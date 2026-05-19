پاکستان میں موبائل فون کی درآمدات بڑھتی جارہی ہیں،اکتوبر میں ایک ارب 62 کروڑ ڈالر کی کانٹ لائی گئی۔ اس Tercer نے رواں مالی سال 2025-26 کے پہلے دس ماہ (جولائی تا اپریل) میں موبائل فون درآمدات میں 29 فیصد اضافے کے ساتھ ایک ارب 62 کروڑ ڈالر کی پھیلاؤ کی۔ اس سے مقامی سطح پر موبائل فون کی مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں موبائل فون درآمدات میں کمتری ہوئی تھی جبکہ اس سال ی شش میں موبائل فون درآمدات کی کانٹ 176 ملین ڈالر رہی۔
رواں مالی سال 2025-26 کے پہلے دس ماہ (جولائی تا اپریل) کے دوران پاکستان میں موبائل فون کی درآمدات ایک ارب 62 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 29 فیصد سے زائد اضافے کے ساتھ ایک ارب 62 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں جبکہ مقامی سطح پر موبائل فون کی مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں یہ حجم ایک ارب 25 کروڑ ڈالر تھا، اپریل میں موبائل فون درآمدات 176 ملین ڈالر رہیں جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 19 فیصد زیادہ ہے۔ روپے کی بنیاد پر موبائل فون درآمدات کا مجموعی حجم 455 ارب روپے رہا جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ 349 ارب روپے تھا۔ مالی سال 2024-25 میں مجموعی موبائل فون进口 ایک ارب 49 کروڑ ڈالر تھی۔ مارچ 2026 میں مقامی صنعت نے 27 لاکھ سے زائد موبائل فون تیار یا اسمبلی کیا جبکہ 2026 کی پہلی سہ ماہی میں مجموعی پیداوار 73 لاکھ یونٹس تک پہنچ گئی جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 2 فیصد زائد تھی.
