پاکستان سکھ کمیٹی کا بھارتی حکومت کے سکھ یاتریوں پر پابندی کے خلاف مذمتی بیان

پاکستان سکھ گوردوارہ پربندھک کمیٹی نے بھارتی حکومت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے سے روکنے کے اقدام کی مذمت کی، اسے مذہبی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیا۔
پاکستان سکھ گوردوارہ پربندھک کمیٹی (پی ایس جی پی سی) نے بھارت ی حکومت کی جانب سے سکھ یاتری وں کو پاکستان آنے سے روکنے کے اقدام کے خلاف سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پی ایس جی پی سی کا یہ فیصلہ لاہور میں متروکہ وقف املاک بورڈ کے ہیڈ آفس میں منعقدہ نویں اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت پردھان سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کی۔ اجلاس میں شرکاء نے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ بھارت اپنے ہی شہریوں کو ننکانہ صاحب، کرتارپور، اور پنجہ صاحب
جیسے مقدس مقامات پر حاضری دینے سے روک کر دنیا بھر کے سکھوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کر رہا ہے۔ کمیٹی نے بھارتی حکومت کے اس عمل کو نہ صرف ناقابل قبول قرار دیا بلکہ اس کی شدید مذمت بھی کی۔ سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سرزمین سکھ برادری کے لیے مکہ و مدینہ کی طرح مقدس ہے، اور یہاں آنے والے یاتریوں کا ہمیشہ دل کھول کر استقبال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان نے ہمیشہ دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتریوں کا خیرمقدم کیا ہے اور ان کی سہولت کے لیے ویزا پالیسیوں میں بھی نرمی برتی ہے۔ مثال کے طور پر، برطانیہ، کینیڈا، اور امریکہ سمیت کئی ممالک کے شہریوں کے لیے آن لائن ویزا کی سہولت فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ آسانی سے پاکستان آ سکیں۔ اس کے علاوہ، سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت کا حالیہ فیصلہ بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت سے بھی سکھ برادری کو محروم کر رہا ہے، جو کہ ان کے مذہبی عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو سکھ برادری کے بنیادی مذہبی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔\اجلاس کے دوران، چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ ڈاکٹر ساجد محمود چوہان نے پاکستان کے مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ہمیشہ مذہبی آزادی کے فروغ پر یقین رکھتا ہے اور گوردواروں کی دیکھ بھال کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کرتا ہے۔ ڈاکٹر ساجد محمود چوہان نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود، کرتارپور سمیت تمام گوردواروں کو صرف 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ یاتریوں کے لیے کھول دیا گیا تھا، جو کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے سکھ برادری کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی ایک مثال ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز ناصر مشتاق نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ ہمیشہ محبت اور امن کا پیغام لے کر واپس جاتے ہیں۔ اجلاس میں موجود اراکین نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی حکومت کو سکھ برادری کے مذہبی حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اس ضمن میں، انہوں نے اقوام متحدہ سے اس معاملے کا نوٹس لینے اور بھارت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ سکھ یاتریوں کے پاکستان آنے پر عائد پابندیوں کو ختم کرے۔\اجلاس میں جنرل سیکریٹری ستونت کور، نائب پردھان سردار مہیش سنگھ، ڈاکٹر سردار ممپال سنگھ، سردار تارا سنگھ، سردار گیان سنگھ، سردار ستونت سنگھ، سردار حمیت سنگھ، سردار صاحب سنگھ اور سردار بھگت سنگھ سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ یہ فیصلہ پاکستان میں موجود سکھ برادری اور بین الاقوامی سکھ برادری کے لیے ایک اہم پیغام ہے، جو پاکستان کی طرف سے مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ پی ایس جی پی سی نے اس موقع پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر پوری قوم کو مبارک باد بھی دی۔ اس کے علاوہ، اجلاس میں بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد اور پارلیمان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ کرنے اور عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے خیالات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ اجلاس سکھ برادری کے لیے پاکستان کی جانب سے حمایت اور تحفظ کے عزم کا مظہر تھا، اور اس نے بھارتی حکومت کے اقدامات کے خلاف ایک مضبوط آواز بلند کی جو سکھ یاتریوں کی مذہبی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں
