پاکستان میں مائیکرو پلاسٹکس کی تشویشناک صورتحال اور صحت کے خطرات
پاکستان میں روزمرہ کے کھانے پینے میں مائیکرو پلاسٹکس کی موجودگی کی تحقیقات اور متعلقہ اداروں کی جانب سے کی گئی احتیاطی تدابیر کا تفصیلی جائزہ۔
پاکستان میں مائیکرو پلاسٹکس کی موجودگی اور انسانی صحت پر اس کے اثرات کو لے کر تحقیق اتی اداروں اور ماہرین ِ صحت کی جانب سے گہری تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر کی گئی نئی تحقیق ات نے ثابت کیا ہے کہ روزمرہ کی عادات، چائے، پانی اور چاول جیسی بنیادی غذائیں بھی پلاسٹک کے ذرات سے آلودہ ہو سکتی ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک میں گرم کھانوں اور مشروبات کو پلاسٹک کے بیگز میں پیکنگ کرنا ایک عام روایت ہے، جس سے یہ خدشات مزید بڑھ گئے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے پلاسٹک سے زہریلے کیمیکلز اور ذرات کھانے میں شامل ہو رہے ہیں۔
چائے اور پانی میں پلاسٹک کے ذرات کی مقدار
سائنسدانوں کی طرف سے کی گئی تحقیقات کے مطابق، پلاسٹک کی تھیلوں یا بیگز میں پکائی گئی چائے کی ایک کپ میں 550 سے 2,500 تک پلاسٹک کے ذرات آزاد ہو سکتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار تب خاص طور پر تشویشناک ہیں جب یہ دیکھا جائے کہ 95 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر پلاسٹک کی تھیلی کو پانی میں ڈالنے سے اربوں مائیکرو اور نینو پلاسٹکس کے ذرات خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس، لوپ لیف چائے میں یہ ذرات ایک سے بھی کم پائے گئے ہیں، جو پلاسٹک بیگز کی مضر صحت نوعیت کو واضح کرتے ہیں۔Also readترکی میں سیلیبرٹی ڈرگ انکوائری: سیلن کایا گرفتار، دیگر فنکاروں کی تنخواہیں سامنے آئیں
مشروبات کے حوالے سے دیگر اہم دریافتوں میں ایک لیٹر بوتل شدہ پانی میں اوسطاً 240,000 مائیکرو اور نینو پلاسٹکس کے ذرات پائے گئے ہیں۔ یہ معلومات پلاسٹک کی بوتلوں کے وسیع پیمانے پر استعمال کے خلاف تنقید کا سبب بن رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پلاسٹک کی بیگز میں گرم دودھ، مصالحوں اور دیگر کھانوں کی پیکنگ کرنے سے کیمیائی مادے غذائی اجزاء میں منتقل ہو سکتے ہیں، جس سے انسانی صحت کو غیر یقینی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔
چاول اور دیگر غذائی اجزاء میں آلودگی
چاول، جو لاکھوں لوگوں کا بنیادی غذا کا حصہ ہے، میں بھی پلاسٹک کی آلودگی کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ تحقیقات کے مطابق 100 گرام خشک چاول میں 3 سے 4 ملی گرام پلاسٹک پائی گئی ہے۔ تاہم، ماہرین نے ایک اہم احتیاطی تدبیر بھی پیش کی ہے جس کے مطابق پکانے سے پہلے چاولوں کو اچھی طرح دھونے سے پلاسٹک کے ذرات میں 20 سے 40 فیصد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔
اسی طرح، دیگر غذائی اشیاء میں بھی پلاسٹک کی موجودگی کی وجہ سے انسانی جسم میں ان ذرات کا داخلہ ممکن ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے انسانی خون، پھیپھڑوں اور حتیٰ کہ ماں کے دودھ میں بھی مائیکرو پلاسٹکس کی نشاندہی کی ہے۔ یہ حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پلاسٹک کی آلودگی صرف سطحی مسئلہ نہیں بلکہ یہ انسانی حیاتیاتی نظام کا حصہ بن چکی ہے۔
صحت کے طویل مدتی اثرات اور تحقیقاتی ضرورت
انسانی جسم میں مائیکرو پلاسٹکس کی موجودگی کے طویل مدتی طبی اثرات کو سمجھنے کے لیے مزید گہری طبی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ماہرینِ صحت کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے کہ کیا ان ذرات کا مسلسل نمائش سے کسی خاص بیماری کا سبب بنتا ہے، لیکن احتیاطی اصول کے تحت ان خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں ملکی سطح پر تحقیق کی کمی کو بھی ایک بڑا چیلنج قرار دیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ مقامی ماحول اور غذائی عادات میں پلاسٹک کی آلودگی کی حقیقی حد کیا ہے۔
اس حوالے سے پاکستان میں پالیسی سازی اور عوامی آگاہی کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ مقامی سطح پر ہونے والی کوئی بھی تحقیق عالمی معیارات پر پوری اترنی چاہیے تاکہ حکومتی سطح پر مؤثر فیصلے لیے جا سکیں۔ تاہم، فی الحال عوامی سطح پر احتیاطی تدابیر اپنانا ہی بہترین راستہ ہے جس سے انسانی صحت کو ممکنہ نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔
ماہرین کی جانب سے احتیاطی تجاویز اور مستقبل کے اقدامات
صحت کے ماہرین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گرم کھانوں اور مشروبات کو پلاسٹک کے برتنوں یا بیگز میں رکھنے سے گریز کریں۔ متبادل کے طور پر شیشے یا اسٹیل کے برتنوں کا استعمال بہترین انتخاب ہے جو کیمیائی ردعمل کو کم سے کم کرتے ہیں۔ گرم کھانوں کو پلاسٹک کی تھیلوں میں بند کرنے کی جگہ فوڈ گریڈ کے محفوظ کنٹینرز کا استعمال کیا جانا چاہیے۔
اس کے علاوہ، کھانے پینے کی عادات میں معمولی تبدیلیاں بھی بڑے فائدے دے سکتی ہیں۔ چاول دھونے کے علاوہ، ضرورت سے زیادہ پلاسٹک کا استعمال کم کرنا بھی ایک اہم قدم ہے۔ اگرچہ مکمل طور پر پلاسٹک سے بچنا ناممکن ہے، لیکن احتیاطی تدابیر اپنا کر ہم اپنی نمائش کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس حوالے سے آگاہی مہم چلانے اور متبادل حلوں کو فروغ دینے کی شدید ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں نسل در نسل صحت کے خطرات کو روکا جا سکے۔
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