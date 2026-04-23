پاکستانی خلا بازوں سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، خلائی مشن کو سراہا

وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستانی خلا بازوں خرم داؤد اور محمد ذیشان علی سے ملاقات کی اور ان کے خلائی مشن کو پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ مشن پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے اور پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرے گا۔
وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستانی خلا باز وں خرم داؤد اور محمد ذیشان علی کی ملاقات ہوئی، جو انسانی خلائی مشن پر جانے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ اس اہم موقع پر سپارکو کے خلاباز اتاشی حسنین افتخار بھی موجود تھے۔ وزیراعظم نے دونوں نوجوان خلا بازوں سے ملاقات پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے اور پوری قوم اس پر فخر محسوس کر رہی ہے۔ وزیراعظم نے واضح طور پر کہا کہ یہ خلائی مشن پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرے گا اور یہ نوجوان خلا باز ملک و قوم کے لیے شہرت کا باعث بنیں گے۔ انہوں نے خلا بازوں کی انتھک محنت اور عزم کو سراہا اور کہا کہ ان کی شب و روز کی کوششوں نے انہیں یہ معزز مقام دلوایا ہے جو قابل تحسین ہے۔ وزیراعظم نے چینی تعاون سے اس خلائی سفر کے آغاز کو دونوں ممالک کے دیرینہ اور گہرے دوستانہ تعلقات میں ایک نئی جہت قرار دیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ تعاون مستقبل میں مزید مضبوط ہوگا۔ وزیراعظم نے چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ سے بھی ملاقات کی اور اس موقع پر خلائی تحقیق کے شعبے میں پاکستان اور چین کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ خلائی تحقیق میں دونوں ممالک کا مشترکہ تعاون دوستی کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین مشترکہ طور پر ستاروں تک رسائی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ تعاون دونوں ممالک کے لیے ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔ چینی سفیر نے وزیراعظم کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے دوطرفہ تعاون کو سراہا اور کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلائی تحقیق میں تعاون دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور دوستی کا مظہر ہے۔ خلا بازوں نے وزیراعظم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لیے خلاء میں تحقیق کے فرائض انجام دینا ان کے لیے ایک عظیم اعزاز اور باعث فخر ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر کے قوم کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مشن کو کامیابی سے انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور اس کے لیے انہوں نے سخت محنت کی ہے۔ اس اہم موقع پر نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ، معاون خصوصی سید طارق فاطمی، سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور چیئرمین سپارکو محمد یوسف خان بھی موجود تھے۔ وزیراعظم نے ان تمام اعلیٰ حکام کو بھی خلا بازوں کی تیاری اور مشن کے کامیاب انعقاد میں ان کے تعاون پر مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے کہا کہ سپارکو نے اس مشن کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ان کی کوششوں کو سراہا جانا چاہیے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ خلا بازوں کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کی جائے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت خلاء میں تحقیق کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں صلاحیتیں موجود ہیں اور حکومت ان صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ خلائی مشن پاکستان کے لیے ایک نئی امید کا پیغام ہے اور یہ ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیراعظم نے قوم سے اپیل کی کہ وہ خلا بازوں کی کامیابی کے لیے دعا کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ خلائی مشن پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے اور یہ پوری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے.
پاکستانی خلا باز شہباز شریف خلائی مشن سپارکو چین کا تعاون