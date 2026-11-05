پاکستان کا مقامی ایئر ٹو ایئر میزائل فاز کامیاب تجربے سے لیس
پاکستان فوج نے فضا سے فضا میں مار کرنے والا پہلا مقامی میزائل فاز کامیاب تجربے کے بعد عوامی سطح پر متعارف کیا ہے جس کی مار کی حد 100 کلومیٹر ہے اور اس میں جدید گائیڈنس ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے۔
پاکستان فوج نے جدید فضائی دفاعی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل طے کرتے ہوئے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فاز کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستان فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ پاکستان کا پہلا مقامی طور پر تیار کردہ ایئر ٹو ایئر میزائل ہے جو جدید ٹرمینل گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ یہ میزائل طویل فاصلے پر دشمن کے فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کی جدید صلاحیت رکھتا ہے جو ملک کی دفاعی خود انحصاری کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔
فاز میزائل کی تکنیکی تفصیلات اور کارکردگی
پاکستان کے ایئر ویپنز کمپلیکس نے اس میزائل کی مار کرنے کی حد تقریباً 100 کلومیٹر بتائی ہے حالانکہ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ رینج تمام ورژنز کے لیے یکساں ہے۔ بلال خان کے مطابق تین نومبر کو کیے گئے تجربے میں فاز کا امیجنگ اِنفراریڈ سیکر والا ورژن استعمال کیا گیا۔ اس نظام میں میزائل اپنے ہدف سے خارج ہونے والی حرارت کو محض ایک گرم نقطے کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ اس کی تھرمل تصویر بناتا ہے۔ ان کے مطابق اے ڈبلیو سی نے اس اِنفراریڈ سیکر کی ہدف کو شناخت کرنے کی حد تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر بتائی ہے۔Also readFBR plans to fully abolish super tax, Chairman Rashid Langrial says
میزائل کی رہنمائی سسٹم اور مختلف ورژنز
میزائل داغے جانے کے بعد ابتدائی مرحلے میں اسے ہدف کی جانب لے جانے کے لیے لانچ کرنے والے لڑاکا طیارے کا ریڈار رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جب میزائل ہدف کے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچتا ہے تو اس کا اپنا اِنفراریڈ سیکر فعال ہو کر ہدف کو شناخت اور نشانہ بنانے کی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے۔ fases کے دوسرے ورژن میں ایکٹو ریڈار ہومنگ سیکر استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں میزائل کے اندر نصب ایک چھوٹا ریڈار ہوتا ہے۔ بلال خان بتاتے ہیں کہ اس ورژن میں بھی میزائل کو ابتدا میں لڑاکا طیارے کے ریڈار سے رہنمائی ملتی ہے تاہم تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا اپنا ریڈار سیکر فعال ہو کر ہدف کو تلاش اور نشانہ بنا سکتا ہے۔
محققین کی رائے اور میزائل فیملی کی ساخت
سٹریٹیجک ویژن انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہتھیاروں کے محقق حماد ولید کے مطابق فاز کو ایک واحد میزائل کے بجائے میزائل فیملی کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ حماد ولید بتاتے ہیں کہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز اس کے ریڈار اور اِنفراریڈ سیکر والے ورژن پہلے بھی پیش کر چکا ہے جن کی بتائی جانے والی مار کرنے کی حد 70 سے 100 کلومیٹر ہے۔ ان کے مطابق فاز ٹو کی متوقع رینج 180 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ حماد کے مطابق حالیہ تجربے کی جاری کردہ تصاویر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اِنفراریڈ سیکر والا ورژن استعمال ہوا تاہم ایسے میزائل عموماً کم اور درمیانے فاصلے کی فضائی لڑائی میں استعمال ہوتے ہیں۔
خود انحصاری اور بین الاقوامی تکنیکی تعاون
فاز کی تیاری کے حوالے سے اہم سوال یہ ہے کہ اس میں کتنی ٹیکنالوجی پاکستان نے خود تیار کی اور کیا اس میں کسی دوسرے ملک کی معاونت بھی شامل ہے۔ بلال خان کے مطابق فاز ایک مقامی طور پر تیار کردہ میزائل پلیٹ فارم ہے تاہم پاکستان نے اس کی تیاری میں اپنے پہلے سے موجود میزائل پروگراموں کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھایا۔ ان کے مطابق ایئر ویپنز کمپلیکس نے چین کے ایس ڈی ون اے میزائل سے حاصل ہونے والے تجربے کو استعمال کیا لیکن دونوں میزائلوں کے وزن اور رفتار میں فرق اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان میں مختلف راکٹ موٹرز استعمال کی گئی ہیں۔
علاقائی سلامتی اور مستقبل کی صلاحیتیں
اگرچہ اس میزائل کی تکنیکی تفصیلات اور عملی صلاحیتوں کے بارے میں ابھی زیادہ معلومات سامنے نہیں آئیں تاہم اس کی تیاری پاکستان کی جانب سے اپنے لڑاکا طیاروں کے لیے جدید ہتھیار اور ان سے متعلق ٹیکنالوجی مقامی طور پر تیار کرنے کی کوششوں میں ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ اینڈیو کے ساتھ فضائی جنگی صلاحیتوں کی دوڑ میں اس میزائل کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ جدید ٹرمینل گائیڈنس سسٹم کے ذریعے دشمن کے فضائی اہداف کو مؤثر طریقے سے ناکارہ بنا سکتا ہے۔ اس میزائل کی کامیاب تیاری پاکستان کی دفاعی صنعت میں تکنیکی مہارت جدت اور خود انحصاری کی عکاسی کرتی ہے جو ملک کی قومی سلامتی کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔
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