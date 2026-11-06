پاکستان نے فلسطین اور حوثی حملوں پر خطے کی کشیدگی پر زور دیا
اسلام آباد نے فلسطینی ریاست اور حوثی حملوں پر بات کی، سعودی عرب اور اردن کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، 23 اکتوبر کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے۔
پاکستان نے فلسطین ی کشیدگی اور یمن میں جاری تنازعات پر خطے کی سلامتی کے تحفظ کے لیے فوری طور پر دو ریاستی حل کی طرف ایک واضح راستہ بنانے کی اپیل کرتے ہوئے حوثی کے میزائل حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ موقف وزارت خارجہ کے ترجمان سجاد حیدر خان نے استنبول میں منعقدہ اجلاس کے دوران بیان کیا، جہاں علاقائی امن اور سیکیورٹی کے مسائل مرکزی دھارے کی بحث کا موضوع بنے رہے۔ پاکستان نے اپنے باقاعدہ بیان میں واضح کیا کہ وہ خطے میں مستحکم مستقبل اور ڈپلومیٹک تعاون کے لیے پرعزم ہے اور ان اقدامات کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
دو ریاستی حل اور خود مختاری کا حق
وزارت خارجہ کے ترجمان سجاد حیدر خان نے تصدیق کی کہ پاکستان اب بھی ان سرحدوں کے اندر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حصول کے لیے پرعزم ہے، جس کا دار الحکومت مشقی القدس ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینیوں کو اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے کی مکمل اجازت دی جانی چاہیے۔ رابر 4 کے بیرون ملک وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے سجاد حیدر خان نے بتایا کہ شرکا نے فلسطین اور یمن میں کشیدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر غور کیا۔ اس کے علاوہ، امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازعات اور خلیج ہرمز کے لیے متاثر کن تبدیلیوں پر بھی بحث کی گئی۔Also readمبینہ کرپشن کیس :سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کےلیے اہم خبر
حوثی حملوں اور خطری کی مذمت
پاکستان نے یمن اور سرخ سمندر میں حوثی کے کارگو جہازوں کے خلاف حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ سجاد حیدر خان نے اس بات کی واضح کیا کہ یہ حملے نہ صرف تجارتی شپنگ کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ ان کا مقصد خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا بھی ہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور یمن دونوں کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ ڈپلومیٹک مکالمہ اور مذاکرات علاقائی تنازعات کو حل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا کہ ایسے اقدامات شہریوں کی حفاظت کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور مذہبی اہمیت والی جگہوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
مذہبی مقامات اور سعودی عرب کی سلامتی
پاکستان نے 26 اکتوبر کو سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ کے علاقوں کو نشانہ بنانے والے حوثی کے بالیستک میزائل حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ترجمان نے ان حملوں کو اسلامی کے مقدس ترین مقامات کے قریب کیے گئے غیر قابل قبول اقدام قرار دیا، جس سے سعودی عرب کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اسلام آباد نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ مکہ ایلیانس برائے ڈیفنس کے تحت سعودی عرب کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاک کا عزم ہے کہ وہ مقدس کعبہ اور مسجد نبوی کو بیرونی خطرات اور جارحیت سے محفوظ رکھے۔
بین الاقوامی حمایت اور ڈپلومیٹک اقدامات
اجلاس کے شرکا نے غزہ میں فوری طور پر دشمنیوں کو ختم کرنے اور انسان دوستی کی سپلائی کو بغیر کسی رکاوٹ کے فلسطینیوں تک پہنچانے کی اپیل کی۔ سجاد حیدر خان نے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈر اسٹینڈنگ کے جاری ڈپلومیٹک اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے خلیج ہرمز کے ذریعے محفوظ اور بلا تعطل سمندری ٹریفک کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ 23 اکتوبر کو استنبول میں منعقدہ اجلاس میں فرانس، جرمنی، اطالیہ اور برطانیہ کے بیرون ملک وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں تاکہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی واقعات پر غور کیا جا سکے۔
اردن کے ساتھ یکجہتی اور سلامتی
پاکستان نے اردن میں جانوں کے ضیاع پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ، زخمیوں کی مکمل صحت یابی کے لیے بھی دعائیں کی گئیں۔ اسلام آباد نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اردن کی کوششوں کے لیے اپنی حمایت کا دوبارہ اعادہ کیا۔ اس جامع ڈپلومیٹک کارروائی کا مقصد خطے میں پائیدار امن قائم کرنا اور تمام فریقین کو ایک میز پر لانے کی کوشش کرنا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے حملوں اور تنازعات کو روکا جا سکے۔
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