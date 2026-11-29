پاکستانی ماہر خلا زیشن علی چین کے خلائی اسٹیشن سے واپس زمین پر پہنچ گئے
پاکستان کے پہلے خلا باز زیشن علی چین کے ٹیائن گونگ اسٹیشن سے کامیابی سے واپس زمین پر پہنچ گئے ہیں، جو کہ پاکستان چین خلائی شراکت داری کا اہم سنگ میل ہے۔
چین کے مشہور ڈونگ فینگ لینڈنگ سائٹ پر شین ژو-23 خلائی جہاز کامیابی سے اتر گیا ہے، جس کے ساتھ پاکستان کے پہلے خلا باز زیشن علی بھی زمین پر واپس آ گئے ہیں۔ بیجنگ میں ریٹرز اور شنگ ہوا کی رپورٹس کے مطابق، یہ واقعہ چین کی خلائی تاریخ اور پاکستان چین کے درمیان طویل مدتی تعاون کے لیے ایک تاریخی دن ثابت ہوا ہے۔
تاریخی واپسی اور مشن کی تفصیلات
زیشن علی نے چین کے ٹیائن گونگ خلائی اسٹیشن پر تقریباً پانچ دن قیام کیا، جو کہ غیر ملکی خلا بازوں کے لیے انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ شنگ ہوا نیوز ایجنسی کے مطابق، یہ خلائی جہاز اتوار کی شب 11:42 بجے (1542 GMT) وقت پر اسٹیشن سے الگ ہوا تھا اور زمین کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا تھا۔Also readE. coli outbreak at Northern Ireland nursery sparks public health investigation
زیشن علی نے 25 نومبر کو شین ژو-24 خلائی جہاز کے ذریعے چین کے خلائی اسٹیشن پر قدم رکھا تھا، جو کہ چین کا پہلا ایسا مشن تھا جس میں ایک غیر ملکی کاسمونٹ شامل تھا۔ ان کا یہ سفر پاکستانی تاریخ میں ایک منفرد کارنامہ ہے، جس نے ملک میں بڑے پیمانے پر جشن کا سبب بنا ہے۔
مشینری اور واپسی کا طریقہ کار
واپسی کا عمل چین کے تین مداروں پر مشتمل خودکار فاسٹ رٹرن پروفائل کے تحت چلایا گیا تھا، جس میں غیر منقطوع رابطے اور جدید نیویگیشن سسٹمز کا استعمال کیا گیا۔ ڈونگ فینگ لینڈنگ سائٹ شمالی چین میں واقع ہے، جہاں ریٹرن کیپسول نے کنٹرولڈ ری اینٹری کے بعد ٹھہرائو کیا۔
غیر منقطوع رابطے کے دوران، شین ژو-23 کمانڈر ژانگ زھی یوان اور لی کا ینگ نے مشن کی کامیابی کو یقینی بنایا۔ لی کا ینگ ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والی پہلی خاتون خلا باز ہیں اور چین کی چوتھی خاتون خلا باز بھی ہیں، جو کہ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر قابل تعریف ہے۔
خلائی شراکت داری اور تجربات
زیشن علی نے پے لوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر چار مشترکہ چین پاکستان تجربات انجام دیے، جو کہ لائف سائنسز اور میٹریئل سائنسز کے شعبوں سے متعلق تھے۔ یہ مشن 1990 کی دہکی کی شروعات سے چین اور پاکستان کے درمیان خلائی شراکت داری کا ایک اہم حصہ ہے، جو کہ پہلے پاکستانی سیٹلائٹس کے لانچ سے منسلک ہے۔
اگرچہ علی کا قیام چینی خلا بازوں کے تقریباً چھ مہینے کے روٹیشن کے مقابلے میں بہت مختصر تھا، لیکن اس نے پاکستان میں سائنسی ترقی کے حوالے سے نئی راہیں کھولی ہیں۔ یہ سفر پاکستان چین خلائی تعاون کے نئے باب کا آغاز کرتا ہے، جس کا مستقبل روشن دکھائی دیتا ہے۔
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