وفاقی وزیر اطلاعات عطااللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے سفارتی اور فوجی محاذوں پر کامیابی حاصل کی ہے اور عالمی سطح پر امن کی آواز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، جبکہ بھارت میں تنزلی اور ناکامی کا سامنا ہے۔
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطااللہ تارڑ نے ہفتہ کے روز اسلام آباد میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے نہ صرف میدان عمل میں مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی ہے بلکہ سفارتی طور پر بھی ایک مضبوط فتح حاصل کی ہے، اور عالمی سطح پر امن کی ایک اہم آواز کے طور پر ابھر کر س امن ے آیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر سفارتی اور فوج ی دونوں محاذوں پر ایک مضبوط مقام رکھتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کی مذمت کبھی بھی مشرقی سرحد کی جانب سے نہیں کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے جرم میں کل بھوشن جدھاو کو گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان عالمی طور پر امن کا پرچارک بن کر س امن ے آیا ہے۔ یہ مہم نہ صرف میدان میں لڑی گئی بلکہ سفارتی محاذ پر بھی لڑی گئی، جہاں پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے پاہلگام واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ثبوت طلب کیے لیکن بھارت کوئی ٹھوس جواب دینے میں ناکام رہا۔ انہوں نے بھارت پر دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کا الزام عائد کیا، جبکہ اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اس کے خلاف فعال طور پر جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر کے لوگ پاکستان سے تعلق پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس بات کو نوٹ کیا کہ ملک نے پاہلگام واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر کام کیا۔ وزیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاشرے کے مختلف طبقات کی قربانیوں کو بھی اجاگر کیا، اے پی ایس کے المناک واقعہ اور جعفر ایکسپریس پر حملے جیسے واقعات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے سماجی میڈیا کے صارفین اور نوجوان نسل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عالمی سطح پر بھارت ی میڈیا کی کہانیوں کو بے نقاب کیا اور پاکستان کی پر امن تصویر کو اجاگر کیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ جب بھارت نے پاکستان ی یوٹیوب چینلز کو بلاک کیا تو پاکستان یوں نے قومی گیتوں اور ترانوں کو سرحدوں کے پار نشر کر کے جواب دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت کی جانب سے مسلسل منفی پروپیگنڈا کیا جارہا ہے، لیکن پاکستان ی عوام نے اس پروپیگنڈے کو ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے دہشت گردی کی حمایت کے ثبوت دنیا کے س امن ے لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن اپنی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی امن پر مبنی ہے اور پاکستان دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی اور عالمی امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے لیے بہت سے ترقیاتی منصوبے شروع کر رہی ہے اور ان منصوبوں سے عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں بہتری لانے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں عوام کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم ہے اور حکومت کسی بھی قانون شکنی کو برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پر امن اور ترقی پسند ملک ہے اور یہاں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو اپنی داخلی صورتحال پر توجہ دینی چاہیے اور پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا بند کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو دہشت گردی کے خلاف سنجیدگی سے کارروائی کرنی چاہیے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن مذاکرات کے لیے بھارت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر آجائیں اور دونوں ممالک کے درمیان امن قائم ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ امن کی بات کی گئی ہے اور پاکستان امن کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام امن پسند ہے اور وہ امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک ساتھ کھڑے ہیں اور اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط اور پرعزم ملک ہے اور وہ کسی بھی چیلنج کا س امن ا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ دنیا کے س امن ے اپنے موقف کو واضح طور پر پیش کیا گیا ہے اور پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا رہے گا.
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطااللہ تارڑ نے ہفتہ کے روز اسلام آباد میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے نہ صرف میدان عمل میں مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی ہے بلکہ سفارتی طور پر بھی ایک مضبوط فتح حاصل کی ہے، اور عالمی سطح پر امن کی ایک اہم آواز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر سفارتی اور فوجی دونوں محاذوں پر ایک مضبوط مقام رکھتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کی مذمت کبھی بھی مشرقی سرحد کی جانب سے نہیں کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے جرم میں کل بھوشن جدھاو کو گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان عالمی طور پر امن کا پرچارک بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ مہم نہ صرف میدان میں لڑی گئی بلکہ سفارتی محاذ پر بھی لڑی گئی، جہاں پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے پاہلگام واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ثبوت طلب کیے لیکن بھارت کوئی ٹھوس جواب دینے میں ناکام رہا۔ انہوں نے بھارت پر دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کا الزام عائد کیا، جبکہ اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اس کے خلاف فعال طور پر جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر کے لوگ پاکستان سے تعلق پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس بات کو نوٹ کیا کہ ملک نے پاہلگام واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر کام کیا۔ وزیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاشرے کے مختلف طبقات کی قربانیوں کو بھی اجاگر کیا، اے پی ایس کے المناک واقعہ اور جعفر ایکسپریس پر حملے جیسے واقعات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے سماجی میڈیا کے صارفین اور نوجوان نسل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عالمی سطح پر بھارتی میڈیا کی کہانیوں کو بے نقاب کیا اور پاکستان کی پرامن تصویر کو اجاگر کیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ جب بھارت نے پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بلاک کیا تو پاکستانیوں نے قومی گیتوں اور ترانوں کو سرحدوں کے پار نشر کر کے جواب دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت کی جانب سے مسلسل منفی پروپیگنڈا کیا جارہا ہے، لیکن پاکستانی عوام نے اس پروپیگنڈے کو ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے دہشت گردی کی حمایت کے ثبوت دنیا کے سامنے لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن اپنی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی امن پر مبنی ہے اور پاکستان دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی اور عالمی امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے لیے بہت سے ترقیاتی منصوبے شروع کر رہی ہے اور ان منصوبوں سے عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں بہتری لانے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں عوام کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم ہے اور حکومت کسی بھی قانون شکنی کو برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن اور ترقی پسند ملک ہے اور یہاں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو اپنی داخلی صورتحال پر توجہ دینی چاہیے اور پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا بند کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو دہشت گردی کے خلاف سنجیدگی سے کارروائی کرنی چاہیے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن مذاکرات کے لیے بھارت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر آجائیں اور دونوں ممالک کے درمیان امن قائم ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ امن کی بات کی گئی ہے اور پاکستان امن کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام امن پسند ہے اور وہ امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک ساتھ کھڑے ہیں اور اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط اور پرعزم ملک ہے اور وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ دنیا کے سامنے اپنے موقف کو واضح طور پر پیش کیا گیا ہے اور پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا رہے گا
