پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں نمایاں اضافہ، بل 415 ملین ڈالر تک پہنچ گیا

پاکستان بیورو شماریات کے جاری کردہ اعدادوشمار کے مطابق، مارچ 2026 میں پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں 46 فیصد کا اضافہ دیکھا گیا، جو 415 ملین ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اس اضافے کی وجہ خام تیل کی درآمدات میں 54 فیصد کا اضافہ بتایا گیا ہے، جس سے مجموعی پیٹرولیم گروپ کی درآمدات 1.22 بلین ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں۔
24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے جمعہ کو رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان میں مارچ 2026 کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں 46 فیصد کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے اس مد میں 415 ملین ڈالر خرچ ہوئے۔ پاکستان بیورو شماریات (PBS) کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، فروری 2026 میں پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں 284 ملین ڈالر کی درآمدات کی تھیں۔ تاہم، مارچ 2026 کے مہینے میں پیٹرولیم مصنوعات کی ایک بڑی تعداد درآمد کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق، مارچ 2026 میں پاکستان نے خام تیل کی مد میں 647 ملین
ڈالر کی درآمدات کیں، جس سے اس مد میں 54 فیصد کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ فروری 2026 میں خام تیل کی درآمدات کا حجم 423 ملین ڈالر تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں پیٹرول، ڈیزل، جیٹ فیول، ایل پی جی اور ایل این جی شامل ہیں۔ مجموعی طور پر، پیٹرولیم گروپ کے درآمدی بل میں 24 فیصد کا اضافہ ہوا اور یہ 1.22 بلین ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ 26 فروری کو، پیٹرولیم گروپ کی درآمدات 982.8 ملین ڈالر تھیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سپلائی چین آبنائے ہرمز میں عدم استحکام کے باوجود متاثر نہیں ہوئی، اور سفارتی کوششوں کے باعث ملک نے اپنی ایندھن کی سپلائی چین کو مستحکم رکھا۔ ماہرین نے مزید واضح کیا کہ غیر متوقع حالات کے باوجود، پاکستان کی پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی میں تسلسل برقرار رہا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے نو مہینوں کے دوران پاکستان کا مجموعی درآمدی بل 5 فیصد کم ہو کر 11.25 بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار ملکی معیشت کے لیے ایک اہم اشارہ ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں کہ اگرچہ پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں اضافہ ہوا ہے، مجموعی طور پر درآمدی بل میں کمی کا رجحان رہا ہے۔ یہ صورتحال تیل کی قیمتوں میں عالمی اتار چڑھاؤ اور پاکستان کی جانب سے درآمدات کے انتظام کی کوششوں کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اس اضافے کے باوجود، حکومت کی جانب سے ایندھن کے ذخائر کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ممکنہ قلت سے بچنے کے لیے اقدامات جاری رکھے جانے کی توقع ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی درآمدات پر نظر رکھنے اور اس کے ملکی معیشت پر مجموعی اثرات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے
پاکستان پیٹرولیم مصنوعات درآمدات خام تیل بل معیشت مارچ 2026 پاکستان بیورو شماریات
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
415 News Cases Of Coronavirus Surfaced In Country415 News Cases Of Coronavirus Surfaced In Country coronavirus NCOC
اسموگ ختم نہ ہوسکی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر - ایکسپریس اردوشہر کا مجموعی ائیرکوالٹی انڈیکس 415 ریکارڈ
آئی ایم ایف کی مزید 215 ارب روپے کے ٹیکسز کی شرط تسلیم کرلی، وزیر خزانہ - ایکسپریس اردوایف بی آر ٹیکسز کا ہدف 9 ہزار 200 ارب سے بڑھا کر 9 ہزار 415 ارب کردیا گیا، اسحاق ڈار
نئے فنانس ایکٹ پر عملدرآمد شروع، 415 ارب کے ٹیکس نافذ ہوگئےنئے فنانس ایکٹ پر عملدرآمد شروع، 415 ارب کے ٹیکس نافذ ہو گئے ARYNewsUrdu
حکومت نے آئی ایم ایف کے 5 بڑے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے بجٹ اقدامات لاگو کردیےاسلام آباد : وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پر 415 ارب کے مزید ٹیکس لگا دیئے اور دودھ کے ڈبے پر سیلز ٹیکس 500روپے سے بڑھا کر 600 روپے کردیا۔
جنوبی افریقا کیخلاف ریکارڈ ساز فتح، انگلینڈ نے ون ڈے کرکٹ میں تاریخ بدل دی415 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پروٹیز صرف 72 رنز پر ڈھیر ہوگئے
