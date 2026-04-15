پاکستانی وفد کی تہران آمد؛ ایران-امریکا جنگ بندی مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی تیاری

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد تہران پہنچا ہے، جس کا مقصد ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانا اور خطے میں امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنا ہے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاکستان کے آرمی چیف، ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ ایران پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ایران اور امریکا کے درمیان جاری جنگ بندی مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں اہم پیش رفت کی امید ہے۔ اس وفد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق، اس دورے کا بنیادی مقصد ایران امریکا جنگ بندی مذاکرات سے متعلق جاری سفارتی اور ثالثی کی کوششوں کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ یہ دورہ صرف ان دو ملکوں کے درمیان تناؤ کو کم کرنے تک
محدود نہیں، بلکہ وسیع تر طور پر خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کا عکاس ہے۔ پاکستان نے ماضی میں بھی کئی مواقع پر علاقائی تنازعات کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور یہ دورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایرانی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ سطحی وفد کا تہران میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وفد کا استقبال کیا اور اس موقع پر ایران کے دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ یہ استقبالیہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران اس دورے کو کتنی اہمیت دے رہا ہے۔ آئی آر آئی بی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں یہ وفد ایران کے اعلیٰ ترین حکام سے ملاقات کرے گا، جس میں مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریوں پر تفصیلی بات چیت متوقع ہے۔ خاص طور پر، اس بات پر غور کیا جائے گا کہ کس طرح دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکتا ہے اور جنگ بندی کے لیے ایک قابل عمل فریم ورک تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ چند روز میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک نازک مگر اہم سفارتی موقع ہے، جو خطے میں امن و استحکام کے قیام میں اس کے کردار کو مزید مضبوط کر سکتا ہے۔ اس خبر کے تناظر میں، بین الاقوامی تعلقات اور علاقائی سلامتی کے تجزیہ کاروں کی نظریں اس دورے اور آئندہ مذاکرات پر مرکوز ہیں۔ اس ثالثی کی کامیابی کا انحصار دونوں فریقوں کی جانب سے لچک اور مذاکرات کی میز پر آنے کی خواہش پر ہوگا۔ ایران اور امریکا کے درمیان تعلقات کئی دہائیوں سے کشیدہ رہے ہیں، اور ان کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات ایک طویل اور پیچیدہ عمل کا حصہ ہیں۔ پاکستان کی حالیہ کوششیں اس امید کو تقویت دیتی ہیں کہ شاید خطے میں ایک نیا باب کھل سکے، جہاں دشمنی کی بجائے سفارت کاری غالب آئے۔ اس کے ساتھ ہی، خبر میں شامل دیگر موضوعات، جیسے امریکا کی جانب سے حزب اللہ کے سربراہ پر انعام کا اعلان اور اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات، خطے میں جاری پیچیدہ صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ خطے میں تناؤ کے کئی مقامات موجود ہیں، اور ان سب کے حل کے لیے جامع اور مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا یہ سفارتی اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب خطے میں غیر یقینی کی صورتحال غالب ہے، اور ایسے میں پاکستان کا یہ کردار بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔
