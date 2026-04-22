پاکستان کے آئی ٹی شعبے اور فری لانسنگ میں نمایاں ترقی کا سفر

پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر اور فری لانسنگ کے شعبے میں ایس آئی ایف سی کی اصلاحات کے نتیجے میں زبردست تیزی، برآمدات میں 50 فیصد اضافہ ریکارڈ، ماہرین کی جانب سے حکومتی اقدامات کو سراہا گیا۔
پاکستان کے ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے شعبے کے لیے مالی سال کا موجودہ دور انتہائی شاندار ثابت ہو رہا ہے جس میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل یعنی ایس آئی ایف سی کے مؤثر اصلاحاتی اقدامات اور تسلسل پر مبنی پالیسیوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں نہ صرف آئی ٹی شعبہ استحکام کی جانب گامزن ہے بلکہ فری لانسنگ کے شعبے میں بھی ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی فری لانسرز نے مالی سال 2025-26 کی تیسری سہ ماہی تک 856 ملین ڈالرز کی بھاری کمائی کر کے
زرمبادلہ کی آمدن میں 50 فیصد کا تاریخی اضافہ ریکارڈ کروایا ہے جو ملکی معیشت کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ اگر ہم گزشتہ برس کی اسی سہ ماہی کا موازنہ کریں تو اس وقت یہ آمدن 567 ملین ڈالرز تھی جس کا مطلب ہے کہ محض ایک سال کے عرصے میں 289 ملین ڈالرز کا نمایاں اضافہ ہوا ہے جو ملکی برآمدات میں تیزی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ابراہیم امین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر جاری تربیتی پروگرامز اور نجی شعبے کی کاوشیں رنگ لا رہی ہیں جس کی بدولت ہر ماہ ہزاروں نئے نوجوان فری لانسنگ کی بین الاقوامی مارکیٹ کا حصہ بن رہے ہیں۔ وزارت آئی ٹی، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور ایس آئی ایف سی کے مشترکہ لائحہ عمل نے فری لانسرز کے لیے ایک انتہائی سازگار اور پرکشش ماحول پیدا کر دیا ہے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ پاکستان کے سافٹ ویئر ہاؤسز کی نمائندہ تنظیم پاشا کے سابق چیئرمین زوہیب خان کے مطابق ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد گزشتہ تین سالوں کے دوران آئی ٹی کے شعبے میں جس تیزی سے ترقی ہوئی ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے حالیہ اقدامات نے نہ صرف آئی ٹی برآمد کنندگان بلکہ فری لانسرز اور نئے ابھرتے ہوئے اسٹارٹ اپس کے لیے بھی آسانی پیدا کی ہے جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر پالیسیوں میں یہی تسلسل برقرار رہا اور آئی ٹی کے شعبے کو اسی طرح حکومتی سرپرستی ملتی رہی تو آنے والے سالوں میں پاکستان کی آئی ٹی برآمدات اربوں ڈالرز تک پہنچ جائیں گی۔ ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم ایک ایسے مربوط نظام کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جس کے ذریعے بیوروکریٹک رکاوٹوں کو کم کیا گیا ہے اور ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے کے لیے نئے دروازے کھولے گئے ہیں۔ یہ ترقی صرف اعداد و شمار تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے گہرے اثرات ملک میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور بیرونی زرمبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ مجموعی طور پر، پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر ایک ایسی منزل کی جانب رواں دواں ہے جہاں سے وہ عالمی منڈی میں اپنی ایک الگ پہچان اور مقام بنانے میں مکمل طور پر کامیاب ہو سکتا ہے جس کے لیے سرکاری اداروں اور پرائیویٹ سیکٹر کا باہمی تعاون ایک ناگزیر ضرورت ہے
