پاکستان کے مالیاتی شعبے میں سائبر سکیورٹی کو مضبوط بنانے پر وزیراعظم کے مشیر مالیات کا زور

وزیراعظم کے مشیر مالیات محمد اورنگزیب نے مالیاتی شعبے میں سائبر سکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل بینکنگ کے پھیلاؤ کے ساتھ سائبر سکیورٹی کو پالیسی سازی میں مرکزی اہمیت دی जानी چاہیے۔
وزیراعظم کے مشیر مالیات محمد اورنگزیب نے ہفتہ کو ایک اہم ورچوئل میٹنگ کی صدارت کی جس میں پاکستان کے مالیاتی شعبے میں سائبر سکیورٹی کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس میٹنگ میں کمرشل بینکوں کے سربراہان اور معروف ماہرین نے شرکت کی۔ سرکاری بیان کے مطابق، وزیراعظم کے مشیر مالیات نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے مالیاتی نظام کو بڑھتے ہوئے سائبر خطرات سے بچانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ڈیجیٹل بینکنگ کے تیزی سے پھیلاؤ کے ساتھ، سائبر سکیورٹی کو پالیسی سازی میں مرکزی اہمیت دی جانا چاہیے۔ میٹنگ میں شرکاء کو بریفنگ دی گئی کہ جدید سائبر حملے – خاص طور پر وہ جو مصنوعی ذہانت سے چلائے جاتے ہیں – ایک پیچیدہ اور ارتقا پذیر چیلنج کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ جدید AI ٹولز اب سسٹم کی کمزوریوں کی تیزی سے شناخت کرنے اور کثیر مراحل پر سائبر حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ڈیجیٹل بینکنگ چینلز، ادائیگی کے نظام اور مجموعی مالیاتی انفراسٹرکچر کے لیے سنگین خطرات پیدا کرتے ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر مالیات نے نظام کی حفاظت کے لیے ریگولیٹرز، بینکوں اور تکنیکی ماہرین کے درمیان قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جاپان اور ہندوستان جیسے ممالک میں حالیہ سائبر حملوں کے رجحانات پاکستان کے لیے اہم سبق پیش کرتے ہیں۔ میٹنگ میں شرکاء نے نوٹ کیا کہ عالمی سطح پر، مرکزی بینک اور مالیاتی وزارتیں سائبر سکیورٹی کو ایک نظاماتی خطرہ سمجھ رہی ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) اور ورلڈ بینک (WB) جیسے اداروں کی قیادت میں مالیاتی نظاموں میں سائبر کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے مشاورت جاری ہے۔ شرکاء نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل مالیاتی استحکام پر ان عالمی مباحثوں میں فعال طور پر حصہ لے رہا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر مالیات نے سائبر خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہم آہنگ، مرحلہ وار اور عملی حکمت عملی پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے فوری خطرات کو دور کرنے، درمیانی مدت میں کارکردگی کو بہتر بنانے اور طویل مدت کی لچک کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ میٹنگ میں خطرے کی انٹیلیجنس کے اشتراک کو بڑھانے اور ادارے کے تعاون کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ شرکاء نے اتفاق کیا کہ سائبر خطرات کو کم کرنے کے لیے پرانی اور کمزور سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ضروری ہے، جبکہ جدید ٹیکنالوجیوں کے استعمال سے سائبر حملوں کا بروقت پتہ لگانے اور ان کا جواب دینے میں نمایاں طور پر مدد مل سکتی ہے۔ وزیراعظم کے مشیر مالیات نے سٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) اور پاکستان بنکس ایسوسی ایشن (PBA) کو موجودہ سائبر سکیورٹی فریم ورک کا جامع جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے حکام کو سائبر رسک مینجمنٹ میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرنے اور عملی سفارشات پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیراعظم کے مشیر مالیات نے وسیع تر معاشی اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے سائبر سکیورٹی کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پالیسی اقدامات کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے واضح ذمہ داریاں اور متحرک نظام ضروری ہیں۔ میٹنگ جدید سائبر خطرات سے مالیاتی نظام کی حفاظت کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے پر اتفاق رائے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ وزیراعظم کے مشیر مالیات نے کہا کہ ڈیجیٹل بینکنگ کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کے ساتھ، سائبر سکیورٹی کو پالیسی سازی میں مرکزی اہمیت دینا ناگزیر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سائبر حملوں کے خطرات کو کم کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ ضروری ہے۔ وزیراعظم کے مشیر مالیات نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سائبر سکیورٹی کے لیے سرمایہ کاری کو ترجیح دی جائے اور جدید ٹیکنالوجیز کو اپنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سائبر سکیورٹی کے شعبے میں مہارت اور صلاحیت کی تعمیر پر بھی توجہ مرکوز کی जानी چاہیے۔ اس میٹنگ میں شرکاء نے سائبر سکیورٹی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک جامع اور فعال حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ سائبر سکیورٹی کے فریم ورک کو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ اور جائزہ لینا ضروری ہے۔ وزیراعظم کے مشیر مالیات نے تمام متعلقہ اداروں کو سائبر سکیورٹی کے اقدامات پر عمل درآمد میں تیزی لانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سائبر سکیورٹی کے شعبے میں تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بڑھایا جانا چاہیے۔ وزیراعظم کے مشیر مالیات نے اس بات کا اظہار امید کیا کہ ان اقدامات سے پاکستان کے مالیاتی نظام کو سائبر خطرات سے محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ سائبر سکیورٹی کے شعبے میں مسلسل توجہ اور سرمایہ کاری پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہے.
