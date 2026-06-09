پاکستان میں توانایی کے وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات عالمی معاملات میں نئی وسعتوں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی شمال-جنوب ٹرانسپورٹ کوریڈور میں پاکستان کی شمولیت اور گوادر بندرگاہ کو اس سے جوڑنے کی تجویز کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ دونوں ممالک economic تعاون کے لیے فعال ہیں۔
پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات نئی وسعتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر توانایی اویس لغاری نے کہا ہے کہ عالمی منظرنامے میں دونوں ممالک کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان دو دہائیوں پر محیط مثبت پیش رفت نے باہمی اعتماد کو مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے تجارت، توانایی، صنعت، تعلیم اور سائنس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون فروغ پا رہا ہے۔ پاکستان بین الاقوامی شمال-جنوب ٹرانسپورٹ کوریڈور میں شمولیت کا خواہاں ہے اور گوادر بندرگاہ اس کوریڈور سے جوڑنے کی تجویز کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ دونوں ممالک 2030 تک اقتصادی تعاون کے پروگرام پر اتفاق کر چکے ہیں اور ادائیگیوں کے نظام سمیت تجارتی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے فعال مشاورت جاری ہے۔ ignoring irrelevant portion.
پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات نئی وسعتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر توانایی اویس لغاری نے کہا ہے کہ عالمی منظرنامے میں دونوں ممالک کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان دو دہائیوں پر محیط مثبت پیش رفت نے باہمی اعتماد کو مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے تجارت، توانایی، صنعت، تعلیم اور سائنس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون فروغ پا رہا ہے۔ پاکستان بین الاقوامی شمال-جنوب ٹرانسپورٹ کوریڈور میں شمولیت کا خواہاں ہے اور گوادر بندرگاہ اس کوریڈور سے جوڑنے کی تجویز کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ دونوں ممالک 2030 تک اقتصادی تعاون کے پروگرام پر اتفاق کر چکے ہیں اور ادائیگیوں کے نظام سمیت تجارتی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے فعال مشاورت جاری ہے۔ ignoring irrelevant portion
پاکستان روس تعلقات توانایی تعاون بین الاقوامی ٹرانسپورٹ کوریڈور گوادر بندرگاہ تجارت رکاوٹوں کا خاتمہ
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