پاکستانی اسکواش ٹیم نے ایشین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتا، بطور انعام 40 لاکھ روپے تقسیم
پاکستان کی قومی مردانہ اسکواش ٹیم نے 23 ویں ایشین ٹورنامنٹ میں جنوبی کوریا کو 2-0 ہرا کر گولڈ میڈل جیتا اور 4 کھلاڑیوں کو فی 10 لاکھ روپے انعامات ملے۔ عنوان، خلاصہ، کیٹیگری اور مضمون جاں۔
پاکستان کی قومی مردانہ اسکواش ٹیم نے 23 ویں ایشین ٹیم اسکواش چیمپئن شپ 2026ء میں ایک تاریخی کامیابی حاصل کی۔ اس براعظمی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے فائنل میں جنوبی کوریا کے ساتھ مقابلے میں 2-0 سے فیصلہ کن پیروزی حاصل کی۔ فائنل میں محمد عاصم خان نے جنوبی کوریا کے فٹبالر اوہ کو مسلسل سیٹ میں شکست دے کر ٹائٹل قبا کر لیا جبکہ نور زمان نے بھی اپنے مستحکم کھیل کے ذریعے جوڈک طے کے کو شکست دی۔ یہ فتح پہلی بار پاکستان کے لیے اسکواش میں سنگ میل ثابت ہوئی۔ تقریب کا انعقاد وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے صدر رانا ثناء اللہ خان کی زیر صدارت کاسر میں کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ خان نے ٹیم کے کھلاڑیوں، کوچز اور مینجمنٹ کو اس کامیابی پر دل کی گہرائی سے مبارکباد دی اور کہا کہ یہ فتح ملک میں کھیل کے فروغ کی نئی راہیں کھولے گی۔ انہوں نے اپنے خطابت میں کہا کہ حکومت بہترین صلاحیتوں کے حامل کھلاڑیوں کی سرپرستی اور کھیل کے فروغ کے لیے پرعزم ہے اور امید ظاہر کی کہ یہ فتح دیگر نوجوانوں کو اسکواش میں مشغول ہونے کی ترغیب دے گی۔ کاش کے انعامات کے طور پر اس کامیابی پر بجلی کی طرح کامیاب ٹیم کے چار کھلاڑیوں میں نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ نور زمان، محمد عاصم خان، ناصر اقبال اور اشعب عرفان ہر ایک کو 10 لاکھ روپے فی کس مل کر مجموعی طور پر 40 لاکھ روپے کے انعامات دیے گئے۔ ان انعامات کو تقسیم کرنے کا مقصد ٹیم کے ہر کھلاڑی کی محنت اور قربانیوں کا اعتراف کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ خان کے اس بڑے موقع پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ پاکستان میں اسکواش کو مزید ترقی دینے کے لیے حکومتی سطح پر نئے اسکیم اور فنڈنگ کے امکانات پر کام جاری ہے۔ ٹورنامنٹ 3 سے 7 نومبر تک مصحف اسکواش کمپلیکس میں کھیل ا گیا۔ اس دوران پاکستان نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیل تے ہوئے نہ صرف فائنل میں جنوبی کوریا کو شکست دی بلکہ پوری ٹورنامنٹ میں شکریہ اور اعتماد کا مظہر پیش کیا۔ اسٹیج پر اسٹاگرام اور فیس بک پر بڑے پیمانے پر ہائی لائٹس شیئر کی گئیں اور پاکستان ی فوٹوز کے لیے پوری دنیا میں شستا (سی) اور اسکواش فَن شَن نوٹس جا رہی ہے۔ یہی کامیابی پاکستان کے کھیل وں کے میدان میں ایک نیا باب ہائے۔ مجھے ملی کے بھی محنت اور شہر باجبا اس کے بنے کا متاثر کن سچا مثالوں کے ساتھ، کم سے کم تعلق افراد کو یقین ہوا کہ پاکستان کی اسکواش کے مستقبل میں ہمیں مزید نئی نسلیں ویکھنے کو ملیں گی۔ یہ فتح نه صرف کھیل پر مگر اس کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور ویزنیز متواضع اپریئس اقدام کے ساتھ ہر ایک کے عملے میں فخر کا جذبہ بھی بڑھا دی۔ براۓ مہربانی اس مضمون کو اپنے مقامی اخبار میں شائع کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ہدایت بات پارٹ یےد میں جانی چی وہ اوقان یاد ملے کیا۔.
