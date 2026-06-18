پاکستانی سفارتی عملہ واپسی کی تیاری میں مصروف، سوئٹزرلینڈ میں جمعہ کیا ہو گا؟

امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ پر دستخط کی預計 شدہ تقریب منسوخ ہو گئی ہے۔ پاکستانی سفارتی عملہ واپسی کی تیاری کر رہا ہے جبکہ میڈیا کے舰员 بھی الگ الگ اطلاعات کے باوجود برگر شٹاخ میں پہنچے ہوئے ہیں۔
واپسی کی تیاری کرتا پاکستان ی سفارتی عملہ اور تذبذب کا شکار صحافی : مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے، تو اب جمعہ کو سوئٹزر لینڈ میں کیا ہو گا؟
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے 15 جون کو جب امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا جانے کا اعلان کیا تھا تو ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون بروز جمعہ سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہو گی۔ تاہم امریکہ اور ایران کے صدور کی جانب سے بدھ کو رات گئے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط اور خود شہباز شریف کی جانب سے جمعرات کو بطور ثالث اس کی توثیق کے بعد جو سوال اس وقت سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب جمعہ کو سوئٹزرلینڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جمعہ کو جس تقریب کے انعقاد کا اعلان کیا گیا تھا وہ تو پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مطابق منسوخ کر دی گئی ہے اور پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کا سوئٹزرلینڈ کا دورہ بھی ملتوی ہو چکا ہے، تاہم ان اعلانات سے پہلے ہی پاکستان اور دنیا بھر سے صحافیوں کی بڑی تعداد سوئٹزرلینڈ کا رُخ کر چکی تھی۔ بی بی سی اردو کے نمائندے عمر دراز ننگیانہ اور خالد کرامت بھی اس وقت برگن شٹاخ (سوئٹزر لینڈ) میں موجود ہیں۔ برگن سٹاخ میں موجود ایک پاکستانی سفارتی ذریعے نے بی بی سی کی ٹیم کو بتایا کہ انھیں پاکستانی اعلیٰ حکام کی جانب سے مطلع کیا گیا ہے کہ 19 جون کو کوئی باقاعدہ تقریب منعقد نہیں ہو رہی اور پاکستانی سفارتی عملہ اب واپسی کی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان کے ایک اور اعلیٰ سفارتی ذریعے کا کہنا تھا کہ پاکستان کی انڈر سٹینڈنگ تھی کہ اس تقریب کا انعقاد ہو گا اور امریکہ، ایران اور پاکستان (بطور ثالث) کی جانب سے مفاہمتی یادداشت پر باقاعدہ دستخط یہیں برگن شٹاخ میں ہوں گے، اور اسی لیے پاکستان کی جانب سے بھرپور انتظامات کیے گئے تھے۔ انھوں نے کہا مگر پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ کے برعکس صدر ٹرمپ اور صدر پزشکیان نے معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کر دیے، جس کے بعد یہ یادداشت پاکستان کو بھی بھجوایا گئی جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بطور ثالث دستخط کر دیے۔ سفارتی ذریعے کے مطابق پلان یہی تھا کہ باقاعدہ دستخط کی تقریب کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا پہلا مرحلہ یہیں برگن شٹاخ میں ہو گا، مگر اب یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس ابتدائی مرحلے کا آغاز 19 جون (جمعہ) کو ہو پائے گا یا نہیں۔ سینٹکام کا ایران کیبحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان، خامنہ نے ایرانی حکام کو امریکہ سے براہِ راست مذاکرات کی اجازت دے دی۔ سینٹ کام کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان ہوا ہے اور ایران کی رہبر اعلیٰ مجتبوی خامنہ نے ایرانی حکام کو امریکہ سے براہِ راست مذاکرات کی اجازت دے دی ہے۔ مگر اس بات کا واضح نشان نہیں ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ٹیکنیکل مذاکرات کا آغاز 19 جون جمعہ کو برگن شٹاخ میں ہو پائے گا یا نہیں۔ تاہم غیریقینی کے اس عالم میں جمعرات کی رات سوئٹزر لینڈ کی وزارت خارجہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے نمائندے ابتدائی مذاکرات کے لیے 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ملاقات کریں گے۔ اس ضمن میں جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ فی الوقت منصوبہ یہی ہے کہ امریکہ اور ایران، ثالثی کرنے والے ممالک پاکستان اور قطر اور دیگر ممالک کے ساتھ، معاہدے کے نفاذ سے متعلق ابتدائی مذاکرات کے لیے کل برگن شٹاخ میں ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات کے ایجنڈے اور تفصیلات کے بارے میں اس وقت مزید کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا سکتیں۔ بی بی سی اردو کی سوئٹزرلینڈ میں موجود ٹیم کے مطابق پاکستان کی طرح دنیا بھر سے میڈیا یہاں پہنچا ہے اور ان میں سے بیشتر صحافیوں کو یہاں پہنچ کر ہی اطلاع ملی کہ دستخط کے حوالے سے تقریب اب منعقد نہیں ہو رہی۔ انھوں نے بتایا کہ سوئس حکام نے اس تقریب کے لیے انتظامات کر رکھے تھے اور میڈیا کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سرکاری ٹی وی سے منسلک صحافیوں کی ٹیم بھی اس تقریب کی کوریج کے لیے سوئٹزر لینڈ پہنچی تھی تاہم پی ٹی وی کے ایک سینیئر عہدیدار نے بی بی سی اردو کو تصدیق کی کہ اس ٹیم کو اب واپس بُلا لیا گیا ہے۔ مزید خبروں کے لیے بی بی سی اردو کو فون پر ر花香 کریں
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