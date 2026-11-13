پاکستان نے یونائٹیڈ نیشنز میں سعودی عرب کے حقِ دفاع کی مکمل حمایت کا اعلان
پاکستان نے یون ایس سی میں حوثی حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کے مستقل نمائندے سید حیدر شاہ نے سعودی عرب کی سالمیت اور دفاع کے حق پر زور دیتے ہوئے ہماہنگی کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر کیے جانے والے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ریاست کی سالمیت اور دفاعی حقوق کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ 24NewsHD کے مطابق یہ اہم بیان جمعہ کے روز پیش کیا گیا جبکہ یہ موقف اس وقت سامنے آیا جب سیکیورٹی کونسل نے یمن پر پابندیوں کے نفاذ کی منظوری دی۔
پاکستان کا موقف اور بین الاقوامی حمایت
پاکستان کے مستقل نمائندے برائے اقوام متحدہ سید حیدر شاہ نے اپنی تقریر میں واضح طور پر بیان کیا کہ پاکستان سعودی عرب کی خودمختاری، سرحدی سالمیت، سیکیورٹی اور استحکام کے لیے عزم کا ثبوت دیتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق کسی بھی ریاست کو اپنی زمین پر دفاع اور اپنے شہریوں اور رہائشیوں کی حفاظت کا قانونی حق حاصل ہے۔Also readSindh government to transition official vehicles to electric vehicles
سفیر سید حیدر شاہ نے حوثی حملوں کو انتہائی قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ان حملوں کی فوری اور غیر مشروط خلاف ورزی کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی قیادت، حکومت اور بھائی چارے والے عوام کے ساتھ پوری یکجہتی اور انا کی پابند ہے۔ یہ موقف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار کیا ہے۔
یو این سیکیورٹی کونسل کی قرارداد اور تفصیلات
اس بیان کا اہم پس منظر یہ تھا کہ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل نے تازہ قرارداد منظور کی جس کے تحت سال 2014 کی قرارداد نمبر 2140 کے تحت قائم پابندیوں کے نفاذ کو دوبارہ تازہ دیا گیا ہے۔ اس قرارداد کے ساتھ ہی پینل آف ایکسپرٹس کی ماندیٹ کو بھی توسیع دی گئی ہے جو 2140 کمیٹی کی حمایت کے لیے کام کرتا ہے۔
یہ اقدام یمن میں جاری کشیدگی اور اس خطے میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی چیلنجز کو مدنظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے۔ سید حیدر شاہ نے اپنی تقریر میں خطے کی سنگین سیکیورٹی صورتحال کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات ضروری ہیں تاکہ عوامی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے اور قانون کی بالا دستی کو یقینی بنایا جا سکے۔
انسانی بحران اور خطے میں امن کی کوششیں
پاکستان نے یمن میں انسانیت پر طاری انسانی المیے کو دور کرنے کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرنے کا عہد کیا ہے۔ سید حیدر شاہ نے زور دیا کہ خطے میں امن، استحکام اور سیکیورٹی کی بحالی کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی اور سیاسی کوششوں میں پاکستان شامل رہے گا۔
انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ یمن کے عوام کو بے حد انسانی مصائب کا سامنا ہے اور ان کی تکالیف میں کمی لانا بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے۔ حوثی حملوں کی مزید ترویج نہ صرف خطے کے استحکام کو متاثر کرتی ہے بلکہ انسانی حقوں کی سنگین خلاف ورزی بھی سمجھی جاتی ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور خطے کا تناظر
اس موقع پر پاکستان نے واضح کیا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی رابطوں کو برقرار رکھنا اہم ترین ترجیح کے طور پر سامنے آیا ہے۔
حوثی حملوں کا تسلسل اور خطے میں بے یقینی کی کیفیت اب بھی موجود ہے۔ اس صورتحال میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہی پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان کا یہ موقف عالمی سطح پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ خطے کے استحکام کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔
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