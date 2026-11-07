پاکستانی خلا باز کے ساتھ چین کی مشترکہ خلائی پرواز کا فیصلہ
چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی کے مطابق پاکستانی خلا باز شینژو 24 کے ذریعے چینی خلائی اسٹیشن جائے گا اور واپسی شینژو 23 پر ہوگی۔
چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی کے باضابطہ بیان کے مطابق چین اور پاکستان کے درمیان خلائی تحقیق کے شعبے میں تعاون ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جس کے تحت پہلا پاکستانی خلا باز چینی خلائی اسٹیشن کے مشن میں شامل کیا جائے گا۔ یہ منظر نامہ چین کی خلائی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا کیونکہ یہ چینی اور پاکستانی خلا بازوں کی پہلی مشترکہ پرواز قرار پائے گی۔ اس تاریخی شراکت داری کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ پاکستانی خلا باز چینی خلائی جہاز شینژو 24 کے ذریعے خلائی اسٹیشن کا سفر کریں گے۔
خبروں کے مطابق مشن کی مکمل تکمیل کے بعد پاکستانی خلا باز شینژو 23 اسپیس کرافٹ کے ذریعے زمین پر واپس لوٹیں گے۔ چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق یہ دو مختلف مشنز کا ایک منفرد امتزاج ہے جس میں روانگی اور واپسی کے لیے الگ الگ خلائی جہازوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان سائنسی اور ٹیکنالوجیکل تعاون کو مزید گہرا کرنا ہے۔Also readU.S. CENTCOM launches Task Force Iron Gate to curb weapons shipments to Iran
خلائی معاہدے کی تفصیلات اور انتخابی عمل
چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ فروری 2025 میں چین اور پاکستان نے باضابطہ طور پر چینی خلائی اسٹیشن کے مشن میں شرکت کے لیے تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے مل کر ایک ایسا منصوبہ ترتیب دیا جس میں پاکستانی سائنسدانوں کو جدید خلائی تحقیق کا حصہ بنایا گیا۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں نئے ابھارتے ہوئے خلائی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔
مشن کے لیے انتخابی عمل انتہائی پرجوش اور سخت گیر رہا جس میں 2 پاکستانی خلا بازوں کا حتمی انتخاب کیا گیا۔ اس انتخاب کے دوران ابتدائی، ثانوی اور حتمی مراحل کی سخت اسکریننگ اور جائزے کا عمل طے کیا گیا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ صرف اہل ترین امیدوار ہی اس موقع سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ چینی مینڈ سپیس ایجنسی کے مطابق ان 2 منتخب کردہ خلا بازوں میں سے صرف ایک کو اس مشن میں حصہ لینے کی حیثیت حاصل ہوگی۔
تربیت، ٹیسٹ اور سائنسی اہمیت
چونکہ صرف ایک خلا باز کو منتخب کیا جائے گا اس لیے انہیں چین میں مختلف نوعیت کی سخت تربیت سے گزرنا تھا۔ چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی نے واضح کیا کہ منتخب امیدواروں کو تمام ٹیسٹ کامیابی سے پاس کرنے ہوئے تاکہ وہ خلائی ماحول کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ تربیت کا عمل نہ صرف تکنیکی مہارتوں پر مرکوز تھا بلکہ یہ یقینی بناتا ہے کہ پاکستانی خلا باز چینی خلائی اسٹیشن پر اپنی ذمہ داریاں مؤثر طریقے سے نبھا سکے۔
اس مشترکہ پرواز کی سائنسی اہمیت بھی کم نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی کے تبادلے کا ایک نیا دروازہ کھولتی ہے۔ چینی خلائی اسٹیشن پر موجودہ تجربے اور ڈیٹا کا اشتراک کرنے سے پاکستانی خلائی پروگرام کی ترقی میں اہم مدد مل سکتی ہے۔ یہ منظر نامہ مستقبل میں دیگر اسلامی اور ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی ایک مثالی مثال قائم کر سکتا ہے۔
مستقبل کے امکانات اور عوامی ردعمل
اس تاریخی فیصلے کے بعد پاکستان میں خلائی تحقیق کے حوالے سے عوامی دلچسپی میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ نوجوان نسل کے لیے یہ ایک بڑا مشوق ثابت ہو سکتا ہے جو انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف راغب کرے گا۔ چینی مینڈ اسپیس ایجنسی کے اس اقدام سے نہ صرف سائنسی تعاون بڑھے گا بلکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رشتوں کو بھی مضبوط بنائے گا۔
حقیقت یہ ہے کہ چین کی خلائی کامیابیاں اور اس کے ساتھ پاکستان کا تعاون عالمی سطح پر بھی نوٹ کیا جا رہا ہے۔ مستقبل میں ایسے اور مشترکہ مشنز کا امکان موجود ہے جو دونوں ممالک کی خلائی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنائیں گے۔ چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی کی اس پیشکش سے پاکستان کے خلائی پروگرام کو ایک نیا روخ ملنے والا ہے جس کا فائدہ نسل در نسل حاصل ہوگا۔
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