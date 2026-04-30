پاکستان-افغانستان سرحد پر بھارتی دہشت گردوں کی ناکام کوشش، تیرہ دہشت گرد ہلاک

خیبر پختونخواہ میں پاکستان-افغانستان سرحد پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی دو ناکام گھسपैٹھ کی کوششوں میں تیرہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق، سکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو مؤثر طریقے سے باؤنس کیا۔
پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر دہشت گردی کی کارروائیاں ناکام، بھارتی حمایت یافتہ خوارج گروہ کو بھاری نقصان پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، 28 اور 29 اپریل 2026 کو خیبر پختونخواہ صوبے میں پاکستان-افغانستان سرحد پر دو ناکام گھسपैٹھ کی کوششوں میں بھارتی حمایت یافتہ خوارج سے تعلق رکھنے والے تیرہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ یہ کارروائیاں ملک کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی بھارتی ناپاک کوششوں کا حصہ تھیں۔ پہلی کارروائی ضلع محmand میں ہوئی جہاں سکیورٹی فورسز نے پاکستان-افغانستان سرحد سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو بروقت بھانپ لیا۔ فورسز نے مؤثر طریقے سے دہشت گردوں سے تصادم کیا، جس کے نتیجے میں بھارتی حمایت یافتہ خوارج سے تعلق رکھنے والے آٹھ دہشت گرد مارے گئے۔ یہ دہشت گرد افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ سکیورٹی فورسز کی جانب سے کی جانے والی یہ کارروائی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عزم کا مظہر ہے۔ دوسری کارروائی شمالی وزیرستان ضلع میں ہوئی جہاں سکیورٹی فورسز نے خوارج کے ایک اور گروپ کی گھسपैٹھ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد، پانچ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ افغان طالبان حکومت اپنی سرزمین پر مؤثر سرحدی انتظام کو یقینی بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ پاکستان نے بار بار افغان طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکیں اور اپنے شہریوں کو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہونے سے باز رکھیں۔ پاکستان کی سکیورٹی فورسز ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پُرامن اور ثابت قدم رہیں گی۔ علاقے میں موجود کسی بھی بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے صفائی آپریشن جاری ہے۔ وفاقی قومی ایکشن پلان کی چوٹی کمیٹی کی منظوری سے “عزم استحکام” کے ویژن کے تحت سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف بلا تعطل مہم پوری رفتار سے جاری رہے گی تاکہ ملک سے غیر ملکی سرپرستی اور حمایت یافتہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ آپریشن ملک میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا موقف واضح ہے اور وہ کسی بھی صورت میں دہشت گردوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان کی سکیورٹی فورسز نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادری اور پیشہ وارانہ مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردوں کو ناکام بنانے اور ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے میں بھی دریغ نہیں کیا۔ یہ کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہے اور وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ افغانستان میں موجود طالبان حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ انہیں اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کو پناہ دینے سے روکنا چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون سے ہی خطے میں امن اور استحکام قائم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی عوام اور حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سکیورٹی فورسز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ ہم دہشت گردوں کو کبھی بھی اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم امن اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ واقعہ ایک بار پھر بین الاقوامی برادری کو دہشت گردی کے خطرے سے آگاہ کرتا ہے۔ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی بھی ملک تنہا نہیں جیت سکتا۔ پاکستان کی سکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو کامیابی حاصل کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے دہشت گردوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے اور ملک میں امن اور استحکام قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم سکیورٹی فورسز کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانیں قربان کیں.
