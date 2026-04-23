پاکستان اور چین کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، وزیراعظم شہباز شریف

وزیراعظم شہباز شریف نے چینی قیادت کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مون سون کی تیاریوں اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی ہدایات جاری کیں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے چین ی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے تاکہ چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ وزیراعظم نے پاکستان اور چین کے دوطرفہ تعلقات کی مثبت پیشرفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان کو چین کے ساتھ اپنے ہمہ وقت تعاون کی اسٹریٹجک شراکت پر فخر ہے۔ وزیراعظم اور چین ی سفیر کے درمیان ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی علاقائی صورتحال اور پاکستان کے امن کے لیے کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ سفیر نے خطے میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کے سفارتی اقدامات کی چین کی جانب سے گہری تعریف کا اظہار کیا۔ انہوں نے صدر شی جن پنگ کے تصور کے مطابق پاکستان کے ساتھ اپنے آہنی تعلقات کو مضبوط کرنے اور انہیں نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے چین کے عزم کی تجدید کی۔ دریں اثنا، وزیراعظم شہباز شریف نے آنے والے مون سون کے موسم سے پہلے ابتدائی وارننگ سسٹم اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ انفراسٹرکچر کی مکمل فعالیت کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں منعقدہ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مون سون کے موسم کے لیے تیاریوں اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کی حکمت عملی کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ عوام کی سہولت، سروس ڈیلیوری اور خطرات سے حفاظت کرنا تمام اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے گلگت بلتستان میں شدید موسمیاتی حالات کے درمیان گلیشیئل لیک آؤٹ برسٹ فلڈز (GLOF) کے خطرات سے نمٹنے کے لیے نصب ابتدائی وارننگ سسٹم کی غیر فعالیت پر شدید ناخوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا۔ شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ تمام متعلقہ ادارے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ پالیسی کے نفاذ میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ متعلقہ محکموں کی نااہلی اور ناقص کارکردگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیراعظم نے گزشتہ سال کے مون سون کے موسم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دریائی کنارے اور ممکنہ سیلاب کے راستوں پر غیر قانونی تجاوزات نے بہت زیادہ تباہی مچائی۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس سال ایک مؤثر پیشگی حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ تمام متعلقہ ادارے ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کی اپنی صلاحیت کو بڑھائیں اور عوام کی سہولت اور حفاظت کے لیے دستیاب وسائل سے تجاوز کریں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین، واٹر اینڈ پاور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین اور وزارت موسیشیات نے وزیراعظم کی ہدایات کی روشنی میں کیے گئے اقدامات کے بارے میں اجلاس کو بریفنگ دی۔ وزیراعظم نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ موسمیاتی تبدیلی وں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی وں کے اثرات کا سامنا کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے اور ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ابتدائی وارننگ سسٹم کی فعالیت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ، ہمیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پائیدار تعمیراتی منصوبوں پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دریائی کنارے غیر قانونی تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں اور مستقبل میں ایسی تجاوزات کو روکنے کے لیے قوانین بنائے جائیں۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ تمام صوبائی حکومتیں اپنے اپنے علاقوں میں مون سون کی تیاریوں کا جائزہ لیں اور وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں رپورٹ جمع کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرے گی۔ وزیراعظم نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ مون سون کے موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے دور رہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ وزیراعظم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے مواقع تلاش کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کا ایک قریبی دوست اور قابل اعتماد شراکت دار ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور دفاعی تعاون میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ سی پیک (CPEC) دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا ایک اہم منصوبہ ہے اور اسے مکمل کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے.
