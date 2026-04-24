پاکستان میں آئیڈیاز کی کمی نہیں، انہیں درست مواقع کی ضرورت ہے: ہارون اختر خان

وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا کہ حکومت خواتین اور مائیکرو انٹرپرائزز کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے اور سمیڈا اور پی آئی ایف ڈی کے درمیان معاہدہ ملکی معیشت کو نئی سمت دے گا۔
پاکستان میں صلاحیتوں اور آئیڈیاز کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ان صلاحیتوں کو درست مواقع اور مناسب پلیٹ فارمز فراہم کرنے کا ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حکومت خواتین اور چھوٹے کاروباری اداروں ( مائیکرو انٹرپرائزز ) کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو انہیں نہ صرف مدد فراہم کرے بلکہ مکمل اختیار اور وسائل تک رسائی بھی یقینی بنائے۔ ہارون اختر خان نے یہ بات اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ( سمیڈا ) اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن ( پی آئی ایف ڈی ) کے درمیان ایک اہم مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ معاہدہ محض ایک رسمی دستاویز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا دور رس نظر منصوبہ ہے جو ملکی معیشت کو ایک نئی سمت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ معیشت کی ترقی اور عالمی سطح پر قیادت حاصل کرنے کے لیے تخلیقی صلاحیتوں اور کاروباری مہارت کا امتزاج ضروری ہے۔ جدید دور میں جدت، سرمایے کی تخلیق اور ڈیزائن ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر چکے ہیں اور ان عناصر کو بروئے کار لانا ملکی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان اصلاحات کے ایک اہم مرحلے سے گزر رہا ہے، جہاں ہم نہ صرف مقدار پر توجہ دینے کے بجائے معیار کو اہمیت دے رہے ہیں، بلکہ محض موجودگی سے آگے بڑھ کر عالمی ترجیحات میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی ہارون اختر خان نے بتایا کہ سمیڈا اور پی آئی ایف ڈی کے درمیان یہ تعاون کاروباری اور تخلیقی صلاحیتوں کو ایک ساتھ لانے کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہوگا۔ اس شراکت داری کے نتیجے میں مصنوعات کی کوالٹی میں بہتری آئے گی، برانڈنگ کے مواقع بڑھیں گے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو فروغ ملے گا اور مقامی کاروبار عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے نیشنل ویمن انٹرپرینیورشپ پالیسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت خواتین اور چھوٹے کاروباری اداروں کو بااختیار بنانے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ انہیں مکمل اختیار اور وسائل تک رسائی مل سکے۔ انہوں نے تقریب میں موجود افراد کو بتایا کہ تین سالہ نیشنل پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سپورٹ پروگرام کے ذریعے چھوٹے کاروباروں اور خواتین کو خصوصی سہولیات فراہم کی جائیں گی، جو جامع اور پائیدار معاشی ترقی کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ ہارون اختر خان نے یقین ظاہر کیا کہ یہ اقدام پاکستان کو عالمی ویلیو چین میں ایک بلند مقام پر لے جائے گا اور ملک کے نوجوان اور خواتین اب معاشی قیادت سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شراکت داری ملکی مصنوعات کی عالمی سطح پر شناخت بنانے اور برآمدات میں اضافہ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔
پاکستان میں صلاحیتوں اور آئیڈیاز کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ان صلاحیتوں کو درست مواقع اور مناسب پلیٹ فارمز فراہم کرنے کا ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حکومت خواتین اور چھوٹے کاروباری اداروں (مائیکرو انٹرپرائزز) کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو انہیں نہ صرف مدد فراہم کرے بلکہ مکمل اختیار اور وسائل تک رسائی بھی یقینی بنائے۔ ہارون اختر خان نے یہ بات اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی (سمیڈا) اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن (پی آئی ایف ڈی) کے درمیان ایک اہم مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ معاہدہ محض ایک رسمی دستاویز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا دور رس نظر منصوبہ ہے جو ملکی معیشت کو ایک نئی سمت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ معیشت کی ترقی اور عالمی سطح پر قیادت حاصل کرنے کے لیے تخلیقی صلاحیتوں اور کاروباری مہارت کا امتزاج ضروری ہے۔ جدید دور میں جدت، سرمایے کی تخلیق اور ڈیزائن ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر چکے ہیں اور ان عناصر کو بروئے کار لانا ملکی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان اصلاحات کے ایک اہم مرحلے سے گزر رہا ہے، جہاں ہم نہ صرف مقدار پر توجہ دینے کے بجائے معیار کو اہمیت دے رہے ہیں، بلکہ محض موجودگی سے آگے بڑھ کر عالمی ترجیحات میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی ہارون اختر خان نے بتایا کہ سمیڈا اور پی آئی ایف ڈی کے درمیان یہ تعاون کاروباری اور تخلیقی صلاحیتوں کو ایک ساتھ لانے کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہوگا۔ اس شراکت داری کے نتیجے میں مصنوعات کی کوالٹی میں بہتری آئے گی، برانڈنگ کے مواقع بڑھیں گے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو فروغ ملے گا اور مقامی کاروبار عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے نیشنل ویمن انٹرپرینیورشپ پالیسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت خواتین اور چھوٹے کاروباری اداروں کو بااختیار بنانے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ انہیں مکمل اختیار اور وسائل تک رسائی مل سکے۔ انہوں نے تقریب میں موجود افراد کو بتایا کہ تین سالہ نیشنل پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سپورٹ پروگرام کے ذریعے چھوٹے کاروباروں اور خواتین کو خصوصی سہولیات فراہم کی جائیں گی، جو جامع اور پائیدار معاشی ترقی کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ ہارون اختر خان نے یقین ظاہر کیا کہ یہ اقدام پاکستان کو عالمی ویلیو چین میں ایک بلند مقام پر لے جائے گا اور ملک کے نوجوان اور خواتین اب معاشی قیادت سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شراکت داری ملکی مصنوعات کی عالمی سطح پر شناخت بنانے اور برآمدات میں اضافہ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کراچی میں ایک نوجوان کے اغوا اور اس کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز کی چوری کی حالیہ واردات پر بھی اظہارِ افسوس کیا۔ علاوہ ازیں، حکومت سندھ نے یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی یہ ویب سائٹ پاکستان میں خبروں اور حالاتِ حاضرہ کے لیے سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے اور اس پر شائع ہونے والے تمام مواد کے حقوق محفوظ ہیں
