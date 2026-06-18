پاکستان میں دواسازی کی سرمایہ کاری: چینی کمپنیوں کے لیے نئے مواقع

پاکستان کے سفیر برائے چین خلیل ہاشمی نے بیجنگ میں 40 چینی دواسازی کمپنیوں کے وفد سے ملاقات کی اور کراچی میں ہونے والی چھٹی پاکستان-چین بی ٹو بی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔
پاکستان کے سفیر برائے چین ، خلیل ہاشمی نے جمعرات کو بیجنگ میں پاکستان ی سفارت خانے میں چین کی 40 معروف دواسازی ، بائیوٹیکنالوجی اور صحت کی دیکھ بھال کی کمپنیوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد کی میزبانی کی۔ یہ وفد، جس کی قیادت چین اوورسیز ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کر رہی تھی، کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقعوں پر بریفنگ دی گئی۔ یہ بریفنگ چھٹی پاکستان - چین بی ٹو بی سرمایہ کاری کانفرنس برائے دواسازی ، بائیوٹیکنالوجی اور صحت کی دیکھ بھال سے پہلے منعقد کی گئی، جو 17-18 جولائی 2026 کو کراچی میں شیڈول ہے۔ سفیر ہاشمی نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی سرمایہ کاری کے لیے بڑھتی ہوئی کشش کو اجاگر کیا اور چین ی کاروبار یوں کو کراچی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی، صنعتی تعاون، مشترکہ منصوبوں اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے مواقع پر زور دیا۔ تجارتی اور سرمایہ کاری اتاشی ایاز محمد نے ایک تفصیلی پیشکش پیش کی، جس میں پاکستان کے دواسازی کے شعبے کی صلاحیت کو اجاگر کیا گیا، جس کی مالیت تقریباً 4 بلین ڈالر ہے اور یہ سالانہ 10-12 فیصد کی شرح سے بڑھ رہا ہے۔ اس بریفنگ میں پاکستان ی اور چین ی کمپنیوں کے درمیان دواسازی ، بائیوٹیکنالوجی اور صحت کی دیکھ بھال میں باہمی فائدہ مند شراکت داری کی حوصلہ افزائی کی گئی، جس میں سرمایہ کاری ، مقامی پیداوار اور ٹیکنالوجی کے تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس موقع پر، سفیر ہاشمی نے پاکستان اور چین کے درمیان دوطرفہ تعلقات کی مضبوطی پر روشنی ڈالی اور کہا کہ پاکستان چین ی کمپنیوں کے لیے ایک پرکشش منڈی ہے، خاص طور پر دواسازی کے شعبے میں جہاں حکومت پاکستان نے سرمایہ کاری کے لیے سازگار پالیسیاں وضع کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں دواسازی کی صنعت میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، جس سے فائدہ اٹھانے کے لیے چین ی کمپنیاں پاکستان ی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں منشیات کی قیمتوں پر کنٹرول اور معیاری ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سخت ضابطے موجود ہیں، لیکن چین ی کمپنیاں اعلیٰ معیار کی مصنوعات تیار کر کے ان ضابطوں پر پورا اتر سکتی ہیں۔ کانفرنس کے منتظمین کے مطابق، یہ تقریب دونوں ممالک کے درمیان دواسازی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس میں پاکستان اور چین کی کمپنیوں کے درمیان بیٹھکیں، نمائشیں اور سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ سفیر ہاشمی نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہے اور چین ی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دواسازی کی صنعت میں نہ صرف گھریلو منڈی ہے بلکہ یہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی برآمد کرتی ہے، جس سے چین ی کمپنیوں کو عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ، اس بریفنگ میں چین ی وفد نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقعوں میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ وفد کے ارکان نے دواسازی کے علاوہ بائیوٹیکنالوجی اور طبی آلات کے شعبوں میں بھی تعاون کے امکانات تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔ سفارت خانے کے حکام نے بتایا کہ اس وفد کا دورہ چین - پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک) کے تحت دواسازی کے تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں صحت کی دیکھ بھال اور دواسازی کو ترجیح دی گئی ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان اس شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع ہے۔ مزید برآں، سفیر ہاشمی نے چین ی کمپنیوں کو پاکستان میں دواسازی کے کارخانے قائم کرنے کی دعوت دی، جہاں وہ نہ صرف مقامی منڈی کی ضروریات پوری کر سکیں بلکہ افغانستان، ایران اور دیگر پڑوسی ممالک کو بھی برآمد کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نوجوان آبادی اور بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر، دواسازی کا شعبہ مستقبل قریب میں بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ اس موقع پر، چین ی وفد کے سربراہ نے بھی پاکستان کی دواسازی کی صنعت کی ترقی میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چین ی کمپنیاں پاکستان کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی اور مہارت منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں.
