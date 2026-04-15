پاکستان میں غیر دستاویزی افغانوں کی واپسی کا عمل تیز: جیلوں سے 318 افراد کی فوری جلا وطنی کا فیصلہ

پاکستان نے ٹرانزٹ روٹس کی بحالی کے بعد ملک بھر میں غیر دستاویزی افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو تیز کر دیا ہے، جس کے تحت پشاور سنٹرل جیل میں قید 318 افغان باشندوں کو فوری طور پر جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ملک بھر میں غیر دستاویزی افغان باشندوں کی واپسی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے، بالخصوص ان کے لیے ٹرانزٹ روٹس کی دوبارہ کھولے جانے کے بعد۔ سرکاری ذرائع کے مطابق، حکام نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے اقدامات دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ ایک اہم پیش رفت میں، حکام نے پشاور سنٹرل جیل میں قید 318 افغان باشندوں کو فوری طور پر جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن پر غیر ملکی ایکٹ کے تحت مقدمات قائم ہیں۔ ان کی جلا وطنی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور توقع ہے کہ وہ جلد ہی اپنے
وطن روانہ ہوں گے۔ پشاور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے غیر دستاویزی غیر ملکی رہائشیوں کے خلاف کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ پولیس قانونی دستاویزات کے بغیر مقیم افراد کی شناخت کے لیے گھر گھر تلاشی لے رہی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور غیر ملکی ایکٹ کی دفعہ 14 کے تحت ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کمشنر پشاور ریاض محسود کی زیر صدارت ایک اجلاس میں حتمی شکل دیا گیا، جہاں حکام نے صورتحال کا جائزہ لیا اور امیگریشن قوانین کی خلاف ورزیوں کے تحت قید افغان قیدیوں کی فوری جلا وطنی پر اتفاق کیا۔ حکام نے اس بات پر زور دیا کہ یہ کریک ڈاؤن پاکستان سے تمام غیر دستاویزی غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کی وفاقی حکومت کی وسیع تر پالیسی کا حصہ ہے۔ اس عمل میں سخت نگرانی، گرفتاریاں اور درست رہائشی حیثیت کے بغیر افراد کے خلاف قانونی کارروائی شامل ہے۔ اس دوران، متعدد افغان باشندوں نے جلا وطنی سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ کچھ درخواست گزاروں نے دلیل دی ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں سے شادی شدہ ہیں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جلا وطنی سے استثنیٰ کی درخواست کی ہے۔ عدالت نے ایسے متعدد کیسوں پر پہلے ہی سماعت کی ہے۔ جلا وطنی کی اس نئی مہم سے ملک میں امیگریشن قوانین کے نفاذ اور غیر دستاویزی غیر ملکی باشندوں کی موجودگی کو منظم کرنے کے حکام کے مضبوط عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اقدام ملک کی سیکیورٹی اور قانونی ڈھانچے کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے، تاکہ غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد کو کم کیا جا سکے اور ملک میں رہنے والے قانونی تارکین وطن کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ جن افغان باشندوں کے پاس قانونی دستاویزات موجود ہیں، ان کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ بلا خوف و خطر رہ سکتے ہیں۔ البتہ، جن کے پاس درست سفری دستاویزات یا پاکستان میں قیام کے لیے قانونی اجازت نہیں ہے، انہیں اپنے وطن واپس جانا ہوگا۔ یہ پالیسی نہ صرف پاکستان کے امیگریشن قوانین کو مضبوط بنانے کی کوشش ہے بلکہ بین الاقوامی معیاروں کے مطابق تارکین وطن کے انتظام کو بھی یقینی بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی تارک وطن کو ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ یہ اقدامات ملک کی داخلی سلامتی اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس پالیسی پر عملدرآمد کرتے ہوئے، حکومت یہ بھی یقینی بنائے گی کہ قانون کے دائرے میں رہنے والے تارکین وطن کے حقوق محفوظ رہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہ ہو۔ امید ہے کہ اس عمل سے غیر دستاویزی تارکین وطن کے مسئلے پر قابو پانے میں مدد ملے گی اور ملک میں قانونی اور منظم تارکین وطن کے نظام کو فروغ ملے گا
افغان باشندے جلا وطنی امیگریشن قوانین پشاور وفاقی حکومت
کے پی حکومت کا افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے بڑا فیصلہ، 600 افراد کی فہرست قونصلیٹ کے حوالےکے پی حکومت نے افغانستان میں پھنسے ہوئے افراد کو واپس لانے اور افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ 600 افراد کی فہرست افغان قونصلیٹ کے حوالے، جب کہ 318 افراد کو ڈی پورٹ کرنے کا حکم جاری۔
کے پی حکومت کا افغانستان میں پھنسے ایک ہزار سے زائد افراد کی واپسی کیلیے افغان قونصلیٹ سے رابطہ600 افراد کی پہلی فہرست افغان قونصلیٹ کے حوالے، پشاور سنیٹرل جیل میں 318 افغان مہاجرین کو فوری ڈی پورٹ کرنے کا حکم
