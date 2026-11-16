پاکستان شہینز قطر روانہ، ایشیا کپ میں بھارت کے سامنے ہونگے
پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اعلان، پاکستان شہینز نے قطر کیلئے کوچ کیا جبکہ ٹورنامنٹ 19 نومبر سے شروع ہوگا۔
پاکستان شہینز کرکٹ ٹیم نے قطر کے دارالحکومت دوحہ کیلئے کوچ کیا ہے تاکہ وہ ایشین کرکٹ کونسل کے زیر اہتمام ہو رہے 50 اوورز کے ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز 2026 کے ٹورنامنٹ میں حصہ لے سکے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق یہ ٹیم اپنا عنوان دفاع کرنے کے لیے اس مقابلے میں شرکت کر رہی ہے جس میں وہ اپنے حریف بھارت اے ٹیم کے ساتھ کھیلیں گی۔ یہ ٹیم آفیشل طور پر پاکستان کی دوسری سطح کی مرد کرکٹ ٹیم ہے جس کا مقصد ایشیا بھر میں نوجوان کرکٹرز کی تیاری کو بہتر بنانا ہے۔
پاکستان شہینز کی تیاری اور ٹیم کی کپتانی
کرکٹ بورڈ کے باضابطہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان شہینز کی 15 رکنی ٹیم پیر کی صبح کراچی سے دوحہ روانہ ہوئی ہے جہاں یہ ٹورنامنٹ 19 سے 29 نومبر تک جاری رہے گا۔ اوسط درجے کے بلے باز عبدالسمید کو اس ٹیم کی کپتانی سونپی گئی ہے جو ٹیم کی قیادت کا ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے کہیں کہ ہماری تیاریاں بہت اچھی ہیں اور پچھلے ہفتے ہمیں منظر نامے پر مبنی میچز کھیلنے کا موقع ملا۔ کوچنگ اسٹاف نے 50 اوورز کے فارمیٹ کی تیاری میں کھلاڑیوں کے ساتھ سخت محنت کی ہے۔Also readقومی ٹیسٹ سکواڈ کی پہلی کوویڈ 19 ٹیسٹنگ کا رزلٹ منفی آ گیا
بھارت اے کے خلاف میچز اور گروپ بی
پاکستان شہینز گروپ بی میں رکھا گیا ہے جہاں ان کے ہم مرتبہ بھارت اے ٹیم، نیپال اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ انہیں اپنا پہلا میچ 20 نومبر کو متحدہ عرب امارات کے خلاف کھیلنا ہوگا۔ اس کے بعد 22 نومبر کو بھارت اے ٹیم اور 24 نومبر کو نیپال کے خلاف میچز شیڈول ہیں۔ پاکستان کی ٹیم پچھلے سال قطر میں ہونے والے ایشیا کپ میں بھارت اے کو سوبر اوور میں ہرا کر چیمپئن بنی تھی۔ انہوں نے 2023 میں بھی 50 اوورز والا ٹورنامنٹ جیتا تھا جب انہوں نے سری لنکا میں بھارت اے کو 128 رنز سے شکست دی تھی۔
نئے کھلاڑیوں کے انضمام اور مستقبل کا سفر
پیسر علی رضا اور فرحان یوسف جو حال ہی میں عمان میں ہونے والے ایشیا کپ اے سی سی مردہ یونٹیہ میں نظر آئے تھے، وہ بعد میں دوحہ میں ٹیم سے شامل ہوں گے۔ یہ ٹیم نئے اور نوجوان کرکٹرز کو بین الاقوامی تجربہ فراہم کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کا کام کرتی ہے۔ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ نوجوانوں کو بڑے پیمانے کے ایونٹس کے لیے تیار کرتا ہے۔ پاکستان شہینز کو اب اپنے تمام میچز دوحہ میں کھیلنے ہیں جہاں وہ اپنے خلاف مقابلے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔
تفصیلات اور ٹیم کے ارکان کا تعارف
اس ٹورنامنٹ کے لیے منتخب ہونے والے کھلاڑیوں میں احمد دنیال، علی رضا، ڈنیش عزیز، فرحان یوسف، حیدر علی، حسن نواز، معاذ صدیق، محمد حسنین، محمد عمران رندھاوہ، روہیل ناظر، سعد مسعود، شاہ زیب خان، شمیل حسین اور سفیان مقیم شامل ہیں۔ یہ تمام کھلاڑی اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھا چکے ہیں۔ ٹورنامنٹ کے دوران یہ کھلاڑی اپنے کیریئر کو اگلی سطح پر لے جانے کی کوشش کریں گے۔
مبارکباد اور مستقبل کی توقعات
پاکستان شہینز کو امید ہے کہ وہ اس بار بھی اپنا عہد نبھائیں گے اور اپنے ٹائٹل کو برقرار رکھیں گے۔ کرکٹ بورڈ نے تمام کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف کو مبارکباد دی ہے اور انہیں کامیابی کی دعا دی ہے۔ یہ ٹورنامنٹ ایشیا کی کرکٹ میں نئی چمک لانے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ پاکستانی ٹیم بہترین کھیل کا مظاہرہ کرے گی۔
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