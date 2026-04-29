پاکستان بحری اصلاحات کے ذریعے علاقائی اقتصادی طاقت بننے کی جانب گامزن

وفاقی وزیر برائے بحری امور نے کہا کہ وزیراعظم کے احکامات پر کراچی، قاسم اور گوادر بندرگاہوں کو ٹرانز شپمنٹ حب کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے، جس سے تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی اور ملک کی معیشت کو تقویت ملے گی۔
اسلام آباد (اے پی پی) - وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جunaید انور چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان میں گہرے بحری اصلاحات کے ذریعے ایک ابھرتی ہوئی علاقائی اقتصادی طاقت بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے “انڈین اوشین ریجن میں بحری تجارت پر موجودہ جیواسٹراٹیجک صورتحال کا اثر” کے عنوان سے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انڈین اوشین کو مشرق وسطیٰ کی توانائی، ایشیائی صنعت، افریقی وسائل اور یورپی منڈیوں کو جوڑنے والے ایک اہم راہداری کے طور پر بیان کیا۔ وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ انڈین اوشین میں جیواسٹراٹیجک تناؤ صرف تجارت اور بحری جہاز رانی سے آگے بڑھ کر عالمی معیشت وں، علاقائی استحکام اور قومی مستقبلوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے احکامات پر، انہوں نے کہا کہ مارچ میں قائم کی گئی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی نے کراچی پورٹ ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ کو ٹرانز شپمنٹ حب کے طور پر قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی مفاد میں تیزی سے اور مربوط فیصلے کرنے سے تجارت ، توانائی اور لوجسٹکس کے خطرات کم ہوئے ہیں۔ جunaید چودھری نے بتایا کہ کراچی پورٹ نے مارچ میں 111,300 TEUs کا ماہانہ ریکارڈ قائم کیا، پورٹ قاسم نے 3,485 TEUs کو ہینڈل کیا جس میں اضافی صلاحیت موجود ہے، اور گوادر نے اپنا پہلا مخصوص ٹرانز شپمنٹ کھیپ کا انتظام کیا، اب تک چار ایسے بحری جہاز پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ اصلاحات نے 100% سکیننگ کو خطرے کے انتظام سے بدل دیا، کلیئرنس کے اوقات کو کم کیا اور چھوٹے تاجروں کے لیے لیس ٹھین کنٹینر لوڈ (LCL) آپریشنز کو ممکن بنایا۔ فیصلہ کن اقدامات نے برسوں کے کنٹینر کی بھیڑ کو ختم کر دیا کیونکہ پورٹ قاسم نے زیرو بیک لاگ حاصل کیا، کراچی نے اضافی اسٹوریج فیس معاف کیں اور زائد مال کی نیلامی کی، اور 137 سالہ تاریخ میں پہلی بار عید کی تعطیلات کے دوران 2,500 سے زائد کنٹینر کی نقل و حرکت کے ساتھ آپریشنز جاری رہے، وزیر نے مزید کہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کیا ہے، تجارت کی تسلسل کو برقرار رکھا ہے اور شپنگ کی لچک کو مضبوط بنایا ہے۔ بروقت فیصلوں سے ہمیں ایک ابھرتی ہوئی علاقائی اقتصادی طاقت کے طور پر قائم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ وزیر چودھری نے وزیراعظم کی پالیسیوں کو غیر منقطع تیل کی فراہمی اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے کاروباری دوستانہ اقدامات کا سہرا دیتے ہوئے بندرگاہوں کی تمام چیلنجز کے لیے تیاری کی تصدیق کی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین ریئر ایڈمرل شاہد احمد نے نوٹ کیا کہ ستمبر سے کراچی پورٹ سے پیپری تک چار ٹرینیں چلیں گی، جدید خوردنی تیل کے ٹرمینلز اور فیری سروسز پہلے سے ہی فعال ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ “ کراچی پورٹ کے پاس اگلے 50 سالوں کے لیے صلاحیت موجود ہے۔” حکومت علاقائی رابطوں اور خوشحالی کے لیے پاکستان کو بحری تجارت کا مرکز قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیرِ بحری امور نے مزید کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے بحری شعبے میں اصلاحات کو ترجیح دی ہے، جس کے نتیجے میں تجارت ی عمل آسان ہوا ہے اور بندرگاہوں کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں کنٹینر کی بڑی تعداد بندرگاہوں پر جمع ہوجاتی تھی، جس کی وجہ سے تاخیر ہوتی تھی اور معیشت کو نقصان پہنچتا تھا۔ تاہم، حکومت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے اور پورٹ قاسم پر کنٹینر کی بیک لاگ کو مکمل طور پر ختم کردیا۔ کراچی پورٹ پر اضافی اسٹوریج فیسز کو معاف کیا گیا اور زائد سامان کی نیلامی کی گئی۔ اس کے علاوہ، پہلی بار تاریخ میں، عید کی تعطیلات کے دوران بھی بندرگاہوں پر آپریشنز جاری رہے اور 2500 سے زائد کنٹینرز کی نقل و حرکت ہوئی۔ ان اقدامات سے نہ صرف تجارت ی عمل میں تیزی آئی ہے بلکہ ملک کی معیشت کو بھی تقویت ملی ہے۔ وزیر نے کہا کہ حکومت کا مقصد پاکستان کو بحری تجارت کا ایک اہم مرکز بنانا ہے، جو علاقائی رابطوں کو فروغ دے گا اور خوشحالی لائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم نے کراچی پورٹ سے پیپری تک چار ٹرینیں چلانے کی منظوری دی ہے، جو مال کی نقل و حمل کو آسان بنائے گی۔ اس کے علاوہ، جدید خوردنی تیل کے ٹرمینلز اور فیری سروسز بھی فعال کردی گئی ہیں۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین ریئر ایڈمرل شاہد احمد نے کہا کہ کراچی پورٹ کے پاس اگلے 50 سالوں کے لیے کافی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے بحری شعبے میں کی جانے والی سرمایہ کاری کو سراہا اور کہا کہ ان اقدامات سے نہ صرف تجارت ی سرگرمیاں بڑھیں گی بلکہ ملک میں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ وزیراعظم کی قیادت میں پاکستان بحری تجارت کے شعبے میں ایک اہم مقام حاصل کرے گا۔ وزیرِ بحری امور نے کہا کہ حکومت بحری شعبے کی ترقی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی اور ملک کو ایک مضبوط اقتصادی طاقت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی پالیسیاں ملک کی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گی.
اسلام آباد (اے پی پی) - وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جunaید انور چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان میں گہرے بحری اصلاحات کے ذریعے ایک ابھرتی ہوئی علاقائی اقتصادی طاقت بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے “انڈین اوشین ریجن میں بحری تجارت پر موجودہ جیواسٹراٹیجک صورتحال کا اثر” کے عنوان سے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انڈین اوشین کو مشرق وسطیٰ کی توانائی، ایشیائی صنعت، افریقی وسائل اور یورپی منڈیوں کو جوڑنے والے ایک اہم راہداری کے طور پر بیان کیا۔ وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ انڈین اوشین میں جیواسٹراٹیجک تناؤ صرف تجارت اور بحری جہاز رانی سے آگے بڑھ کر عالمی معیشتوں، علاقائی استحکام اور قومی مستقبلوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے احکامات پر، انہوں نے کہا کہ مارچ میں قائم کی گئی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی نے کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ کو ٹرانز شپمنٹ حب کے طور پر قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی مفاد میں تیزی سے اور مربوط فیصلے کرنے سے تجارت، توانائی اور لوجسٹکس کے خطرات کم ہوئے ہیں۔ جunaید چودھری نے بتایا کہ کراچی پورٹ نے مارچ میں 111,300 TEUs کا ماہانہ ریکارڈ قائم کیا، پورٹ قاسم نے 3,485 TEUs کو ہینڈل کیا جس میں اضافی صلاحیت موجود ہے، اور گوادر نے اپنا پہلا مخصوص ٹرانز شپمنٹ کھیپ کا انتظام کیا، اب تک چار ایسے بحری جہاز پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ اصلاحات نے 100% سکیننگ کو خطرے کے انتظام سے بدل دیا، کلیئرنس کے اوقات کو کم کیا اور چھوٹے تاجروں کے لیے لیس ٹھین کنٹینر لوڈ (LCL) آپریشنز کو ممکن بنایا۔ فیصلہ کن اقدامات نے برسوں کے کنٹینر کی بھیڑ کو ختم کر دیا کیونکہ پورٹ قاسم نے زیرو بیک لاگ حاصل کیا، کراچی نے اضافی اسٹوریج فیس معاف کیں اور زائد مال کی نیلامی کی، اور 137 سالہ تاریخ میں پہلی بار عید کی تعطیلات کے دوران 2,500 سے زائد کنٹینر کی نقل و حرکت کے ساتھ آپریشنز جاری رہے، وزیر نے مزید کہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کیا ہے، تجارت کی تسلسل کو برقرار رکھا ہے اور شپنگ کی لچک کو مضبوط بنایا ہے۔ بروقت فیصلوں سے ہمیں ایک ابھرتی ہوئی علاقائی اقتصادی طاقت کے طور پر قائم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ وزیر چودھری نے وزیراعظم کی پالیسیوں کو غیر منقطع تیل کی فراہمی اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے کاروباری دوستانہ اقدامات کا سہرا دیتے ہوئے بندرگاہوں کی تمام چیلنجز کے لیے تیاری کی تصدیق کی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین ریئر ایڈمرل شاہد احمد نے نوٹ کیا کہ ستمبر سے کراچی پورٹ سے پیپری تک چار ٹرینیں چلیں گی، جدید خوردنی تیل کے ٹرمینلز اور فیری سروسز پہلے سے ہی فعال ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ “کراچی پورٹ کے پاس اگلے 50 سالوں کے لیے صلاحیت موجود ہے۔” حکومت علاقائی رابطوں اور خوشحالی کے لیے پاکستان کو بحری تجارت کا مرکز قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیرِ بحری امور نے مزید کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے بحری شعبے میں اصلاحات کو ترجیح دی ہے، جس کے نتیجے میں تجارتی عمل آسان ہوا ہے اور بندرگاہوں کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں کنٹینر کی بڑی تعداد بندرگاہوں پر جمع ہوجاتی تھی، جس کی وجہ سے تاخیر ہوتی تھی اور معیشت کو نقصان پہنچتا تھا۔ تاہم، حکومت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے اور پورٹ قاسم پر کنٹینر کی بیک لاگ کو مکمل طور پر ختم کردیا۔ کراچی پورٹ پر اضافی اسٹوریج فیسز کو معاف کیا گیا اور زائد سامان کی نیلامی کی گئی۔ اس کے علاوہ، پہلی بار تاریخ میں، عید کی تعطیلات کے دوران بھی بندرگاہوں پر آپریشنز جاری رہے اور 2500 سے زائد کنٹینرز کی نقل و حرکت ہوئی۔ ان اقدامات سے نہ صرف تجارتی عمل میں تیزی آئی ہے بلکہ ملک کی معیشت کو بھی تقویت ملی ہے۔ وزیر نے کہا کہ حکومت کا مقصد پاکستان کو بحری تجارت کا ایک اہم مرکز بنانا ہے، جو علاقائی رابطوں کو فروغ دے گا اور خوشحالی لائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم نے کراچی پورٹ سے پیپری تک چار ٹرینیں چلانے کی منظوری دی ہے، جو مال کی نقل و حمل کو آسان بنائے گی۔ اس کے علاوہ، جدید خوردنی تیل کے ٹرمینلز اور فیری سروسز بھی فعال کردی گئی ہیں۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین ریئر ایڈمرل شاہد احمد نے کہا کہ کراچی پورٹ کے پاس اگلے 50 سالوں کے لیے کافی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے بحری شعبے میں کی جانے والی سرمایہ کاری کو سراہا اور کہا کہ ان اقدامات سے نہ صرف تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی بلکہ ملک میں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ وزیراعظم کی قیادت میں پاکستان بحری تجارت کے شعبے میں ایک اہم مقام حاصل کرے گا۔ وزیرِ بحری امور نے کہا کہ حکومت بحری شعبے کی ترقی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی اور ملک کو ایک مضبوط اقتصادی طاقت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی پالیسیاں ملک کی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گی
بحری امور کراچی پورٹ پورٹ قاسم گوادر پورٹ ٹرانز شپمنٹ معیشت تجارت