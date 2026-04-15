پاکستان اور اومان کے درمیان اعلیٰ تعلیم اور تحقیق میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

پاکستان اور اومان نے اسلام آباد میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے بعد اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے شعبوں میں اپنے تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس پیش رفت کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی تعلقات کو مضبوط بنانا اور علم کے تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ یہ اہم سمجھوتہ ہائر ایجوکیشن کمیشن (HEC) کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ضیاء الحق اور اومان کے قونصل جنرل سامی عبداللہ الخنجری کے درمیان ہونے والی ملاقات میں طے پایا۔ اس ملاقات کے دوران، دونوں فریقوں نے دونوں ممالک کی جامعات کے درمیان تعاون
کو وسعت دینے کے طریقوں پر تفصیلی غور و خوض کیا۔ خاص طور پر مشترکہ تحقیقی منصوبوں، تعلیمی تبادلوں اور اداروں کے درمیان شراکت داریوں پر زور دیا گیا۔ حکام نے دونوں ممالک کے تعلیمی اداروں کے درمیان مضبوط تعلقات قائم کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں نے جامعات کے درمیان منظم روابط کو فروغ دینے اور اعلیٰ تعلیم میں تعاون کے نئے شعبوں کی نشاندہی کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس ملاقات میں ہونے والی بات چیت کے دوران طلباء اور اساتذہ کے تبادلے کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ مشترکہ تحقیقی منصوبوں کے مواقع پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اس کے علاوہ، سینئر ایچ ای سی حکام، جن میں ڈاکٹر اورنگزیب خان اور ڈاکٹر محمد علی ناصر شامل تھے، نے بھی اس موقع پر موجودہ اور مستقبل کے تعاون کے فریم ورک پر تفصیلی مشاورت میں حصہ لیا۔ اس مشاورت میں دونوں ممالک کے تعلیمی نظام کی موجودہ صورتحال، درپیش چیلنجز اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کی جامعات کے درمیان وسائل کا تبادلہ، فیکلٹی کی تربیت، اور مشترکہ تدریسی پروگراموں کی تشکیل جیسے اہم نکات پر بھی غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ، دونوں ممالک نے تحقیق کے لیے فنڈنگ کے حصول اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تحقیقی جرائد میں اشاعت کے لیے مشترکہ کوششوں کو بھی تیز کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے مشترکہ تعلیمی پروگراموں کی حمایت اور اداروں کے درمیان قریبی مشغولیت کو فروغ دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے، جو پاکستان اور اومان کے درمیان علم کے تبادلے اور تحقیق کی ترقی کو آگے بڑھانے کے مشترکہ وژن کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تعلیمی تعاون نہ صرف دونوں ممالک کے طلباء اور اساتذہ کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور ثقافتی تعلقات کو بھی گہرا کرے گا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس تعاون کا دائرہ کار مستقبل میں مزید وسیع کیا جا سکتا ہے، جس میں مشترکہ ڈگری پروگرام، اور دونوں ممالک کی جامعات کے درمیان طالب علموں کے لیے سکالرشپ کے مواقع شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے اقدامات سے دونوں ممالک کے نوجوانوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم حاصل کرنے اور بین الاقوامی سطح پر مسابقتی بننے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ، مشترکہ تحقیقی منصوبوں کے ذریعے، دونوں ممالک ان شعبوں میں پیش رفت کر سکتے ہیں جن میں انہیں مہارت حاصل ہے، اور بین الاقوامی سطح پر علمی برادری میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس تعاون کی کامیابی سے مستقبل میں دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ بھی اسی طرح کے تعلیمی معاہدوں کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ادھر، اس خبر سے غیر متعلق ایک اور بیان میں، محسن نقوی نے کہا ہے کہ بجٹ سے قبل 10 ارب ڈالر واپس لانا ایک ایسا ہدف ہے جو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، اس بیان کا موجودہ خبر سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔
