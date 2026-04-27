پاکستان سپر لیگ میں پہلی مرتبہ پشتو زبان میں کمنٹری کا آغاز

پاکستان سپر لیگ میں پہلی مرتبہ پشتو زبان میں کمنٹری متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جسے شائقین کرکٹ کے لیے ایک منفرد اور خوش آئند اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ پشاور زلمی کے بقیہ میچز کے دوران ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر پشتو کمنٹری نشر کی جائے گی۔
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں پہلی مرتبہ پشتو زبان میں کرکٹ کمنٹری متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جسے شائقین کرکٹ کے لیے ایک منفرد اور خوش آئند اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل میں پشاور زلمی کے اشتراک سے پشتو کمنٹری کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس نئی پیشرفت کے تحت ایونٹ میں زلمی کے بقیہ میچز کے دوران ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر پشتو زبان میں کمنٹری نشر کی جائے گی، جس کا مقصد خیبرپختونخوا اور پشتو بولنے والے شائقین کو مزید قریب لانا ہے۔ یہ اقدام پاکستان میں کرکٹ کی مقبولیت کو مزید بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا، خاص طور پر شمالی علاقوں میں جہاں پشتو زبان بولنے والے افراد کی بڑی تعداد ہے۔ دوسری جانب، پاکستان سپر لیگ میں اہم مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پشاور زلمی کل اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف کوالیفائر میچ میں مدِمقابل ہوگی۔ یہ میچ زلمی کے لیے فائنل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک اہم موقع ہے، جبکہ شکست کی صورت میں ٹیم کو ایلیمینیٹر مرحلے میں ایک اور موقع ملے گا۔ پی ایس ایل 11 کا فائنل 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، جہاں ٹورنامنٹ کی دو بہترین ٹیمیں ٹائٹل کے لیے مدمقابل ہوں گی۔ یہ فائنل ایک عظیم سپیکٹیکل بنے گا، جہاں ہزاروں شائقین اسٹیڈیم میں جمع ہوں گے اور لاکھوں افراد ٹیلی ویژن اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اس کے سامنے بیٹھ کر تماشا کریں گے۔ اس کے علاوہ، پاکستان کرکٹ بورڈ نے نوجوان کھلاڑیوں پر زیادہ دھیان دینے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ قومی ٹیم کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
