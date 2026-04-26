پاکستان میں ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ، جنگ بندی کی کوششیں جاری

امریکہ کے دورے کو منسوخ کرنے کے باوجود ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقی پاکستان پہنچ رہے ہیں تاکہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے۔
پاکستان اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کے درمیان ایک نئی پیشرفت سامنے آئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقی اتوار کو پاکستان واپس پہنچنے والے ہیں، جہاں وہ جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کسی بھی معاہدے کے فریم ورک پر ایران کے موقف اور نقطہ نظر سے متعلق پاکستان ی حکام کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے نمائندوں کے دورے کو منسوخ کرنے کے باوجود ہو رہی ہے۔ ایران ی خبر رساں ادارے ISNA کے مطابق، عراقی نے جمعہ کو اسلام آباد میں پاکستان ی حکام سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد وہ عمان چلے گئے تھے، جبکہ دیگر ایران ی نمائندے جنگ کو ختم کرنے سے متعلق امور پر ضروری ہدایات حاصل کرنے کے لیے تہران واپس چلے گئے۔ صدر ٹرمپ نے جمعہ کو اعلان کیا تھا کہ ان کے امن مندوب سٹیو وٹکوف اور داماد جیرڈ کشنر جلد ہی پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے تاکہ مزید مذاکرات کر سکیں۔ تاہم، بعد میں انہوں نے فاکس نیوز کو بتایا کہ انہوں نے یہ دورہ منسوخ کر دیا ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 'فضول باتوں کے لیے بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں'۔ انہوں نے تہران کے مذاکراتی موقف کو مسترد کر دیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ انہوں نے اپنے فیصلے کے منٹوں کے اندر ہی ایک بہتر تجویز پیش کی۔ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ 'انہوں نے ہمیں ایک ایسا کاغذ دیا جو بہتر ہونا چاہیے تھا اور - دلچسپ بات یہ ہے - جب میں نے اسے منسوخ کر دیا تو دس منٹ کے اندر ہی ہمیں ایک نیا کاغذ ملا جو بہت بہتر تھا۔' جب پوچھا گیا کہ کیا دورہ منسوخ کرنے کا مطلب کھلی دشمنی کی طرف واپسی ہے، تو ٹرمپ نے کہا: 'نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہم نے ابھی اس بارے میں نہیں سوچا ہے۔' بعد میں، وائٹ ہاؤس صحافیوں کے انجمن کے عشائیے میں ایک مسلح شخص کو گرفتار کرنے کے بعد، ٹرمپ نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ واقعہ ایران سے متعلق ہے، لیکن یہ انہیں ' جنگ جیتنے' سے نہیں روکے گا۔ جمعہ کو، عراقی نے پاکستان کے فوجی سربراہ عاصم منیر، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی، اس کے بعد وہ مسقط کے لیے روانہ ہوئے۔ عراقی نے اپنی ابتدائی پاکستان کی یاترا کو 'بہت پُرمثمر' قرار دیا، لیکن امریکہ کے ارادوں پر شک ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا، 'مجھے ابھی تک یہ دیکھنے کو نہیں ملا کہ امریکہ واقعی سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں۔' جنگ کو ختم کرنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے کیونکہ ہرمز کی آبنائے - جو تیل اور گیس کا ایک اہم راستہ ہے - بند ہے۔ ایران کے طاقتور انقلابی گارڈز نے کہا کہ ان کا اس بلاک کو اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جس نے توانائی کے بازاروں کو متاثر کر دیا ہے۔ گارڈز نے اپنے سرکاری ٹیلی گرام چینل پر کہا کہ ' ہرمز کی آبنائے پر کنٹرول رکھنا اور امریکہ اور اس کے خطے میں حامیوں پر اس کے روک تھام کے اثرات کو برقرار رکھنا اسلامی ایران کی حتمی حکمت عملی ہے۔' ایک بیان میں جو سرکاری میڈیا پر نشر کیا گیا، ایران کی فوج نے خبردار کیا کہ امریکہ کی جانب سے جاری 'بلاک، ڈاکاداشتی اور بحری قزاقی' کے نتیجے میں ردعمل ظاہر کیا جائے گا۔ لبنانی محاذ پر، اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتنیاہو نے حزب اللہ پر ایک جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگانے کے بعد حملوں کا حکم دیا۔ لبنانی سرکاری میڈیا نے بتایا کہ اسرائیل نے جنوب میں کم از کم چار مقامات پر حملے کیے - بنت جبیل ضلع کے ایک قصبے میں تیزی سے دو حملے، تائر ضلع کے ایک قصبے پر ایک حملہ، اور نبطیہ ضلع کے دو مزید قصبوں پر حملے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ انہوں نے تین حزب اللہ کارکنوں کو 'ہتھیاروں سے لدی گاڑی' میں سوار ہونے کے دوران اور موٹر سائیکل پر سوار ایک اور کارکن کو، اور کہیں اور گروپ کے دو مزید مسلح ارکان کو 'ہلاک' کر دیا۔ ٹرمپ نے جمعرات کو تین ہفتوں کی جنگ بندی کی توسیع کا اعلان کیا تھا اور اسرائیلی اور لبنانی نمائندوں سے ملاقات کے بعد امن کے بارے میں امید ظاہر کی تھی۔ لیکن محمد راعد، حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک کے سربراہ، نے لبنان سے مذاکرات سے دستبردار ہونے اور خبردار کیا کہ کوئی بھی معاہدہ قومی اتفاق رائے کی کمی کا شکار ہوگا۔ اس صورتحال میں پاکستان کی ثالثی کا کردار اہم ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ وزیر خارجہ عباس عراقی کا دورہ جنگ بندی کی کوششوں کو ایک نئی سمت دے گا۔ تاہم، امریکہ کے رویے اور ایران کے سخت موقف کے پیش نظر، امن کی راہ ابھی بھی چیلنجوں سے بھری ہوئی ہے.
