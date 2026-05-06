پاکستان نیوی کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس کی صدارت: علاقائی سلامتی اور جدید ٹیکنالوجی پر زور

چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستان نیوی کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا اور خطے میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے حصول اور شہدا کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔
اسلام آباد میں واقع نیول ہیڈکوارٹرز میں پاکستان نیوی کی ایک انتہائی اہم اور اعلیٰ سطحی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے کی۔ اس اہم اجلاس میں نیوی کے تمام پرنسپل اسٹاف افسران اور فیلڈ کمانڈرز نے شرکت کی، جہاں موجودہ سیکیورٹی صورتحال، آپریشنل معاملات اور مستقبل کے تزویراتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد پاکستان کی بحری حدود کی حفاظت کو یقینی بنانا اور بدلتے ہوئے عالمی و علاقائی حالات کے مطابق نیوی کی حکمت عملی کو مزید بہتر بنانا تھا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے اجلاس کے دوران اس بات پر زور دیا کہ موجودہ دور میں جدید اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا حصول اب محض ایک انتخاب نہیں رہا بلکہ یہ پاکستان نیوی کے لیے ایک تزویراتی ضرورت بن چکا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دشمن کی کسی بھی ممکنہ جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ نیوی اپنے دفاعی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرے اور مصنوعی ذہانت سمیت دیگر جدید تقنیات کو اپنائے تاکہ سمندری حدود کی نگرانی اور دفاع کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے علاقائی سلامتی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات اور وہاں پیدا ہونے والی نئی سیکیورٹی چیلنجز کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی عدم استحکام کی لہر اور سمندری راستوں پر پیدا ہونے والی مشکلات کے پیش نظر پاکستان نیوی کا کردار مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان نیوی خطے میں امن، استحکام اور بحری سلامتی کے قیام کے لیے اپنا کلیدی کردار اداし رہی ہے اور جاری رکھے گی۔ نیول چیف کے مطابق سمندروں میں نیوی کی موجودگی نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہے اور غیر یقینی حالات میں توازن برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے آزادانہ جہرانی راہداریوں یا فریڈم آف نیویگیشن کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق سمندری راستوں کا کھلا اور محفوظ ہونا عالمی تجارت اور معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے، جس کے لیے پاکستان نیوی ہر وقت تیار ہے۔ اس کانفرنس کے دوران ایک انتہائی جذباتی اور اہم لمحہ وہ تھا جب شرکاء نے مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے شہدا کی قربانیوں کو قومی اتحاد کی علامت اور بیرونی جارحیت کے خلاف پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جوانوں کی یہ عظیم قربانیاں رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی اور یہ ہم سب کے لیے تحریک کا باعث ہیں کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جائیں۔ اجلاس کے اختتام پر آپریشنل تیاریوں اور جاری اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ علاقائی سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق بحری حکمت عملی میں تبدیلیاں لائی جائیں تاکہ مختلف آپریشنل ڈومینز میں کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ یہ کانفرنس ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر سامنے آئی جہاں سینیئر قیادت نے پالیسی سازی، تزویراتی سمت اور بحری آپریشنز کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے کیے تاکہ پاکستان کی سمندری سرحدیں ہر قسم کے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے محفوظ رہ سکیں.
