پاکستانی خلا بازوں سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، خلائی مشن کو قوم کیلئے فخر قرار

وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستانی خلا باز خرم داؤد اور محمد ذیشان علی نے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ خلائی مشن پاکستان کیلئے ایک اہم سنگ میل اور پوری قوم کیلئے باعث فخر ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستانی خلا باز وں خرم داؤد اور محمد ذیشان علی کی ملاقات ہوئی، جو انسانی خلائی مشن پر جانے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ یہ ملاقات وزیراعظم ہاؤس میں منعقد ہوئی جس میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ، معاون خصوصی سید طارق فاطمی، سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ، چیئرمین سپارکو محمد یوسف خان اور چین کے سفیر جیانگ زائیڈونگ بھی موجود تھے۔ وزیراعظم نے دونوں خلا باز وں اور خلاباز اتاشی حسنین افتخار سے ملاقات پر گہری خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خلائی مشن پر تحقیق کے لیے پاکستانیوں کا جانا ملک کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے اور پوری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ وزیراعظم نے یقین ظاہر کیا کہ یہ خلا باز پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کریں گے اور ملک کو دنیا میں ایک نئی شناخت دلائیں گے۔ انہوں نے خلا باز وں کی انتھک محنت، لگن اور عزم کو سراہا اور کہا کہ انہوں نے شب و روز کی انتھک محنت کے ذریعے یہ مقام حاصل کیا ہے جو قابل تحسین ہے۔ وزیراعظم نے چین ی تعاون سے اس خلائی سفر کو دونوں ممالک کے دیرینہ اور گہرے دوستانہ تعلقات میں ایک نئی جہت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعاون پاکستان اور چین کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کی مثال ہے اور مستقبل میں بھی دونوں ممالک مل کر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ وزیراعظم نے چین ی سفیر جیانگ زائیڈونگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خلائی تحقیق کے میدان میں پاکستان اور چین کا تعاون دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر ستاروں تک رسائی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ تعاون سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ وزیراعظم نے چین ی سفیر کو یقین دلایا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تمام تر تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ چین ی سفیر نے وزیراعظم کے خیالات کا خیرمقدم کرتے ہوئے خلائی تحقیق میں دوطرفہ تعاون کو خوش آئند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کے لیے تیار ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون سے خطے میں امن اور استحکام قائم ہوگا۔ انہوں نے وزیراعظم کو یقین دلایا کہ چین پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہر ممکنہ مدد کرے گا۔ ملاقات میں خلا باز وں نے وزیراعظم اور دیگر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے خلاء میں تحقیق کے فرائض انجام دینا ان کے لیے باعث عزت اور منفرد اعزاز ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ اپنی تمام تر محنت اور لگن سے قوم کی امیدوں پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائیں گے اور اپنی تحقیق سے پاکستان کے لیے نئی راہوں کو کھولیں گے۔ اس اہم موقع پر وزیراعظم نے جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کے فیصلے کا بھی اعلان کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس اقدام سے ٹیکس وصولی میں شفافیت آئے گی اور شہریوں کو آسانی ہوگی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اس منصوبے پر جلد از جلد عمل درآمد کیا جائے اور اس کے نتائج کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ وزیراعظم نے ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والے پولیس اہلکار کی گرفتاری کا بھی نوٹس لیا اور اس واقعہ کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کا عمل دخل کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اور مجرموں کو سخت سزا دی جائے گی۔ وزیراعظم نے عوام کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری اور قانون کی حکمرانی والا ملک ہے اور یہاں ہر شہری کو انصاف ملنا چاہیے۔ وزیراعظم نے میڈیا کو بھی اس واقعہ پر بھرپور کوریج کرنے اور عوام کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور اس کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تمام شعبوں میں اصلاحات ضروری ہیں اور حکومت اس سلسلے میں مسلسل کام کر رہی ہے۔ وزیراعظم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں اور وطن عزیز کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک بنانے میں تعاون کریں.
