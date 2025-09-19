پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدہ، دفاعی تعاون کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ تاریخی ہے، معاہدے میں کئی ماہ لگے، معاہدے کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے، دیگر ممالک بھی اس طرح کے معاہدے کے خواہاں ہیں۔
نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والا معاہدہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے، یہ معاہدہ محض راتوں رات طے نہیں پایا بلکہ اس کی تیاری میں کئی مہینے لگے ہیں۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دونوں ممالک بہت خوش ہیں، کیونکہ یہ تعلقات ہمیشہ سے موجود تھے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور پابندیوں کے بعد بھی اس کی حمایت بہت اہم رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بین الاقوامی مالیاتی
فنڈ (آئی ایم ایف) کے پروگرام کے لیے پاکستان کو مدد کی ضرورت پڑی تو سعودی عرب نے بھرپور تعاون کیا۔ ہر مسلمان حرمین شریفین سے گہری عقیدت رکھتا ہے اور ان پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے، اور ان کے درمیان بھائی چارے اور تعاون کی ایک انوکھی مثال قائم ہے۔ پاکستانی عوام کو سرزمین حرمین شریفین سے خصوصی عقیدت ہے، اور 1960 کی دہائی سے دفاعی تعاون پاک سعودی تعلقات کا ایک اہم ستون رہا ہے۔ یہ دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کی خطے میں سلامتی، امن اور مضبوط دفاعی تعاون کے مشترکہ عزم کا مظہر ہے، اس معاہدے کے تحت، کسی ایک ملک پر ہونے والی جارحیت کو دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، جس سے باہمی اعتماد اور مشترکہ دفاع کے عزم میں اضافہ ہوتا ہے۔\ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان سعودی عرب، چین اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ اپنی تاریخی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور فلسطین اور کشمیر میں مظلوم عوام کے حقوق کے لیے اصولی حمایت جاری رکھے گا۔ گزشتہ روز، مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا اور سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دلی مبارکباد پیش کی، انہوں نے اس معاہدے کو مضبوط شراکت داری، اعتماد اور تعاون کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ، بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی مخالفت کرتے ہوئے عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنے پر زور دیا۔ \یہ خبریں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی گہرائی اور اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں، خاص طور پر دفاعی تعاون اور باہمی سلامتی کے حوالے سے۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گے، جس سے خطے میں امن اور استحکام کو فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ، یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور تعاون کو مزید مستحکم کرے گا، جو کہ دونوں کے باہمی مفادات کے لیے ضروری ہے۔ اس معاہدے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد خطے میں امن اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ، پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی اہمیت دیتا ہے، خاص طور پر چین اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان خطے میں ایک مستحکم اور پرامن ماحول قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ خبریں پاکستانی عوام اور حکومت دونوں کے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان خطے میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے، جو کہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے
پاکستان سعودی عرب معاہدہ دفاعی تعاون اسحاق ڈار