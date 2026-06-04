پاکستان نے ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکا کے ساتھ شیئر کرنے کے دعوے بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیے۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے واضح کیا کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکا کے ساتھ شیئر کرنے کے دعوے بے بنیاد ہیں، بعض میڈیا رپورٹس میں کیے گئے دعوؤں کو دو ٹوک اور غیر مبہم انداز میں مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکا کو دیے جانے کے تمام دعوے قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں، یہ بے بنیاد دعوے جاری سفارتی کوششوں اور مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہیں۔
پاکستان نے ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکا کے ساتھ شیئر کرنے کے دعوے بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیے۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے واضح کیا کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکا کے ساتھ شیئر کرنے کے دعوے بے بنیاد ہیں، بعض میڈیا رپورٹس میں کیے گئے دعوؤں کو دو ٹوک اور غیر مبہم انداز میں مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکا کو دیے جانے کے تمام دعوے قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں، یہ بے بنیاد دعوے جاری سفارتی کوششوں اور مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہیں.
پاکستان نے ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکا کے ساتھ شیئر کرنے کے دعوے بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیے۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے واضح کیا کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکا کے ساتھ شیئر کرنے کے دعوے بے بنیاد ہیں، بعض میڈیا رپورٹس میں کیے گئے دعوؤں کو دو ٹوک اور غیر مبہم انداز میں مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکا کو دیے جانے کے تمام دعوے قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں، یہ بے بنیاد دعوے جاری سفارتی کوششوں اور مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہیں
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