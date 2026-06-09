پاکستان کے فٹ بال کے لیے ایک بڑا عروج، پاکستان کے فٹ بالر زیدان اقبال عالمی کپ میں پہلا پاکستانی نژاد کھلاڑی بننے والا ہے۔
پاکستان نژاد فٹ بالر زیدان اقبال کی عالمی کپ میں تاریخ بنانے کی کہانی، امریکہ کے آسمان پر فرانسیسی فوج کی شاندار پرواز، Statue of Liberty پرواز، پاکستان نژاد فٹ بالر زیدان اقبال عالمی کپ میں پہلا پاکستانی نژاد کھلاڑی بننے والا ہے، یہ خبر 24 نیوز ہیڈ ٹی وی نے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بتایا۔ ان کے والد ساہیوال سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ان کی والدہ عراقی ہیں۔ فیفا کی موجودہ رہنمائی کے مطابق، اقبال کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان، عراق یا انگلستان کی نمائندگی کرنے کی اجازت تھی۔ وہ پہلے 2021ء میں عراق کے انڈر 23 ٹیم کے لیے کھیلے تھے پھر انہوں نے 2022ء میں عراق کی سینئر ٹیم کے لیے اپنا فرسٹ کلاس بین الاقوامی ڈیبیو کیا۔ انہوں نے عراق کی سینئر قومی ٹیم کے لیے آفیشل میچوں میں کھیل کر، انہیں فیفا کی قوانین کے تحت عراقی ٹیم کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ فٹ بال حکام کہتے ہیں کہ پاکستان نے کھلاڑی کی خدمات حاصل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے کھیل کے ذریعے سے پاکستان کے فٹ بال نظام میں انتظامی اور تنظیمی چیلنجز نے اس کی خدمات حاصل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے پاکستان نے کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے بعد ازاں مانچسٹر یونائیٹڈ کے انڈر 23 ٹیم کے لیے کھیلنے کے بعد 2021ء میں یوئفا چیمپئنز لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کے لیے کھیلنے کا موقع ملا۔ زیدان اقبال کے بارے میں کہتے ہوئے کہ وہ عالمی کپ میں پہلے پاکستانی نژاد کھلاڑی بننے کے لیے کیسے کوشاں ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے والد اور دوستوں نے انہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ عراق کا دورہ کرنے کے لیے کبھی نہیں گئے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور اپنے ساتھ اپنی ذاتی شناخت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ان کے کھیل کے ذریعے سے پاکستان کے فٹ بال کے لیے ایک تاریخ بننے کا موقع ملا ہے اور پاکستان کے فٹ بال کے شائقین کے لیے یہ ایک بڑا عروج ہے.
پاکستان نژاد فٹ بالر زیدان اقبال کی عالمی کپ میں تاریخ بنانے کی کہانی، امریکہ کے آسمان پر فرانسیسی فوج کی شاندار پرواز، Statue of Liberty پرواز، پاکستان نژاد فٹ بالر زیدان اقبال عالمی کپ میں پہلا پاکستانی نژاد کھلاڑی بننے والا ہے، یہ خبر 24 نیوز ہیڈ ٹی وی نے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بتایا۔ ان کے والد ساہیوال سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ان کی والدہ عراقی ہیں۔ فیفا کی موجودہ رہنمائی کے مطابق، اقبال کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان، عراق یا انگلستان کی نمائندگی کرنے کی اجازت تھی۔ وہ پہلے 2021ء میں عراق کے انڈر 23 ٹیم کے لیے کھیلے تھے پھر انہوں نے 2022ء میں عراق کی سینئر ٹیم کے لیے اپنا فرسٹ کلاس بین الاقوامی ڈیبیو کیا۔ انہوں نے عراق کی سینئر قومی ٹیم کے لیے آفیشل میچوں میں کھیل کر، انہیں فیفا کی قوانین کے تحت عراقی ٹیم کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ فٹ بال حکام کہتے ہیں کہ پاکستان نے کھلاڑی کی خدمات حاصل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے کھیل کے ذریعے سے پاکستان کے فٹ بال نظام میں انتظامی اور تنظیمی چیلنجز نے اس کی خدمات حاصل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے پاکستان نے کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے بعد ازاں مانچسٹر یونائیٹڈ کے انڈر 23 ٹیم کے لیے کھیلنے کے بعد 2021ء میں یوئفا چیمپئنز لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کے لیے کھیلنے کا موقع ملا۔ زیدان اقبال کے بارے میں کہتے ہوئے کہ وہ عالمی کپ میں پہلے پاکستانی نژاد کھلاڑی بننے کے لیے کیسے کوشاں ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے والد اور دوستوں نے انہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ عراق کا دورہ کرنے کے لیے کبھی نہیں گئے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور اپنے ساتھ اپنی ذاتی شناخت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ان کے کھیل کے ذریعے سے پاکستان کے فٹ بال کے لیے ایک تاریخ بننے کا موقع ملا ہے اور پاکستان کے فٹ بال کے شائقین کے لیے یہ ایک بڑا عروج ہے
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