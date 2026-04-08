پاکستان کی سفارتکاری: ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار

پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکا کے درمیان سفارتی کوششوں کے نتیجے میں خطے میں امن کے قیام کی امید، شہباز شریف اور عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا گیا
میں کامیاب سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عباس عراقچی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے مسلسل اور مؤثر کردار ادا کیا ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران کے خلاف حملے روک دیے جائیں تو ایران ی افواج بھی اپنی کارروائیاں معطل کر دیں گی۔ یہ
ایک اہم پیش رفت ہے جو خطے میں امن کے قیام کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی سفارتی کوششیں قابلِ تحسین ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے جو عالمی امن کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ ان کوششوں سے نہ صرف خطے میں امن قائم ہو گا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بھی بہتری آئے گی۔\اسلام آباد عالمی سفارتکاری کا مرکز بن گیا ہے اور پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ ڈیڈلائن سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جنگ بندی کی نئی تجویز پیش کی گئی ہے، جس پر امریکا اور ایران کی جانب سے ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق دو ہفتوں کے لیے آبنائے ہرمز سے محفوظ آمدورفت کو ممکن بنایا جائے گا، تاہم یہ عمل ایران کی مسلح افواج کے ساتھ مکمل رابطے اور تکنیکی حدود کو مدنظر رکھتے ہوئے انجام دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے مذاکرات کے لیے 10 نکاتی تجویز بھی پیش کی ہے، جس میں اہم مطالبات شامل ہیں۔ ان تجاویز کے مطابق ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم کیا جائے، ایران پر عائد تمام پابندیاں ختم کی جائیں اور مستقبل میں کسی بھی حملے کے خلاف مضبوط ضمانتیں فراہم کی جائیں۔ یہ تجاویز ظاہر کرتی ہیں کہ ایران مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتا ہے اور خطے میں امن کے قیام کے لیے سنجیدہ ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں قابلِ ستائش ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان ایک اہم علاقائی کھلاڑی ہے جو عالمی امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔\ایران کا کہنا ہے کہ مہذب قوم کی ایمانی طاقت ہی غالب آئے گی، فتح ہماری ہوگی۔ اس کے علاوہ سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھولنے کی قرارداد کو ویٹو کیے جانے پر متحدہ عرب امارات نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے امریکا کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ نیویارک ٹائمز کے مطابق، ایران کا موقف ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ ایک باؤلے کتے کی طرح خون کے پیاسے ہیں۔ یہ صورتحال خطے میں کشیدگی کو ظاہر کرتی ہے، تاہم پاکستان کی سفارتی کوششیں امن کے لیے ایک امید کی کرن ہیں۔ یہ کوششیں ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
