی سی آئی کے سیکریٹری جنرل ایم عبدالعلیم نے چیمبر کے ارکان کے کاروباری اعتماد میں نمایاں کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں کاروبار کے مختلف چیلنجز کے باوجود روایتی طور پر زیادہ مثبت توقعات رکھتے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی سی سی آئی کے ارکان کی جانب سے سروے میں ظاہر کی گئی مایوسی تشویش کا باعث ہے۔
چیمبر کے ارکان پاکستان میں طویل عرصے سے سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں سے وابستہ ہیں اور ماضی میں ان کا اعتماد مجموعی کاروباری برادری کے مقابلے میں زیادہ رہا، تاہم اب یہ رجحان تبدیل ہوگیا ہے، جس پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کاروں کے خدشات کو صرف عالمی غیر یقینی صورتحال سے منسوب نہیں کیا جاسکتا، بلکہ یہ پاکستان کے کاروباری ماحول سے متعلق مسائل کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، جن کے حل کے لیے بروقت اقدامات ضروری ہیں۔
سروے کے مطابق مہنگائی میں اضافہ اور بھاری ٹیکس کاروباری ترقی کے لیے دو بڑے چیلنجز ہیں، جنہیں بالترتیب 84 فیصد اور 81 فیصد شرکا نے اہم مسائل قرار دیا۔ اس کے علاوہ توانائی اور ایندھن کی بڑھتی قیمتیں بھی کاروباری اداروں کے لیے مشکلات کا باعث ہیں۔ آئی سی سی آئی نے سروے میں سامنے آنے والے خدشات کے حل اور کاروباری اعتماد کی بحالی کے لیے حکومت اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسلسل رابطے اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چیمبر کاروباری ماحول کو بہتر بنانے، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور پاکستان میں نجی شعبے کی قیادت میں پائیدار معاشی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔
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