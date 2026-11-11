پاکستان میں مصنوعی ذہانت کی نگرانی اور ثقافتی شناخت کا تحفظ
وزیر آئی ٹی شزہ فاطمہ خواجہ نے خبردار کیا ہے کہ غیر ملکی مصنوعی ذہانت کے نظام پاکستان کی ثقافتی اور مذہبی شناخت کو متاثر کر سکتے ہیں۔
وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزہ فاطمہ خواجہ نے جمعرات کے روز اسلام آباد میں ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ غیر ملقی تیار کردہ مصنوعی ذہانت کے نظام پاکستان کی ثقافتی اور مذہبی شناخت کو خطرہ پیش کر سکتے ہیں۔
ثقافتی شناخت اور ذہنی تاثیر کا تحفظ
شزہ فاطمہ خواجہ نے جمعرات کے روز اپنی گفتگو میں یہ بات کہی کہ دنیا بھر میں حکومتیں سماجیات پر مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے اثرات پر غور کر رہی ہیں لیکن پاکستان خاص طور پر اس خطے سے نمٹ رہا ہے جہاں آبادی کا تقریبا دو تہائی حصہ جوان ہے۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
انہوں نے سوال اٹھایا کہ وہ کون ہے جو ہمارے لیے حقیقت کی تشکیل کر رہا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بڑے زبان کے ماڈلز بشمول چیٹ جی پی ٹی ایسے سماج کے نقطہ نظر کو عکاسی کرتے ہیں جہاں انہیں تیار کیا گیا ہے نہ کہ ان ممالک کے جہاں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔
اس مناسبت سے وزیر آئی ٹی نے کیلی فورنیا کے ایک جوان سفید فام شخص کے نقطہ نظر سے تشبیہ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی بچے اور جوان بڑی تعداد میں بیرون ملک تیار شدہ خیالات کو اپنا رہے ہیں جو ان کے اپنے ثقافتی ماحول سے مختلف ہے۔
عالمی حکمرانی میں ترقی پذیر ممالک کی محرومی
شزہ فاطمہ خواجہ نے اقوام متحدہ کی تحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ بہت سے ترقی پذیر ممالک کو ٹیکنالوجی کے مستقبل کو شکل دینے والے بڑے اقدامات سے خارج رکھا گیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت کی حکمرانی میں موجود عدم توازن ترقی پذیر ممالک کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں غیر ملقی ٹیکنالوجی پر انحصار کم کرنے کے لیے پاکستان نجی سرمایہ کاروں اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ مشترکہ کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر تیار کر رہا ہے۔
ڈیٹا حکمرانی اور نجی ڈیٹا تحفظ قوانین
ملکی ریگولیشن کے حوالے سے وزیر آئی ٹی نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان اپنی قومی ڈیٹا حکمرانی پالیسی کو اگلے کچھ ہفتوں میں جاری کرنے والا ہے۔
اس پالیسی کے تحت حکومتی اداروں کے درمیان معلومات کا محفوظ تبادلہ کرنے کے لیے ایک سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت ذاتی ڈیٹا تحفظ کا قانون بھی تیار کر رہی ہے تاکہ ڈیجیٹل سروسز اور فیصلہ سازی کے عمل میں انسانی نگرانی برقرار رہے۔
شاملین کے لیے نئی چیلنجز اور مواقع
شزہ فاطمہ خواجہ نے واضح کیا کہ مصنوعی ذہانت جابز کو ختم نہیں کرے گی بلکہ وہ افراد زیادہ پیداواری صلاحیت رکھتے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کا استعمال جانتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر دو افراد کی مہارت یکساں ہو لیکن ایک شخص مصنوعی ذہانت کا استعمال جانتا ہو تو وہ دوسرے شخص سے سو گنا زیادہ پیداوار فراہم کر سکتا ہے۔
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology