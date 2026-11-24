پاکستان کا تیانگونغ خلائی اسٹیشن روانگی ذیشان علی کے سفر سے خلائی تاریخ کا نیا باب
وزیراعظم شہباز شریف کی ذیشان علی کی شینزو-24 مہم میں تیانگونغ خلائی اسٹیشن روانگی پر مبارکباد۔ یہ تاریخ کا پہلا موقع جب پاکستانی خلا میں جا رہا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستانی خلاباز ذیشان علی کی جانب سے چین کے شینزو-24 مشن کے تحت تیانگونغ خلائی اسٹیشن کے لیے روانگی پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سفر صرف ایک خلاباز کا نہیں بلکہ 24 کروڑ پاکستانیوں، نوجوان نسل اور سائنسدانوں کے خوابوں کا حاصل ہے۔
ذیشان علی اور خرم داؤد کی تربیت اور مشن کی تفصیلات
وزیراعظم نے واضح کیا کہ ذیشان علی اور خرم داؤد دونوں خلابازوں نے چین میں بے مثال محنت، نظم و ضبط اور لگن سے تربیت مکمل کی ہے۔ پاکستان اب تیانگونغ خلائی اسٹیشن سے جانے والا چین کے بعد دنیا کا دوسرا ملک بنے گا جس نے ایسا تاریخی مقام حاصل کیا ہے۔Also readچین کا شینژو-24 خلاباز مشن لانچ ایریا منتقل، پاکستانی خلاباز بھی شریک
شہباز شریف نے کہا کہ یہ کارنامہ پاکستان اور چین کی آہنی دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس تاریخی خلائی مہم کا حصہ بنایا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ دونوں ممالک نے زمین پر امن اور ترقی کے لیے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔
پاکستان اور چین کے درمیان خلائی شعبے میں باہمی تعاون
وزیراعظم نے نوٹ کیا کہ چین اور پاکستان نہ صرف زمین پر بلکہ اب خلا کے سفر میں بھی قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ تعلقات دوستی کی وسعت اور قربت کی عکاسی کرتے ہیں جو دونوں ممالک کے مشترکہ خوابوں کی حقیقت بن رہی ہے۔
شہباز شریف نے سپارکو، جامعات اور سائنسدانوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جن کے تیار کردہ سائنسی تجربات اس مشن کے ساتھ خلا میں جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افواجِ پاکستان، قومی اداروں اور نوجوانوں کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان خلائی تحقیق اور جدید سائنسی میدان میں نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہے۔
آئندہ کے اہم مراحل اور خلائی تحقیق کی نئی حکمت عملی
وزیراعظم نے کہا کہ اگر آج ایک پاکستانی خلائی اسٹیشن تک پہنچ سکتا ہے تو کل ایک پاکستانی چاند تک بھی پہنچے گا۔ انہوں نے نوجوانوں کو تلقین کی کہ وہ خواب دیکھنا کبھی مت چھوڑیں اور محنت کرتے رہیں کیونکہ ہمارا سفر ستاروں سے آگے ہے۔
انہوں نے علامہ محمد اقبال کی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بزرگوں نے برسوں پہلے نوجوانوں کو ستاروں سے آگے جانے کی تلقین کی تھی۔ حکومتِ پاکستان سائنس، ٹیکنالوجی اور خلائی تحقیق کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے اور یہ مشن نئے پاکستان کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔
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