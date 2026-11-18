پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا ملٹی لیٹرل ڈیفنس علیان مضبوط کرنے کی تیاریاں
پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی ٹاپ لیول میٹنگ کا تعین، میکنیزم کا قیام اور علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے نئی حکمت عملی پر غور، تفصیلات جانیں۔
پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے اپنی مشترکہ دفاعی اتحاد کو مزید مستحکم کرنے اور علاقائی سلامتی کے لیے جدید میکانزمز کا قیام یقینی بنانے کے لیے اس مہینے میں اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کا انعقاد کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ان تینوں ممالک کے درمیان چلتی ہوئی یہ سفارتی اور فوجی کوششیں مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد موجودہ دفاعی معاہدے کو ایک طویل مدتی اور مستحکم ادارائی ساخت میں تبدیل کرنا ہے۔
Makkah Joint Defence Agreement کا ادارائی ارتقاء
ترک وزیر خارجہ ہاکن فیدن نے باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے نمائندے نومبر کے مہینے میں مل کر ملاقات کریں گے تاکہ مکی دفاعی اتحاد (Makkah Joint Defence Agreement) کو مزید ادارائی شکل دی جا سکے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ اہم میٹنگ اکتیس یا بائیس نومبر کو جرمنی میں منعقد کی جا سکتی ہے، جبکہ وزیر اعظم کے معاون اور وزیر خارجہ اسحاق دار نے پاکستان میں میٹنگ کی میزبانی کا اعلان کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے بیانات میں یہ واضح ہوتا ہے کہ تینوں ممالک دفاعی ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر متفق ہیں۔Also readامریکی نیشنل سکیورٹی ایجنسی کا کمپیوٹر نیٹ ورک معطل، کمپس بند
اسحاق دار کی جانب سے اہم اعلانات اور SPDC کا اجلاس
اسحاق دار نے اسلام آباد میں منعقدہ اقتصادی تعاون تنظیم (ECO) کے وزارتی اجلاس کے بعد پریس بریفنگ کے دوران اعلان کیا کہ مکی دفاعی معاہدے کی نگرانی کرنے والی اعلیٰ ترین کونسل یعنی اسٹریٹجک پالیٹیکل اینڈ ڈیفنس کمیٹی (SPDC) کا اگلا اجلاس ماہ کے آخر میں اسلام آباد میں ہوگا۔ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے اپنی پہلی ملاقات کے دوران ہی طے کیا تھا کہ اگلی باضابطہ نشست پاکستان میں منعقد ہوگی۔ وزیر خارجہ نے تصدیق کی کہ یہ ادارہ علاقائی امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرے گا۔
علاقائی سلامتی اور دفاعی مشترکہ حکمت عملی
اس معاہدے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کسی ایک رکن ملک پر مسلح حملہ کیا جاتا ہے تو یہ حملہ تینوں ممالک پر کیا گیا سمجھا جائے گا۔ اسحاق دار نے وضاحت کی کہ یہ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے اور اس کا مقصد کسی دوسرے ملک کے لیے تهدید یا مقابلہ کرنا نہیں ہے۔ یہ انتظام اقوام متحدہ کے چارٹر کی آٹھویں آٹھویں شق (Article 51) کے تحت کیا گیا ہے، جو فرد اور اجتماعی خود دفاع کا حق تسلیم کرتی ہے۔ وزیر خارجہ نے زور دیا کہ خطے کے ممالک کو اپنے آپ کو نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک خود مختار سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی ضرورت ہے۔
ایمرجنسی میٹنگز اور نئی میمبرشپ کے امکانات
گزشتہ اکتوبر میں یمن کے ایران سے الحاق شدہ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں کے بعد ریاض میں ایمرجنسی ایس پی ڈی سی (SPDC) کا اجلاس بھی منعقد ہوا تھا۔ اسحاق دار نے امید ظاہر کی کہ جب اتحاد کی ادارائی ساخت مکمل ہو جائے گی، تو یہ تین ممالک تک محدود نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں دیگر ممالک کو بھی اس دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کے لیے درخواستوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ نے اندازہ لگایا کہ یہ عمل ایک سال کے اندر اندر ممکن ہو سکتا ہے، جس سے یہ اتحاد ایک وسیع تر علاقائی سلامتی کا فریم ورک بن جائے گا۔
سیکرٹری جنرل کی تعیناتی اور نئے میکانزمز کا قیام
پہلے کمٹی اجلاس میں استنبول میں طے پانے والے ان اقدامات کے مطابق سعودی عرب میں ایک مستقل سیکرٹریٹ قائم کیا گیا تھا۔ پانچ اکتوبر کو ریاض میں ہونے والے اہم اجلاس میں پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) نعمان محمود کو تین سال کی مدت کے لیے اس دفاعی اتحاد کا پہلا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا۔ ایک ورکنگ کمٹی کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے جس میں تینوں ممالک کے خارجہ امور، دفاعی اداروں اور فوجی افسران کے نمائندے شامل ہیں۔
سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اور طویل مدتی منصوبہ بندی
یہ ورکنگ کمٹی پہلے ہی کئی سیشنز منعقد کر چکی ہے اور نومبر میں مزید تفصیلی مذاکرات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس دور میں سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز (SOPs) اور عمل درآمد کے انتظامات پر مکمل توجہ مرکوز کی جائے گی۔ تجویز کردہ فریم ورک فوجی ہم آہنگی، انٹیلی جنس شیئرنگ، ٹیررازم کے خلاف کارروائی، دفاعی پیداوار، فوجی تربیت، لاجسٹکس اور جدید دفاعی ٹیکنالوجیز کو بھی احاطہ کرے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی اب اس ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے ہیں جہاں انتظامی اور آپریشنل انفراسٹرکچر کو مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ معاہدے کا بھرپور استعمال ممکن ہو سکے۔
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