پاکستان میں شدید بارشوں اور برف باری کا خدشہ، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی
محکمہ موسمیات نے 10 سے 14 نومبر تک پاکستان کے شمالی علاقوں میں شدید بارشوں، طوفان اور برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔
محکمہ موسمیات نے پاکستان کے اوپری علاقوں میں موسم کے تبدیلی کی پیشگوئی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 10 نومبر سے 14 نومبر تک چند حصوں میں شدید بارشیں ، طوفان اور برف باری کا امکان ہے۔ اس مدت کے دوران تیز ہوائیں بھی چلنے کا خدشہ ہے جبکہ دن کے درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کمی متوقع ہے۔
محکمہ موسمیات کی تفصیلی پیشگوئی اور علاقائی اثرات
محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ پیشگوئی کے مطابق خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں 10 سے 14 نومبر کے درمیان بارش اور تیز طوفان آئے گا۔ اس کے علاوہ ملک کے اوپری پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مریدکے، گلیات اور اردگرد کے علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پنجاب کے کئی حصوں میں 12 اور 13 نومبر کو بارشیں متوقع ہیں جبکہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 11 اور 12 نومبر کو بارش اور طوفان آئے گا۔ سindh کے زیادہ تر اضلاع میں خشک موسم رہنے کا امکان ہے۔Also read\u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0646\u06d2 \u067e\u06cc\u0679\u0631\u0648\u0644 14 \u0631\u0648\u067e\u06d2 85 \u067e\u06cc\u0633\u06d2 \u0645\u0632\u06cc\u062f \u0645\u06c1\u0646\u06af\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u06cc\u0627
ضلعی انتظامیہ اور PDMA کی ایمرجنسی پریپیئرڈنس
صوبائی ڈسازسٹرز مینجمنٹ اتھارٹی (PDMA) نے خیبر پختونخوا کے لیے الرٹ جاری کیا ہے اور ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ ایسے میں Peshawar میں کپیٹل ڈسازسٹرز مینجمنٹ اتھارٹی نے الرٹ جاری کیا ہے جس میں خیبر پختونخوا کے اوپری اور سہولتی علاقوں میں 10 سے 14 نومبر تک بارش، طوفان اور طوفان کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ چترال، دیر، سوات، ملاکنڈ، کوہستان، مانسہرہ، Abbottabad اور دیگر اضلاع میں بارش اور گرج چمک کے ساتھ طوفان آئے گا۔ Peshawar، Mardan، Swabi، Nowshera، Charsadda، Kohat اور دیگر سہولتی اضلاع میں بھی بارش کا امکان ہے۔ اتھارٹی نے اوپری پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری کی بھی پیشگوئی کی ہے۔
سیاحتی خطرہ اور شہریوں کے لیے ہدایات
محکمہ موسمیات نے آگاہ کیا ہے کہ بارشوں کے نتیجے میں پہاڑی علاقوں میں زمین کٹنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، اس لیے سیاحوں اور مسافروں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ہنگامی صورتحال کے لیے Rescue 1122 ٹیموں کو بھی تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ ڈریناج سسٹم کو صاف رکھا جائے اور بارشوں کے دوران سڑکیں ٹریفک کے لیے کھلی رہیں۔ PDMA کے ذرائع نے بتایا کہ اتھارٹی کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے اور صورتحال کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔
کھڑی فصلوں اور عوام کے لیے انتظامی اقدامات
محکمہ موسمیات نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ موسم کی تبدیلی کو مدنظر رکھتے ہوئے زراعتی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ متعلقہ اتھاریٹیز کو برف باری کے دوران الرٹ رہنے اور ہنگامی صورتحال کو منظم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ PDMA کے ترجمان نے کہا کہ اتھارٹی تمام حساس مقامات، ندی نالوں اور دریاؤں کو مسلسل مانیٹر کر رہی ہے تاکہ کسی بھی پیش آنے والے واقعے کا بروقت جواب دیا جا سکے۔
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