پاکستان کی قومی مردانہ اسکواش ٹیم نے 23 ویں ایشین ٹیم اسکواش چیمپئن شپ 2026ء میں ایک تاریخی کامیابی حاصل کی۔ اس براعظمی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے فائنل میں جنوبی کوریا کے ساتھ مقابلے میں 2-0 سے فیصلہ کن پیروزی حاصل کی۔ فائنل میں محمد عاصم خان نے جنوبی کوریا کے فٹبالر اوہ کو مسلسل سیٹ میں شکست دے کر ٹائٹل قبا کر لیا جبکہ نور زمان نے بھی اپنے مستحکم کھیل کے ذریعے جوڈک طے کے کو شکست دی۔ یہ فتح پہلی بار پاکستان کے لیے اسکواش میں سنگ میل ثابت ہوئی۔ تقریب کا انعقاد وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے صدر رانا ثناء اللہ خان کی زیر صدارت کاسر میں کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ خان نے ٹیم کے کھلاڑیوں، کوچز اور مینجمنٹ کو اس کامیابی پر دل کی گہرائی سے مبارکباد دی اور کہا کہ یہ فتح ملک میں کھیل کے فروغ کی نئی راہیں کھولے گی۔ انہوں نے اپنے خطابت میں کہا کہ حکومت بہترین صلاحیتوں کے حامل کھلاڑیوں کی سرپرستی اور کھیل کے فروغ کے لیے پرعزم ہے اور امید ظاہر کی کہ یہ فتح دیگر نوجوانوں کو اسکواش میں مشغول ہونے کی ترغیب دے گی۔ کاش کے انعامات کے طور پر اس کامیابی پر بجلی کی طرح کامیاب ٹیم کے چار کھلاڑیوں میں نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ نور زمان، محمد عاصم خان، ناصر اقبال اور اشعب عرفان ہر ایک کو 10 لاکھ روپے فی کس مل کر مجموعی طور پر 40 لاکھ روپے کے انعامات دیے گئے۔ ان انعامات کو تقسیم کرنے کا مقصد ٹیم کے ہر کھلاڑی کی محنت اور قربانیوں کا اعتراف کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ خان کے اس بڑے موقع پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ پاکستان میں اسکواش کو مزید ترقی دینے کے لیے حکومتی سطح پر نئے اسکیم اور فنڈنگ کے امکانات پر کام جاری ہے۔ ٹورنامنٹ 3 سے 7 نومبر تک مصحف اسکواش کمپلیکس میں کھیلا گیا۔ اس دوران پاکستان نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلتے ہوئے نہ صرف فائنل میں جنوبی کوریا کو شکست دی بلکہ پوری ٹورنامنٹ میں شکریہ اور اعتماد کا مظہر پیش کیا۔ اسٹیج پر اسٹاگرام اور فیس بک پر بڑے پیمانے پر ہائی لائٹس شیئر کی گئیں اور پاکستانی فوٹوز کے لیے پوری دنیا میں شستا (سی) اور اسکواش فَن شَن نوٹس جا رہی ہے۔ یہی کامیابی پاکستان کے کھیلوں کے میدان میں ایک نیا باب ہائے۔ مجھے ملی کے بھی محنت اور شہر باجبا اس کے بنے کا متاثر کن سچا مثالوں کے ساتھ، کم سے کم تعلق افراد کو یقین ہوا کہ پاکستان کی اسکواش کے مستقبل میں ہمیں مزید نئی نسلیں ویکھنے کو ملیں گی۔ یہ فتح نه صرف کھیل پر مگر اس کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور ویزنیز متواضع اپریئس اقدام کے ساتھ ہر ایک کے عملے میں فخر کا جذبہ بھی بڑھا دی۔ براۓ مہربانی اس مضمون کو اپنے مقامی اخبار میں شائع کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ہدایت بات پارٹ یےد میں جانی چی وہ اوقان یاد ملے کیا۔
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