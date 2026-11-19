پاکستان کا ہندوستان کے پانی کے ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف شدید ردعمل
پاکستان نے اقوام متحدہ میں ہندوستان کی جانب سے انڈس واٹرز ٹریٹی کی خلاف ورزی اور پانی کو ہتھیار بنانے کے نوٹس کو سختی سے مسترد کر دیا۔
اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں منعقدہ اہم اجلاس کے دوران پاکستان کی سفارتی مشن نے ہندوستان کی جانب سے پانی کے وسائل کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی مداخلت کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان مشن کے فرسٹ سیکرٹری انسار شاہ نے نیویارک میں ہونے والی اس میٹنگ میں زور دیا کہ ایسے اقدامات صرف دوبارہ جائزہ لینا نہیں بلکہ زبردستی اور دباؤ کا مظاہرہ ہے جو تنازعات کی صورت حال کو جنم دیتا ہے۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کا باضابطہ نوٹس
پاکستان مشن نے یہ باضابطہ ردعمل 'آرریا فارمولا' کے تحت ہونے والی میٹنگ میں پیش کیا جس کا موضوع قدرتی وسائل اور تصادم کی روک تھام کے لیے تعاون کو مضبوط بنانا تھا۔ انسار شاہ نے وضاحت کی کہ 240 ملین سے زائد پاکستانیوں پر انحصار کرنے والے پانی کے وسائل کو ہتھیار بنانا بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور یہ اقدامات علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔Also readسم-می وی 5 کیبل خرابی: پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز متاثر
پاکستان کی سفارتی ٹیم نے ہندوستان کی وہ تمام کوششیں مسترد کر دیں جو حقائق کو مٹانے اور بنیادی امور سے توجہ ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا کہ ہندوستان کا اقدام بے بنیاد دعووں پر مبنی ہے جو خطے میں استحکام کے لیے کوئی مثبت کردار ادا نہیں کرتے بلکہ یہ صرف کشیدگی کو بڑھاتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان جاری سفارتی روابط پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔
انڈس واٹرز ٹریٹی کی خلاف ورزی کا سوال
انڈس واٹرز ٹریٹی ایک لازمی معاہدہ ہے جو دو پڑوسی ریاستوں کے درمیان قائم ہے اور اس میں کسی بھی فریق کو اسے یکطرفہ طور پر معطل کرنے یا خارج کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پاکستان نے مزید کہا کہ ہندوستان کا یہ دعوٰی کہ دنیا بدل چکی ہے اور یہ معاہدہ 1960 میں دستخط شدہ تھا، اس حقیقت کی روشنی میں بے معنی ہے کہ اقوام متحدہ کا چارٹر 81 سال پرانا ہے۔
پاکستان نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا ہندوستان اقوام متحدہ کے چارٹر کو بھی پرانا سمجھتا ہے، کیونکہ جموں و کشمیر کے حوالے سے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی ہندوستان کی جانب سے نظر اندازی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ معاہدے کا بنیادی مقصد پانی کے مشترکہ استعمال کے قوانین کو قائم رکھنا ہے، اور کسی بھی فریق کی جانب سے ان قوانین کی یکطرفہ تشریح بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے۔
پاکستان کی جمہوریت اور انسانی حقوق کی بھرپور حمایت
پاکستان نے ہندوستان کے مستقل نمائندے کی جانب سے پاکستان کے داخلی معاملات پر کیے گئے بے بنیاد اور نامناسب تبصرے کو بھی شدید الفاظ میں مسترد کیا ہے۔ پاکستان کو ایک قانون پسند اور امن پسند ملک کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اقوامِ عالم کے ایک ذمہ دار رکن کے طور پر کام کرتا ہے۔ ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کے تحت شہریوں کی بنیادی آزادیوں کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے۔
پاکستان میں عوام آزادانہ طور پر اپنی قیادت کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اپنی حکمرانی کے نظام کو طے کر سکتے ہیں، جو کہ ایک زندہ اور پھولتی ہوئی جمہوریت کی علامت ہے۔ پاکستان نے ہندوستان پر اس بات کا الزام لگایا کہ وہ اپنے اندرونی مسائل کو چھپانے کے لیے پراپیگنڈے پر انحصار کرتا ہے اور اقلیتوں کے حقوق کے مسئلے پر خاموشی اختیار کیے رکھتا ہے، جو کہ بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہے۔
کشمیر کے حوالے سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں
پاکستان مشن نے ہندوستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر قبضہ کیے گئے جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو اجاگر کیا۔ 1989 سے اب تک، بھارتی قبضہ کوششوں کے نتیجے میں ایک لاکھ سے زائد کشمیری مرد، خواتین اور بچے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہاں بنیادی انسانی حقوق کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
بین الاقوامی قانون کے تحت کشمیری عوام کو خود ارادیت کا حق حاصل ہے، لیکن ہندوستان مسلسل ان حقوق کو دباتا چلا آیا ہے۔ پاکستان نے مزید کہا کہ ہندوستان میں 900,000 فوجیوں کی موجودگی اس علاقے میں امن اور استحکام کے لیے کوئی حائل رکاوٹ نہیں بن رہی بلکہ یہ صرف دباؤ کا ایک ذریعہ ہے جو مقامی آبادی کو شدید تکلیف دے رہا ہے۔
مستقبل کے لیے سفارتی اقدامات اور ضروری اصلاحات
پاکستان نے ہندوستان سے اپیل کی کہ وہ اپنے تکبر کو چھوڑے اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں پر عملدرآمد یقینی بنائے۔ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اپنی سفارتی پالیسی میں اصلاحات لائے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کے اصولوں کو اپنائے۔ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی معاہدوں اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پابندی کرے۔
پاکستان کا مؤقف ہے کہ پانی کے معاملے میں کوئی بھی فریق یکطرفہ فیصلے نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ معاہدے کی شرائط کو اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے۔ اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ پاکستان اپنی سرحدوں اور وسائل کی حفاظت کے لیے تمام سفارتی اور قانونی ذرائع استعمال کرے گا تاکہ ملک کے مفادات کو کسی بھی خطرے سے بچایا جا سکے۔
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