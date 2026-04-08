پاکستان میں امریکہ-ایران جنگ بندی مذاکرات: قالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد، اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنا وفد پاکستان بھیجا ہے، جس کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کو متوقع ہے۔ ایرانی وفد کی قیادت پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کریں گے۔ اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جب کہ جنگ بندی کے بارے میں خدشات موجود ہیں۔
واشنگٹن (روئٹرز) - امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنا مذاکرات ی وفد، جس کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں، کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز صحافیوں کو بتایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کے روز منعقد ہوگا۔ ایران کے کئی تجربہ کار سیاسی رہنماؤں کے جنگ میں مارے جانے کے بعد، توقع ہے کہ ایران ی وفد کی قیادت پارلیمنٹ کے اسپیکر اور سابق پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد باقر قالیباف کریں گے، جن کے ساتھ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ہوں
گے۔ مذاکرات کی تصدیق اس وقت ہوئی جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر اطمینان تشویش میں بدل گیا، کیونکہ پورے خطے میں لڑائی جاری ہے، اسرائیل نے لبنان پر اب تک کے سب سے بڑے حملے کیے، اور ایران نے خلیجی ممالک کی تیل کی تنصیبات پر حملے کیے۔ منگل کی دیر رات، ٹرمپ کی جانب سے معاہدے کے اعلان کے بعد، عالمی مالیاتی منڈیوں میں اضافہ ہوا، جو ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو کھولنے یا اس کی 'پوری تہذیب' کو تباہ کرنے کی ڈیڈ لائن سے دو گھنٹے پہلے کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں تک کہ جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملے روک دیے، اسرائیل نے لبنان میں ایران سے منسلک حزب اللہ کے ساتھ اپنی متوازی جنگ کو تیز کر دیا، اور اب تک کی سب سے شدید بمباری کی، جس سے بیروت کے اوپر دھوئیں کے بڑے ستون اٹھ رہے تھے اور عمارتیں منہدم ہو رہی تھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ بندی میں حزب اللہ شامل نہیں ہے اور اسرائیل 'ان پر حملہ جاری رکھے گا۔' نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ جنگ میں اپنے بہت سے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، لیکن ابھی دوسرے مقاصد حاصل کرنے باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقاصد امریکہ-ایران معاہدے کے ذریعے یا فوجی مہم دوبارہ شروع کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسرائیل کا 'انگلی ٹرگر پر ہے' اور وہ 'کسی بھی لمحے' لڑائی پر واپس جانے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے ایک نامعلوم ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر لبنان پر حملے جاری رہے تو ایران جنگ بندی سے دستبردار ہو جائے گا۔ لبنان کی شہری دفاعی سروس نے کہا کہ بدھ کے روز اسرائیل کی جانب سے لبنان میں کیے گئے حملوں میں 254 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ سب سے زیادہ ہلاکتیں دارالحکومت بیروت میں ہوئیں، جہاں اسرائیلی حملوں میں 91 افراد ہلاک ہوئے۔ رہائشیوں نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں سے بعض شہریوں کو انخلا کی معمول کی وارننگ کے بغیر کیے گئے تھے۔ جنگ بندی کے استحکام کے بارے میں خدشات کے باوجود، برینٹ خام تیل، جو جنگ شروع ہونے کے بعد 50% سے زیادہ بڑھ گیا تھا، دن کے دوران تقریباً 14% کم ہو کر 1720 GMT پر 95.20 ڈالر فی بیرل پر آگیا۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان نے نئی دہلی میں بھارت کے رہنماؤں سے بات چیت کی، اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کا نمائندہ ایران میں تنازع کے 'پائیدار' خاتمے کی حمایت کر رہا ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ وہ سفارت کاری ناکام ہونے کی صورت میں لڑائی دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران-امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا
