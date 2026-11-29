پاکستان فوج سعودی عرب میں تعینات، مکہ ڈیفنس الائنس کی عکاسی
پاکستان کی فوجی ٹرپس سعودی عرب کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھیج دی گئیں۔ یہ اقدام مکہ ڈیفنس الائنس کے تحت کیا گیا ہے۔
پاکستان آرمی کی ٹرپس سعودی عرب کی جانب روانہ ہو گئیں ہیں، جس کا مقصد کشیدہ ہوتی ہوئی علاقائی سیکیورٹی صورت حال کے پیش نظر مملکت کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس اہم فوجی تعیناتی کے حوالے سے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) نے اتوار کو ایک باضابطہ بیان جاری کیا۔ پاکستان آرمی کے میڈیا ونگ نے وضاحت کی کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان قدیم اور مستحکم دفاعی تعاون کے فریم ورک کے تحت کیا جا رہا ہے۔
ترسیل کی تقریب اور ذمہ داران کی شرکت
پاکستان فوجی دستوں کی روانگی کی تقریب جمعہ کے روز، 28 نومبر کو منعقد کی گئی جس میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف چیف گیسٹ کے طور پر شریک تھے۔ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق، تعینات کی جانے والی ٹرپس سعودی عرب کی سرزمین پر اپنی مقررہ ذمہ داریاں ادا کریں گی۔ یہ تمام سرگرمیاں متفقہ معاہدوں اور دفاعی تعاون کے قائم شدہ فریم ورک کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انجام دی جائیں گی۔ وزیر دفاع کی موجودگی میں منعقدہ اس تقریب نے دونوں ممالک کے درمیان فوجی روابط کی مضبوطی کا ثبوت دیا۔Also readPakistan sends army troops to Saudi Arabia amid security concerns
مکہ ڈیفنس الائنس کا اجلاس اور پالیسی
یہ فوجی تعیناتی اس بات کا براہ راست نتیجہ ہے کہ اسلام آباد میں مقیم مکہ ڈیفنس الائنس کے اسٹریٹیجک، سیاسی اور ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس منگل کو منعقد ہوا تھا۔ اجلاس میں نائب صدر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور سعودی عرب کے وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان شامل تھے۔ ترک ٹیم میں وزیر خارجہ حکیم فیدان اور قومی دفاعی وزیر یاشر گولر نے شرکت کی۔
اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے خطے میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اور امن و استحکام کے عزم کی تجدید کی۔ تینوں ممالک نے الائنس کے مستقل سیکرٹریٹ کو سعودی عرب میں قائم کرنے اور اسے فعال بنانے کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ پرنس خالد بن سلمان اور پرنس فیصل بن فرحان کی قیادت میں سعودی وفد نے خطے کی امن کوششوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔
حوثی حملوں اور دفاعی معاہدے کی تفصیلات
پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے 7 اگست کو تین رخی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت کسی ایک رکن پر حملہ کو تینوں پر حملہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ریاض میں ایک مستقل سیکرٹریٹ قائم کیا گیا ہے، جس کے پہلے سیکرٹری جنرل کے طور پر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نومن محمود کو تین سال کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد صرف دفاعی نوعیت کا ہے اور اس کا مقصد مشترکہ بازدارندگی کو مضبوط بنانا ہے۔
اس فوجی تعیناتی کے پس منظر میں یمن میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور حوثی باغیوں کے ہاتھوں سعودی عرب کی شہروں، تیل کی سہولیات اور شپنگ روٹس پر حملے بھی شامل ہیں۔ جمعہ کے روز منعقدہ اجلاس میں مکہ ڈیفنس الائنس کے ارکان نے سعودی عرب پر حوثی حملوں کی مذمت کی۔ اس حوالے سے ماضی میں بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی ٹرپس کا مقصد مملکت کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔
علاقائی امن اور مستقبل کے مراحل
پاکستان فوج کا یہ اقدام سعودی عرب کی سیکیورٹی، خودمختاری اور علاقائی سلامتی کی حفاظت کے لیے اپنے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے بیان میں یہ بھی زور دیا گیا کہ پاکستان حرمین شریفین کی تقدیس کی حفاظت کے لیے بھی متعہذ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی موجودگی میں رونما ہونے والے اس واقعے نے علاقائی طاقتوں کے درمیان فوجی ہم آہنگی کو اجاگر کیا۔
ترسیل کے موقع پر سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر رجیح عامی البقومی، جی این ایس لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بوکھاری، اور لاہور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد عمر بشیر نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے زیراہتمام کی گئی اس حکمت عملی نے خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کو نیا موڑ دیا ہے۔
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