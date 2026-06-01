پاکستان اور یورپی یونین نے اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کے بعد شراکت کو بڑھانے کا وعدہ کیا

اسلام آباد میں ہونے والی آٹھویں پاکستان‑یورپی یونین اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کے بعد دونوں جانب نے تجارتی، سیکورٹی، توانائی اور انسانی حقوق کے شعبوں میں تعاون کو وسیع کرنے اور علاقائی استحکام کے لیے باہمی عزم کا اعلان کیا۔
اسلام آباد میں ہونے والی ٨ویں پاکستان‑یورپی یونین اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کے بعد پاکستان اور یورپی یونین نے شراکت کو مزید مضبوط بنانے کا اتفاق کیا ہے۔ ڈپٹی وزیرِ اعظم اسحاق ڈار نے یورپی یونین کی ڈیکلی نیشن کا خیرمقدم کیا اور پاکستان کی اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ روابط کو نئی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ یورپی یونین کے ہائی ریپریزنٹیٹیو کجا کالاس نے اسحاق ڈار سے باضابطہ ڈائیلاگ سے قبل ملاقات کی اور دونوں فریقوں نے موجودہ علاقائی اور عالمی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس میں دونوں جانب نے پاکستان‑یورپی یونین تعلقات سے مطمئن ہونے اور باہمی فائدے کے لیے شراکت کو مزید بڑھانے پر اتفاق ظاہر کیا۔ ڈار نے متعدد عالمی اور علاقائی بحرانوں کے دوران، خاص طور پر پاکستان‑بھارت جنگ اور امریکہ‑ایران تنازع کے دوران، یورپی یونین کے ساتھ مسلسل رابطے کو نمایاں اہمیت دی اور یورپی لیڈرشپ کی مسلسل شمولیت کو قابل قدر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کا ایک واضح اسٹریٹیجک ویژن طویل مدتی شراکت کے لیے نیا راستہ فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیاتی اقدامات، ہجرت، ڈیجیٹل ڈھانچہ اور توانائی کے شعبوں میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ یورپی یونین پاکستان کے ایک بڑے تجارتی شراکت دار کے طور پر ہر سال تقریباً بارہ بلین یورو کی تجارت کا حصہ بنتی ہے۔\n\nکجا کالاس نے اس دورے پر "پاکستان ایک علاقائی طاقت ہے" کے الفاظ استعمال کیے اور دونوں فریقوں کے باہمی مفادات کی روشنی میں علاقائی و عالمی استحکام کے لیے مشترکہ اہداف کی اہمیت کو واضح کیا۔ انہوں نے امریکہ‑ایران تنازع کے باعث شدید توانائی بحران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے جنگ بندی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ ایران‑امریکہ کی کشیدگی کے دوران پاکستان نے یورپی یونین کے ساتھ مسلسل رابطے برقرار رکھے اور یورپی یونین نے امن اور سفارتی حل کی حمایت ہمیشہ سے کی ہے۔ اس گفتگو میں کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی بھی ترغیب دی گئی اور خطے کی سلامتی، دہشت گردی اور افغان سرزمین سے نشانے پر لگنے والی حملوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔\n\nڈائیلاگ کے دوران انسانی حقوق، مزدور تحفظ، تعلیمی اسکالرشپس اور افراد کے مابین تعلقات کو بڑھانے کے لیے اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی۔ کجا کالاس نے پاکستانی حکومت سے 'جی ایس پی پلس' کے تحت انسانی حقوق اور لیبر کے تحفظ کے معاملے میں عملی پیش رفت کی توقع ظاہر کی اور کہا کہ شراکت داری تجارتی امور سے آگے بڑھ کر ماحولیاتی لچک، صاف توانائی اور ہجرت کے شعبوں تک پھیل رہی ہے۔ اسحاق ڈار نے معاہدہ شدہ نئی تعلیمی اور ثقافتی تبادلوں کے ذریعے دو طرفہ رابطوں کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس نتیجے تک پہنچا گیا کہ پاکستان‑یورپی یونین شراکت ترقی کے لیے ایک مضبوط معاہدہ ہے اور باہمی مفادات کی بنیاد پر نئے منصوبوں کی دریافت جاری رہے گی۔ یہ تمام نکات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ دونوں اطراف کی ارادہ واقعی مضبوط اور مستقبل کی شراکت کے لیے واضح ہے.
