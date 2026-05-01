پاکستان میں ایچ آئی وی وبا: خواتین سیکس ورکرز کی دلچسپ کہانی

پاکستان میں ایچ آئی وی وبا کے پھیلاؤ کی ایک نئی تصویر پیش کرتی ہے کہ ملک میں لاکھوں افراد ایچ آئی وی سے مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن صرف چند ہزار ہی رجسٹرڈ ہیں۔ پنجاب کے صوبے میں خواتین سیکس ورکرز کی حالت خاص طور پر دلچسپ ہے، جہاں بہت ساری خواتین ایچ آئی وی پازیٹو ہیں لیکن علاج کے لیے آگے نہیں آ رہی ہیں۔ سلمیٰ، ایک سابق سیکس ورکر، نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب انھیں ایچ آئی وی کی تشخیص ہوئی تو زندگی برباد ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ لوگ انھیں دوری سے دیکھتے تھے اور حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی انھوں سے دور رکھتے تھے۔ سلمیٰ نے بتایا کہ جب وہ ہسپتال میں ڈلیوری کے لیے گئیں تو نرسیں انھیں اُٹھا کر پھینک دیتی تھیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے کہ ایچ آئی وی سے مبتلا افراد کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ پاکستان میں ایچ آئی وی کے علاج کے لیے سرکار مفت دوائی فراہم کر رہی ہے، لیکن بہت سے افراد علاج کے لیے آگے نہیں آتے ہیں۔ باہم فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بشریٰ رانی نے کہا کہ بدنامی کا ڈر افراد کو دوائیوں تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ خواتین سیکس ورکرز کے لیے صحت کی سہولیات تک رسائی کم ہے، لیکن عام افراد کے لیے بھی علاج کے لیے آگے آنا مشکل ہے۔ لاہور اور گجرانوالہ میں 160 سے زیادہ سیکس ورکرز ایچ آئی وی سے مبتلا ہیں، لیکن بہت سے افراد اب بھی علاج کے لیے آگے نہیں آ رہے ہیں۔ پاکستان میں ایچ آئی وی وبا کے پھیلاؤ کی ایک اور وجہ ہے کہ بہت سے افراد اپنے مرض کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ملک میں اندازاً تین لاکھ 30 ہزار ایچ آئی وی کے کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن صرف 84 ہزار ہی رجسٹرڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 20 ہزار افراد غائب ہیں، یعنی علاج نہیں کروا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ افراد اپنے مرض کے بارے میں جانتے نہیں ہیں یا علاج کے لیے آگے نہیں آتے ہیں۔ ایچ آئی وی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سرکار کو زیادہ آہنگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر خواتین سیکس ورکرز کے لیے صحت کی سہولیات تک رسائی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے.
