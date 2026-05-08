پاکستانی تجارتی وفد نے امریکا میں سرمایہ کاری سمٹ میں شرکت کی

پاکستانی تجارتی وفد نے امریکا میں منعقدہ سالانہ سیکٹ یوسا سرمایہ کاری سمٹ میں شرکت کی، جہاں امریکی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ 16 پاکستانی کمپنیاں شامل تھیں جو مختلف سیکٹرز کا نمائندہ تھے۔
ایک پاکستانی تجارتی وفد نے امریکا میں منعقدہ سالانہ سیکٹ یوسا سرمایہ کاری سمٹ میں شرکت کی، جس میں امریکی مارکیٹ میں سرمایہ کاری اور توسیع کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی نے جمعہ کو رپورٹ کی کہ سیکٹ یوسا سرمایہ کاری سمٹ 2026 میری لینڈ میں منعقد ہوئی، جہاں عالمی سرمایہ کاروں اور تجارتی رہنماؤں کے ساتھ 16 پاکستانی کمپنیاں شامل تھیں۔ امریکی سفارت خانہ اسلام آباد کے مطابق، یہ کمپنیاں ٹیکسٹائل، ٹیکنالوجی، فوڈ پروسیسنگ اور مینوفیکچرنگ سمیت مختلف سیکٹرز کا نمائندہ تھے۔ سفارت خانہ نے کہا کہ یہ کمپنیاں امریکی تجارتی وزارت کے تحت ایک شفاف طریقے سے منتخب کی گئی تھیں۔ سمٹ کے دوران، پاکستانی کمپنیوں نے امریکی مارکیٹ میں توسیع کے مواقع کا جائزہ لیا اور ریال اسٹیٹ، ٹیکنالوجی، فیشن ریٹیل، فوڈ فرنچائزز، مشورہ دیتے والے کمپنیاں اور صناعتی سرمایہ کاری جیسے سیکٹرز میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بیانات میں کہا گیا کہ کئی کمپنیاں امریکی مارکیٹ میں اپنی موجودگی قائم کرنے میں دلچسپی دکھا رہی ہیں۔ سیکٹ یوسا سرمایہ کاری سمٹ ایک عالمی پلت فارم ہے جہاں سرمایہ کاروں، تجارتی رہنماؤں اور حکومت کے نمائندہ افراد ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ سمٹ ہر سال منعقد ہوتی ہے اور دنیا بھر سے شرکت کرنے والے افراد کے لیے امریکی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ پاکستانی وفد نے بھی اس سمٹ میں فعال طور پر شرکت کی اور امریکی سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقاتیں کیں۔ سمٹ کے دوران، پاکستانی کمپنیوں نے امریکی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے مختلف سیکٹرز میں دلچسپی کا اظہار کیا، جن میں ٹیکنالوجی، فوڈ پروسیسنگ، ریال اسٹیٹ اور فیشن ریٹیل شامل ہیں۔ پاکستانی تجارتی رہنماؤں نے کہا کہ امریکی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستانی کمپنیوں کے لیے بڑی مواقع موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی مارکیٹ میں سرمایہ کاری پاکستان کے لیے اقتصادی ترقی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ سمٹ کے دوران، پاکستانی وفد نے امریکی سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقاتیں کیں اور سرمایہ کاری کے لیے مختلف سیکٹرز میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستانی کمپنیوں نے امریکی مارکیٹ میں توسیع کے لیے مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی دکھائی، جن میں ٹیکنالوجی، فوڈ پروسیسنگ، ریال اسٹیٹ اور فیشن ریٹیل شامل ہیں۔ سمٹ کے دوران، پاکستانی وفد نے امریکی سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقاتیں کیں اور سرمایہ کاری کے لیے مختلف سیکٹرز میں دلچسپی کا اظہار کیا.
