پاکستان میں موسمی تبدیلی سے متعلق چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لئے نئے منصوبے نہیں

پاکستان میں موسمی تبدیلی سے متعلق چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لئے 2026-27 کے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں کوئی نئی منصوبہ شامل نہیں کیا گیا ہے۔
پاکستان میں موسمی تبدیلی سے متعلق چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لئے 2026-27 کے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں کوئی نئی منصوبہ شامل نہیں کیا گیا ہے، جس کے باوجود یہ ملک موسمی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کے دستاویزات کے مطابق، موسمی تبدیلی کے محکمے کے لیے 2.
784 بلین روپے کا اعلان کیا گیا ہے، جو صرف تین چل رہے منصوبوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، جب کہ 2026-27 کے ترقیاتی بجٹ میں کوئی نئی منصوبہ شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تین منصوبوں کا مجموعی خسارہ 123.51 بلین روپے ہے۔ دستاویزات کے مطابق، 30 جون 2026 تک صرف Rs35 بلین کا خسارہ ہی وقف کیا گیا ہے۔ موسمی تبدیلی کے محکمے کے لیے مختص کیا گیا بجٹ پچھلے مالی سال میں Rs2.30 بلین تھا۔ ایک منصوبے کے لیے سب سے بڑی رقم، Rs2.497 بلین، Green Pakistan Programme کے لیے مختص کی گئی ہے، جس کا کل تخمینی خسارہ Rs122.14 بلین ہے۔ اس کے علاوہ، Sustainable Development Goals کے چارٹر کے تحت Green Skills منصوبے کے لیے صرف Rs1.6 ملین مختص کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد سبز کاروباری اشتہارات کو فروغ دینا تھا۔ پاکستان سال بہ سال قدرتی آفات کا شکار ہوتا ہے، لیکن موسمی تبدیلی سے مزاحمت کے حوالے سے سرکاری تعہدات کے باوجود، مختص کیا گیا بجٹ محدود رہا ہے۔ پچھلے سال کے سیلاب میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حکومت نے صوبوں کے ساتھ مل کر 245 دنوں کے مون سون کی تیاری کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔ دستاویزات کے مطابق، آگاہی نظام کی نصب و تعمیر کا کام تاخیر کا شکار ہے، جب کہ گرمی کی لہروں کے خلاف کوئی واضح منصوبہ سامنے نہیں آیا ہے
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