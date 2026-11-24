پاکستان میں کاروباری اعتماد میں تیزی سے کمی، بیرونی سرمایہ کاروں کا اندیشہ
سی او آئی سی آئی کی سرفوروی کے مطابق پاکستان میں کاروباری اعتماد میں 36 پوائنٹس کی شدید گراوٹ آئی ہے۔ بیرونی سرمایہ کاروں کا رویہ مزید مایوس کن ہے۔
پاکستان میں کاروباری اعتماد میں شدید گراوٹ آئی ہے جس کی بڑی وجہ علاقائی جیو پولیٹیکل کشیدگی اور خاص طور پر امریکا اور ایران کے درمیان جنگ کا خطرہ ہے۔ اوریسی انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ( سی او آئی سی آئی) نے ستمبر اور اکتوبر 2026 میں کی گئی سرفوروی کے نتائج جاری کیے ہیں۔
سرفوروی کے اعداد و شمار میں بڑی گراوٹ
سرفوروی کے مطابق کل کاروباری اعتماد میں 36 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ عدد پچھلی لہر میں مثبت 13 فیصد سے گھٹ کر منفی 23 فیصد ہو گیا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاروں یعنی سی او آئی سی آئی کے ارکان کے اعتماد میں تو یہ کمی مزید سنگین ہے جو 55 پوائنٹس کی ہے۔Also readآئی سی سی کی نئی رینکنگ جاری، ون ڈے میں بابراعظم پہلی پوزیشن پر برقرار
سی او آئی سی آئی کے ارکان کے اعتماد کی سطح مثبت 28 فیصد سے گر کر منفی 27 فیصد پر پہنچ گئی ہے۔ یہ ایک تاریخی رجحان کی عکاسی کرتا ہے جس میں بیرونی سرمایہ کاروں کا رویہ ہمیشہ وسیع کاروباری برادری سے زیادہ مثبت رہتا تھا۔
یہ سرفوروی ان کاروباری اداروں کو کور کرتا ہے جو مل کر پاکستان کی جی ڈی پی کا تقریباً 80 فیصد حصہ نمایاں کرتے ہیں۔ اس میں میٹرو اور غیر میٹرو شہروں سے مینوفیکچرنگ، سروسز اور ریٹیل کے نمونے شامل کیے گئے تھے۔
تینوں شعبوں میں منفی تاثر اور توقعات
کاروبار کرنے کے انتہائی زیادہ اخراجات، خاص طور پر توانائی اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ، انفلاشن، سیکیورٹی کے مسائل، پالیسی کی عدم یقینی اور عالمی امن کی صورتحال گمراہ کن ماحول کی جڑ ہیں۔
اگرچہ کچھ میکرو اکانومک اشارے بہتر ہوئے ہیں لیکن سرفوروی بتاتی ہے کہ ان کامیابیوں کا اثر ابھی تک کاروباری حالات یا سرمایہ کاری کے جذبے پر مرتب نہیں ہوا۔ تینوں بڑے شعبوں میں اعتماد منفی ہو گیا ہے۔
ریٹیل اور سروسز کے شعبے میں سب سے بڑی کمی 45 پوائنٹس کی ریکارڈ کی گئی جبکہ مثبت 20 فیصد سے یہ منفی 25 فیصد ہو گیا۔ مینوفیکچرنگ میں 34 پوائنٹس کی کمی ہو کر یہ منفی 25 فیصد ہو گیا۔
سروسز کے شعبے میں 31 پوائنٹس کی کمی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ منفی 17 فیصد پر گر گیا۔ سرمایہ کاری کی توقعات 16 پوائنٹس کم ہو کر منفی 14 فیصد ہو گئیں جبکہ ملازمت کی توقعات 23 پوائنٹس گر کر منفی 6 فیصد ہو گئیں۔
آبادیاتی دباؤ اور مستقبل کے اقدامات
کاروباری توسیع کی امیدیں اب بھی تھوڑی سی مثبت 3 فیصد ہیں لیکن یہ پچھلی سرفوروی کے مقابلے میں 27 پوائنٹس کم ہیں۔ سات فیصد سے زیادہ نمونوں نے گزشتہ چھ ماہ میں ملک کی کاروباری صورتحال کا منفی جائزہ لیا ہے۔
پچھلی لہر میں صرف 47 فیصد لوگ منفی تھے جبکہ اب یہ تعداد بڑھ چکی ہے۔ اگلے چھ ماہ میں حالات میں کمی کی امید 44 فیصد لوگ رکھتے ہیں جو کہ پچھلے 34 فیصد سے زیادہ ہے۔ صرف 23 فیصد لوگ بہتری کی پیشگوئی کرتے ہیں۔
بڑھتی ہوئی انفلاشن اور زیادہ ٹیکسوں کو کاروباری نشوونما کے سب سے بڑے خطرات کے طور پر 84 فیصد اور 81 فیصد لوگوں نے نشان زد کیا ہے۔ توانائی کی قیمتیں اور ایندھن کی قیمتوں میں تبدیلی اہم محرکات ہیں۔
سربراہان کا حکام کو پیغام
سی او آئی سی آئی کے صدر اُمراہ اہسن خان نے کہا کہ یہ سرفوروی پالیسی سازوں کے لیے ایک اشاریہ ہونی چاہیے۔ ملک سرمایہ کاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور نجی شعبے کی قیادت میں ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ کاروبار کو پابند پالیسی ماحول، مسابقتی ٹیکس نظام، سستی اور قابلِ اعتماد توانائی اور سرکاری فیصلوں میں زیادہ مطابقت کی ضرورت ہے۔ اعتماد کی بحالی نئی سرمایہ کاری کو متحرک کرنے کے لیے ضروری ہے۔
سی او آئی سی آئی کے سیکرٹری جنرل ایم عبدالعلیم نے اراکین میں شدید خرابی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ طویل عرصے سے پاکستان میں موجود ہیں اور ان کا اعتماد ہمیشہ زیادہ رہتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ان کی پریشانیاں صرف عالمی عدم یقینی کا انعکاس نہیں ہیں بلکہ یہ گھریلو کاروباری ماحول کے چیلنجز کی نشاندہی کرتی ہیں جن کا بروقت سامنا کرنا ضروری ہے۔
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