پاکستان کے سفیر برائے چین، خلیل ہاشمی نے جمعرات کو بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں چین کی 40 معروف دواسازی، بائیوٹیکنالوجی اور صحت کی دیکھ بھال کی کمپنیوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد کی میزبانی کی۔ یہ وفد، جس کی قیادت چین اوورسیز ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کر رہی تھی، کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقعوں پر بریفنگ دی گئی۔ یہ بریفنگ چھٹی پاکستان-چین بی ٹو بی سرمایہ کاری کانفرنس برائے دواسازی، بائیوٹیکنالوجی اور صحت کی دیکھ بھال سے پہلے منعقد کی گئی، جو 17-18 جولائی 2026 کو کراچی میں شیڈول ہے۔ سفیر ہاشمی نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی سرمایہ کاری کے لیے بڑھتی ہوئی کشش کو اجاگر کیا اور چینی کاروباریوں کو کراچی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی، صنعتی تعاون، مشترکہ منصوبوں اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے مواقع پر زور دیا۔ تجارتی اور سرمایہ کاری اتاشی ایاز محمد نے ایک تفصیلی پیشکش پیش کی، جس میں پاکستان کے دواسازی کے شعبے کی صلاحیت کو اجاگر کیا گیا، جس کی مالیت تقریباً 4 بلین ڈالر ہے اور یہ سالانہ 10-12 فیصد کی شرح سے بڑھ رہا ہے۔ اس بریفنگ میں پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان دواسازی، بائیوٹیکنالوجی اور صحت کی دیکھ بھال میں باہمی فائدہ مند شراکت داری کی حوصلہ افزائی کی گئی، جس میں سرمایہ کاری، مقامی پیداوار اور ٹیکنالوجی کے تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس موقع پر، سفیر ہاشمی نے پاکستان اور چین کے درمیان دوطرفہ تعلقات کی مضبوطی پر روشنی ڈالی اور کہا کہ پاکستان چینی کمپنیوں کے لیے ایک پرکشش منڈی ہے، خاص طور پر دواسازی کے شعبے میں جہاں حکومت پاکستان نے سرمایہ کاری کے لیے سازگار پالیسیاں وضع کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں دواسازی کی صنعت میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، جس سے فائدہ اٹھانے کے لیے چینی کمپنیاں پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں منشیات کی قیمتوں پر کنٹرول اور معیاری ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سخت ضابطے موجود ہیں، لیکن چینی کمپنیاں اعلیٰ معیار کی مصنوعات تیار کر کے ان ضابطوں پر پورا اتر سکتی ہیں۔ کانفرنس کے منتظمین کے مطابق، یہ تقریب دونوں ممالک کے درمیان دواسازی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس میں پاکستان اور چین کی کمپنیوں کے درمیان بیٹھکیں، نمائشیں اور سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ سفیر ہاشمی نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہے اور چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دواسازی کی صنعت میں نہ صرف گھریلو منڈی ہے بلکہ یہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی برآمد کرتی ہے، جس سے چینی کمپنیوں کو عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ، اس بریفنگ میں چینی وفد نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقعوں میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ وفد کے ارکان نے دواسازی کے علاوہ بائیوٹیکنالوجی اور طبی آلات کے شعبوں میں بھی تعاون کے امکانات تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔ سفارت خانے کے حکام نے بتایا کہ اس وفد کا دورہ چین-پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک) کے تحت دواسازی کے تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں صحت کی دیکھ بھال اور دواسازی کو ترجیح دی گئی ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان اس شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع ہے۔ مزید برآں، سفیر ہاشمی نے چینی کمپنیوں کو پاکستان میں دواسازی کے کارخانے قائم کرنے کی دعوت دی، جہاں وہ نہ صرف مقامی منڈی کی ضروریات پوری کر سکیں بلکہ افغانستان، ایران اور دیگر پڑوسی ممالک کو بھی برآمد کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نوجوان آبادی اور بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر، دواسازی کا شعبہ مستقبل قریب میں بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ اس موقع پر، چینی وفد کے سربراہ نے بھی پاکستان کی دواسازی کی صنعت کی ترقی میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چینی کمپنیاں پاکستان کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی اور مہارت منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں
پاکستان چین دواسازی سرمایہ کاری بائیوٹیکنالوجی
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