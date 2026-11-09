پاکستان کا اقوام متحدہ میں یوکرائن جنگ کے لیے فوری جنگ بندی اور مذاکرات کی اپیل
پاکستان کے ایلچی سیّد حیدر شاہ نے اقوام متحدہ میں یوکرائن جنگ کے خاتمے، فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا مطالبہ کرتے ہوئے شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو ہونے والے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔
نیویارک میں اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے مستقل نمائندہ سفیر سیّد حیدر شاہ نے یوکرائن میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے فوری جنگ بندی اور مکمل مذاکرات کی سختی سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جاری کشیدگی کا براہ راست اثر شہری آبادی، بنیادی ڈھانچے، خوراک کی فراہمی اور توانائی کے بحران پر پڑ رہا ہے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک پر اس کے شدید نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔
یوکرائن جنگ میں شہریوں اور ڈھانچے کو نقصان
سیّد حیدر شاہ نے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل جنگ کا عمل شہریوں اور عمارتوں کو ہونے والے نقصان کو مزید بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے توانائی کی تنصیبات، نقل و حمل کے نیٹ ورکس اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کے انسانی نتائج صرف علاقے تک محدود نہیں رہے بلکہ یہ بین الاقوامی سطح پر خوراک اور توانائی کی سپلائی چین کو متاثر کر رہے ہیں، جس سے ترقی پذیر ممالک پر اضافی بوجھ پڑ رہا ہے۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
اوشسکی عارضی جنگ بندی کی تعریف اور امریکی کردار
سفیر سیّد حیدر شاہ نے اوشسکی علاقے میں کی گئی محدود عارضی جنگ بندی کی تعریف کی، جس کے نتیجے میں پھنسی ہوئی شہریوں کی نکاسی ممکن ہو سکی ہے۔ انہوں نے اس عمل میں دونوں فریقین کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ذہنیت اور کوششوں کو سراہا جو اس انسانی اخراج کے عمل کو ممکن بنا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک مثبت قدم تھا، لیکن یہ مستقل حل ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ جامع جنگ بندی نافذ نہ کی جائے۔
فوجی حل کے خطرات اور بین الاقوامی قانون کی پابندی
پاکستان کے ایلچی نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ فوجی حل کا انحصار صرف مزید کشیدگی کو بڑھانے اور متاثرین کی تکالیف کو طویل کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے دونوں فریقین سے اپیل کی کہ وہ جنگ کے دائرہ کار کو پھیلانے سے گریز کریں اور بین الاقوامی انسانی قانون کی مکمل پابندی یقینی بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق کسی بھی حل کو لازمی طور پر تمام فریقین کی محفوظ اور جائز سیکیورٹی پریشانیوں کو مدنظر رکھنا چاہیے۔
مستقبل کے اقدامات اور دیرپا امن کا نعرہ
سیّد حیدر شاہ نے زور دے کر کہا کہ مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ہی دیرپا اور جامع امن کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایک مضبوط جنگ بندی ہی ایسے امن معاہدے کی بنیاد رکھ سکتی ہے جو علاقائی استحکام کو یقینی بنائے۔ پاکستان کا مؤقف واضح ہے کہ عسکری حل کے بجائے سفارتی کوششوں پر توجہ مرکوز کی جائے تاکہ یوکرائن کے عوام کو بڑے ترین بحران سے نجات مل سکے۔
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